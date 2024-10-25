Українські компанії стали другими за кількістю заявок на тендер Коаліції дронів, - Міноборони

Українські виробники БПЛА стали другими за кількістю поданих заявок у другій серії тендерів, оголошених Великою Британією у межах Коаліції дронів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Як зазначається, українських виробників уперше допустили до серії міжнародних тендерів, що складається з двох лотів: на виробництво вдосконалених FPV-дронів з автономними функціями й стійким зв'язком та дронів-перехоплювачів.

"26% поданих пропозицій по вдосконаленним FPV-дронам йде саме від наших винахідників. І це тішить, тому що ми досягаємо своєї мети - масштабувати виробництво дронів як в Україні, так і на Заході. Це допоможе створити асиметричну технологічну перевагу над ворогом у довгостроковій перспективі", - зазначила Черногоренко.

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Водночас вона зауважила, що, порівняно з першою серією тендерів, цього разу заявок надійшло менше, однак якість запропонованих рішень набагато вища. Це пов'язано зі зміною підходу до тендеру.

Повідомляється, що до опису технічних вимог також додали сценарії користувачів, у яких викладено проблему, що треба вирішити технологічно. Саме такий підхід підштовхує до пошуку найкращого, а тендер у цьому сенсі стає інкубатором для нових технологій.

Також зазначається, що прийом заявок на виробництво вдосконалених FPV-дронів завершився минулого тижня, але збір пропозицій щодо створення дронів-перехоплювачів все ще триває. Дедлайн - 11 листопада. Податися можна на сайті Міністерства оборони Великої Британії.

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Що таке Коаліція дронів

Коаліція дронів - це організація країн, які беруть участь у виробництві та передачі Україні дронів у межах постачання зброї та обладнання в Україну під час російського вторгнення для відбиття російської агресії.

Коаліція дронів була створена у лютому 2024 року під час 19-ї зустрічі у форматі Рамштайн. Ініціатива була запропонована Латвією та координується спільно з Великою Британією. Наразі в Коаліцію дронів входять 16 країн-партнерів.

Україна вже отримала тисячі дронів у межах ініціативи. Очікується, що на вже акумульовані Коаліцією кошти на спільні закупівлі (71 мільйон євро), буде закуплено та поставлено ще від 20 000 до 30 000 дронів.