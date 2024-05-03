IT-коаліція на чолі з Естонією та Люксембургом надала Україні обладнання на 900 тис. євро, - Міноборони. ФОТО

До Збройних Сил України в межах ІТ-коаліції на чолі з Естонією та Люксембургом надійшло перше замовлення обладнання.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, обладнання вартістю 900 тисяч євро, серед якого - ноутбуки, монітори та інше комунікаційне обладнання, вже найближчим часом доставлять підрозділам. Ефективна та швидка закупівля відбулася завдяки Агенції НАТО з підтримки та постачання.

"Передане обладнання покращить зв’язок та можливість планування задач на тактичному рівні. Це один з наших пріоритетів – закрити запити підрозділів, що стосуються зв’язку на фронті. Вдячна партнерам за відповідальність та швидкість у прийнятті рішень", – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій, цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко.

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ІТ-коаліція

Нагадаємо, у вересні 2023 року на засіданні Контактної групи з питань оборони України (UDCG) міністри оборони України, Естонії та Люксембургу провели стартову зустріч ІТ-коаліції у рамках "формату Рамштайн".

ІТ-коаліція - це спеціальна група держав у межах Контактної групи з питань оборони України ("формат Рамштайн") під керівництвом Естонії та Люксембургу, яка зосереджена на наданні підтримки Міністерству оборони України та Збройним силам України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки. У межах ІТ-коаліції вже вдалося зібрати фінансових та матеріальних внесків на понад 36 млн євро. Внески у розмірі понад 23 млн євро ще очікуються.