Литва інвестує 10 млн євро у виробництво ракети-дрона "Паляниця" , - Міноборони

Литва інвестує 10 мільйонів євро у виробництво української ракети-дрона "Паляниця" за прикладом "данської моделі", тобто шляхом прямого фінансування українського виробника.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

Механізм фінансування виробництва обговорили під час розмови заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергія Боєва та заступниці міністра національної оборони Литви Моніки Корольовієнє.

"Набуття спроможностей в ураженні ворожих цілей на великій відстані – один з пріоритетів України. Ми заохочуємо партнерів до інвестицій у наше власне виробництво далекобійної зброї. Інвестиції за прикладом "данської моделі" працюватимуть набагато швидше, а ворог вже незабаром побачить наслідки", - зазначив заступник міністра оборони Сергій Боєв.

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Боєв також подякував литовській стороні за лідерство в межах Коаліції розмінування та активну участь, зокрема, у Коаліції дронів.

"Литва залишається відданим партнером України. Маємо за мету ефективне надання допомоги. Інвестиції мають працювати, тому ми шукаємо найбільш практичне застосування для них", - наголосила заступниця міністра національної оборони Литви Моніка Корольовієнє.

Найближчим часом очікується візит міністра оборони Литви Лаурінаса Кащунаса до України, додали у Міноборони.

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Ракета-дрон "Паляниця"

Нагадаємо, 24 серпня 2024 року президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові вперше вдарили по російських військових за допомогою вітчизняної зброї - ракети-дрона "Паляниця".

Наступного дня, 25 серпня 2024 року, Зеленський показав український дрон-ракету "Паляниця".