Литва инвестирует 10 млн евро в производство ракеты-дрона "Паляница", - Минобороны

Литва инвестирует 10 миллионов евро в производство украинской ракеты-дрона "Паляница" по примеру "датской модели", то есть путем прямого финансирования украинского производителя.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

Механизм финансирования производства обсудили во время разговора заместителя министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Сергея Боева и заместителя министра национальной обороны Литвы Моники Королевиене.

"Приобретение возможностей в поражении вражеских целей на большом расстоянии - один из приоритетов Украины. Мы поощряем партнеров к инвестициям в наше собственное производство дальнобойного оружия. Инвестиции по примеру "датской модели" будут работать гораздо быстрее, а враг уже вскоре увидит последствия", - отметил заместитель министра обороны Сергей Боев.

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Боев также поблагодарил литовскую сторону за лидерство в рамках Коалиции разминирования и активное участие, в частности, в Коалиции дронов.

"Литва остается преданным партнером Украины. Наша цель - эффективное оказание помощи. Инвестиции должны работать, поэтому мы ищем наиболее практическое применение для них", - отметила заместитель министра национальной обороны Литвы Моника Корольовиене.

В ближайшее время ожидается визит министра обороны Литвы Лауринаса Кащунаса в Украину, добавили в Минобороны.

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Ракета-дрон "Паляница"

Напомним, 24 августа 2024 года президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные впервые ударили по российским военным с помощью отечественного оружия - ракеты-дрона "Паляница".

На следующий день, 25 августа 2024 года, Зеленский показал украинский дрон-ракету "Паляница".