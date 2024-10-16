Майже 160 млн євро зібрано на підтримку України в межах ІТ-коаліції, - Міноборони

Від моменту створення у вересні 2023 року ІТ-коаліція акумулювала 157 мільйонів євро на підтримку України.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 70 мільйонів є внесками, включно із анонсованим внеском у 10 мільйонів від Нідерландів, а 87 мільйонів від Німеччини у вигляді ліцензій SAP. З цієї суми Україна отримала обладнання і програмного забезпечення на 99 мільйонів.

Повідомляється, що в Амстердамі відбулося чергове засідання ІТ-коаліції, до цього країни-члени коаліції зустрічалися в липні. Відтоді Міноборони та Збройні сили України отримали нові поставки від Канади, Німеччини, Італії, Литви, Нідерландів та Великої Британії. Обладнання та ліцензії централізовано закупили через Агенцію НАТО з підтримки та постачання завдяки внескам Данії та Люксембургу.

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"Кібербезпека є одним з ключових напрямків нашої роботи. Поставки в межах ІТ-коаліції посилять цей напрям, адже росіяни продовжують атакувати нашу кіберінфраструктуру. Також ці поставки допоможуть масштабувати проєкти Центру інновацій і сприятимуть подальшому впровадженню системи SAP у Збройних силах України", - зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Також зазначається, що під час засідання учасники коаліції обговорили реалізацію дорожньої карти, здійснення закупівель, а також потреби Міноборони та ЗСУ у розбудові ІТ-інфраструктури.

Як наголосила заступниця міністра оборони Естонії Туулі Дунетон, окрім пошуку фінансування до кінця 2024 року, ІТ-коаліція зосередила свою увагу на прискоренні закупівель та поставок в Україну.

"Наша мета - поставити якомога більше обладнання, щоб скористатися перевагою, яку можуть надати технології на полі бою", - додала вона.

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Довідка

ІТ-коаліція на чолі з Естонією та Люксембургом є однією з 8 коаліцій спроможностей у межах Контактної групи з питань оборони України. Коаліція спрямована на надання підтримки Міноборони та Збройним силам України у сферах ІТ, зв'язку та кібербезпеки.

Наразі до Коаліції входять 14 країн-партнерів та Україна. Фінляндія та Іспанія доєдналися до Коаліції у вересні. Очікується, що незабаром її членами стануть ще кілька країн.