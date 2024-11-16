Країни-учасниці Коаліції артилерії обговорили потреби Сил оборони України до 2027 року, - Міноборони

Учасники Коаліції артилерійських спроможностей на підтримку України обговорили узгодження дорожньої карти, яка містить потреби Сил оборони України до 2027 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Як зазначається, в онлайн-засіданні Коаліції, співлідерами якої є Франція та США, взяли участь представники 14 держав, а також ЄС і НАТО.

Так, представники держав-учасниць обговорили потенційні внески кожної з них для забезпечення цих потреб, а також можливості інвестування в український ОПК.

Мета Коаліції артилерії

Мета діяльності Коаліції передбачає, що до кінця 2027 року Сили оборони України мають набути стійких комплексних артилерійських можливостей та взаємосумісності з НАТО. Зазначається, що це необхідно, щоб посилити здатність української армії протистояти атакам Росії та стримувати потенційні нові вторгнення, а також нівелювати вогневу перевагу Росії, її бойові спроможності та налагодити оперативну сумісність з НАТО.

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Що таке Коаліція артилерії

Коаліція артилерії була започаткована у січні 2024 року в Парижі. Її учасниками є країни, які володіють передовими технологіями виробництва найкращих артилерійських систем, боєприпасів, засобів артилерійської розвідки, безпілотних систем цілевказання, а також систем управління вогнем.

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Коаліцію артилерії створено в межах діяльності Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"). Зараз також функціонують такі коаліції, як Коаліція повітряних сил, Коаліція інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, Коаліція бронетанкової техніки та маневреності, Коаліція морських спроможностей, Коаліція дронів, Коаліція розмінування та ІТ-коаліція.