Пять стран "коалиции дронов" для Украины создали общий фонд на €45 млн
Страны "коалиции дронов" создали фонд на сумму более 45 миллионов евро, который обеспечит совместные закупки для быстрой доставки беспилотников в Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.
Отмечается, что совместный фонд позволит осуществлять совместные закупки для быстрой и эффективной поставки беспилотников Украине.
"10 июля, мы, члены Коалиции дронов, подписали Меморандум о взаимопонимании, который содержит рамки, определяющие основные направления деятельности Коалиции, управленческую структуру, механизмы закупок", - говорится в совместном заявлении.
Латвия предоставляет полигон для испытаний БПЛА. Великобритания объявила отраслевой конкурс от имени Drone Coalition по разработке и закупке FPV-дронов. Уже было получено 265 заявок.
Сейчас эти заявки оцениваются, и ожидается, что первые контракты будут подписаны в августе.
В рамках Меморандума страны объявили о создании фонда "коалиции дронов" для обеспечения совместных закупок с целью быстрой и эффективной доставки БПЛА Украине. Его возглавила Великобритания.
"На сегодня Нидерланды, Великобритания, Латвия, Новая Зеландия и Швеция пообещали внести в совместный фонд более 45 миллионов евро, и ожидаются дополнительные взносы", - говорится в сообщении.
В заявлении отмечается планы коалиции поставить в Украину один миллион FPV-дронов. Ее члены также работают над предоставлением Киеву разведывательных, ударных беспилотников и дронов с искусственным интеллектом, а также средств противодействия беспилотникам.
Страны-участницы "коалиции дронов" также призвали другие государства присоединиться к ее финансированию.
уявіть скільки на ці с3,14здені зебілами гпроші можна було купити дронів і не тільки дронів !!!
Гроши виділяють, а нічого нема.
А головне, не дати зекодлу втекти, як це намагався зробити князєв і як це зробив боголюбрв.
Не здивуююсь, що і тут є рука банкової.
Кроме того, вызывает большие сомнения способности западного ВПК быстро производить большие объемы вооружений. Т.е. фонд в 45 млн. будет потрачен на исследования, а не на производство. Причем на исследования в пользу собственной обороны и производства, т.к. до 24.02.22 БПЛА нигде в мире не считались серьезным фактором военных действий и находились в зачаточном состоянии.
И это при том, что украинские производители БПЛА уже показывают большие возможности производства дронов. И все что им нужно - это финансирование, отсутствие коррупции и бюрократии при принятии их изделий на вооружение. Но в новости о создании фонда об этом ни слова. Деньги - для западных стартапов, а не для украинских производителей.
А так, да - "помогают", "поддерживают", "с нами до конца" и все такое ...
P.S.
Лучше бы "коалицию производителей РЭБ для Украины" создали. Но тут, понятно, 45 млн. не отделаешся.