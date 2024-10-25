Украинские компании стали вторыми по количеству заявок на тендер Коалиции дронов, - Минобороны

Украинские производители БПЛА стали вторыми по количеству поданных заявок во второй серии тендеров, объявленных Великобританией в рамках Коалиции дронов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Как отмечается, украинских производителей впервые допустили к серии международных тендеров, состоящей из двух лотов: на производство усовершенствованных FPV-дронов с автономными функциями и устойчивой связью и дронов-перехватчиков.

"26% поданных предложений по усовершенствованным FPV-дронам идет именно от наших изобретателей. И это радует, потому что мы достигаем своей цели - масштабировать производство дронов как в Украине, так и на Западе. Это поможет создать асимметричное технологическое преимущество над врагом в долгосрочной перспективе", - отметила Черногоренко.

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В то же время она отметила, что, по сравнению с первой серией тендеров, на этот раз заявок поступило меньше, однако качество предложенных решений гораздо выше. Это связано с изменением подхода к тендеру.

Сообщается, что к описанию технических требований также добавили сценарии пользователей, в которых изложена проблема, которую надо решить технологически. Именно такой подход подталкивает к поиску лучшего, а тендер в этом смысле становится инкубатором для новых технологий.

Также отмечается, что прием заявок на производство усовершенствованных FPV-дронов завершился на прошлой неделе, но сбор предложений по созданию дронов-перехватчиков все еще продолжается. Дедлайн - 11 ноября. Податься можно на сайте Министерства обороны Великобритании.

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Что такое Коалиция дронов

Коалиция дронов - это организация стран, участвующих в производстве и передаче Украине дронов в рамках поставки оружия и оборудования в Украину во время российского вторжения для отражения российской агрессии.

Коалиция дронов была создана в феврале 2024 года во время 19-й встречи в формате Рамштайн. Инициатива была предложена Латвией и координируется совместно с Великобританией. Сейчас в Коалицию дронов входят 16 стран-партнеров.

Украина уже получила тысячи дронов в рамках инициативы. Ожидается, что на уже аккумулированные Коалицией средства на совместные закупки (71 миллион евро), будет закуплено и поставлено еще от 20 000 до 30 000 дронов.