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Литва инвестирует 10 млн евро в производство ракеты-дрона "Паляница", - Минобороны

Литва інвестує 10 млн євро у виробництво української ракети-дрона Паляниця

Литва инвестирует 10 миллионов евро в производство украинской ракеты-дрона "Паляница" по примеру "датской модели", то есть путем прямого финансирования украинского производителя.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

Механизм финансирования производства обсудили во время разговора заместителя министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Сергея Боева и заместителя министра национальной обороны Литвы Моники Королевиене.

"Приобретение возможностей в поражении вражеских целей на большом расстоянии - один из приоритетов Украины. Мы поощряем партнеров к инвестициям в наше собственное производство дальнобойного оружия. Инвестиции по примеру "датской модели" будут работать гораздо быстрее, а враг уже вскоре увидит последствия", - отметил заместитель министра обороны Сергей Боев.

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Боев также поблагодарил литовскую сторону за лидерство в рамках Коалиции разминирования и активное участие, в частности, в Коалиции дронов.

"Литва остается преданным партнером Украины. Наша цель - эффективное оказание помощи. Инвестиции должны работать, поэтому мы ищем наиболее практическое применение для них", - отметила заместитель министра национальной обороны Литвы Моника Корольовиене.

В ближайшее время ожидается визит министра обороны Литвы Лауринаса Кащунаса в Украину, добавили в Минобороны.

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Ракета-дрон "Паляница"

Напомним, 24 августа 2024 года президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные впервые ударили по российским военным с помощью отечественного оружия - ракеты-дрона "Паляница".

На следующий день, 25 августа 2024 года, Зеленский показал украинский дрон-ракету "Паляница".

Автор: 

инвестиции (1165) Литва (2504) Минобороны (9425) украинское оружие (171)


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так це теж гарний варіант коли нема дозволу біти ракетами по окупантах
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23.10.2024 11:46 Ответить
Своїми можна.
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23.10.2024 12:08 Ответить
до уваги Литви - контроль за тим, шоби "інвестиції" не с@издили
а так - щира ПОДЯКА!
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23.10.2024 11:49 Ответить
тут таку суму знайшли в шухляді якогось МСЕКовця що і інвестицій не потрібно.
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23.10.2024 11:54 Ответить
а в МО умерова денег нет? все в яйца вкладует?
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23.10.2024 12:31 Ответить
Якіі молодці! Дякуємо!
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23.10.2024 12:49 Ответить
Litve teper vybori,pridut uze drugyje voo vlast.Kaciunasu cytanyje dni ostalis.Realno on pomogal Ukraine no eto ne tot ministr sto xotelos imet.Pridut levyje malo sto izmenitsia,no mozet dlai armiji zakubki budet na mnogo luce,ne asfalt kazarmi svoji sponsori budet glavnoje
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23.10.2024 13:04 Ответить
 
 