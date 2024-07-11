Пять стран "коалиции дронов" для Украины создали общий фонд на €45 млн

Страны "коалиции дронов" создали фонд на сумму более 45 миллионов евро, который обеспечит совместные закупки для быстрой доставки беспилотников в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что совместный фонд позволит осуществлять совместные закупки для быстрой и эффективной поставки беспилотников Украине.

"10 июля, мы, члены Коалиции дронов, подписали Меморандум о взаимопонимании, который содержит рамки, определяющие основные направления деятельности Коалиции, управленческую структуру, механизмы закупок", - говорится в совместном заявлении.

Латвия предоставляет полигон для испытаний БПЛА. Великобритания объявила отраслевой конкурс от имени Drone Coalition по разработке и закупке FPV-дронов. Уже было получено 265 заявок.

Читайте: Латвия передаст Украине более 2500 беспилотников в рамках "коалиции дронов"

Сейчас эти заявки оцениваются, и ожидается, что первые контракты будут подписаны в августе.

В рамках Меморандума страны объявили о создании фонда "коалиции дронов" для обеспечения совместных закупок с целью быстрой и эффективной доставки БПЛА Украине. Его возглавила Великобритания.

"На сегодня Нидерланды, Великобритания, Латвия, Новая Зеландия и Швеция пообещали внести в совместный фонд более 45 миллионов евро, и ожидаются дополнительные взносы", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны начинает проект по отбору и рекрутингу операторов БПЛА для Сухопутных войск ВСУ

В заявлении отмечается планы коалиции поставить в Украину один миллион FPV-дронов. Ее члены также работают над предоставлением Киеву разведывательных, ударных беспилотников и дронов с искусственным интеллектом, а также средств противодействия беспилотникам.

Страны-участницы "коалиции дронов" также призвали другие государства присоединиться к ее финансированию.