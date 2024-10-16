Почти 160 млн евро собрано в поддержку Украины в рамках ІТ-коалиции, - Минобороны

С момента создания в сентябре 2023 года ІТ-коалиция аккумулировала 157 миллионов евро на поддержку Украины.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 70 миллионов являются взносами, включая анонсированный взнос в 10 миллионов от Нидерландов, а 87 миллионов от Германии в виде лицензий SAP. Из этой суммы Украина получила оборудование и программное обеспечение на 99 миллионов.

Сообщается, что в Амстердаме состоялось очередное заседание ИТ-коалиции, до этого страны-члены коалиции встречались в июле. С тех пор Минобороны и Вооруженные силы Украины получили новые поставки от Канады, Германии, Италии, Литвы, Нидерландов и Великобритании. Оборудование и лицензии централизованно закупили через Агентство НАТО по поддержке и снабжению благодаря взносам Дании и Люксембурга.

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"Кибербезопасность является одним из ключевых направлений нашей работы. Поставки в рамках ИТ-коалиции усилят это направление, ведь россияне продолжают атаковать нашу киберинфраструктуру. Также эти поставки помогут масштабировать проекты Центра инноваций и будут способствовать дальнейшему внедрению системы SAP в Вооруженных силах Украины", - отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Также отмечается, что во время заседания участники коалиции обсудили реализацию дорожной карты, осуществление закупок, а также потребности Минобороны и ВСУ в развитии ИТ-инфраструктуры.

Как отметила заместитель министра обороны Эстонии Туули Дунетон, кроме поиска финансирования до конца 2024 года, ИТ-коалиция сосредоточила свое внимание на ускорении закупок и поставок в Украину.

"Наша цель - поставить как можно больше оборудования, чтобы воспользоваться преимуществом, которое могут предоставить технологии на поле боя", - добавила она.

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Справка

ИТ-коалиция во главе с Эстонией и Люксембургом является одной из 8 коалиций возможностей в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины. Коалиция направлена на оказание поддержки Минобороны и Вооруженным силам Украины в сферах ИТ, связи и кибербезопасности.

Сейчас в Коалицию входят 14 стран-партнеров и Украина. Финляндия и Испания присоединились к Коалиции в сентябре. Ожидается, что вскоре ее членами станут еще несколько стран.