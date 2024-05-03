IT-коалиция во главе с Эстонией и Люксембургом предоставила Украине оборудование на 900 тыс. евро, - Минобороны. ФОТО
В Вооруженные Силы Украины в рамках ІТ-коалиции во главе с Эстонией и Люксембургом поступил первый заказ оборудования.
Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, оборудование стоимостью 900 тысяч евро, среди которого - ноутбуки, мониторы и другое коммуникационное оборудование, уже в ближайшее время доставят подразделениям. Эффективная и быстрая закупка состоялась благодаря Агентству НАТО по поддержке и снабжению.
"Переданное оборудование улучшит связь и возможность планирования задач на тактическом уровне. Это один из наших приоритетов - закрыть запросы подразделений, касающиеся связи на фронте. Благодарна партнерам за ответственность и скорость в принятии решений", - отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровых трансформаций, цифрового развития и цифровизации Екатерина Черногоренко.
ІТ-коалиция
Напомним, в сентябре 2023 года на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) министры обороны Украины, Эстонии и Люксембурга провели стартовую встречу ІТ-коалиции в рамках "формата Рамштайн".
ІТ-коалиция - это специальная группа государств в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины ("формат Рамштайн") под руководством Эстонии и Люксембурга, которая сосредоточена на оказании поддержки Министерству обороны Украины и Вооруженным силам Украины в сфере ІТ, связи и кибербезопасности. В рамках ІТ-коалиции уже удалось собрать финансовых и материальных взносов на более 36 млн евро. Взносы в размере более 23 млн евро еще ожидаются.
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