Українські виробники зможуть вперше взяти участь у тендерах Коаліції дронів

Українські виробники безпілотних технологій зможуть вперше взяти участь у тендерах, які організовує Коаліція дронів в межах Контактної групи з питань оборони України (так званий формат "Рамштайн").

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Зазначається, що серія тендерів передбачає два лоти: на виробництво вдосконалених FPV-дронів та дронів-перехоплювачів. Саме до участі у цих тендерах вперше запрошуються українські компанії.

"Для участі у тендері виробникам необхідно зареєструватися на сайті Міноборони Великої Британії та подати свої заявки. Пропозиції щодо FPV-дронів приймаються до 14 жовтня, а для дронів-перехоплювачів – до 11 листопада. Усі подані заявки будуть розглянуті членами Коаліції дронів, після чого оберуть переможців", – йдеться у повідомленні.

Як уточнили в українському Міноборони, компанії, що переможуть у тендерах, отримають замовлення на виробництво безпілотників для подальшого тестування та оцінки. У разі успішних результатів тестувань планується масштабне замовлення FPV-дронів від компаній-переможців.

"Важливо не лише масштабувати виробництво на Заході, але й підтримати українські компанії, які здатні виробляти таку техніку. Тому ми вперше залучаємо вітчизняних виробників до участі у тендерах", – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Читайте також: В Україні локалізували виробництво німецьких дронів Vector

Коаліція дронів була створена у лютому 2024 року. Її започаткувала Латвія та координує спільно з Великою Британією.

До складу Коаліції входять 16 країн-партнерів, які вже постачають Україні дрони. На акумульовані кошти в розмірі 50 млн євро планується закупівля ще 20-30 тисяч дронів.

У лютому цього року секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявляв, що 90% замовлень із виробництва безпілотних систем отримують українські виробники.

Детальніше про виробництво дронів в Україні читайте в матеріалі БізнесЦензор "Як отримати грант на виробництво дронів, або на малий бізнес".