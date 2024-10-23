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Литва інвестує 10 млн євро у виробництво ракети-дрона "Паляниця" , - Міноборони

Литва інвестує 10 млн євро у виробництво української ракети-дрона Паляниця

Литва інвестує 10 мільйонів євро у виробництво української ракети-дрона "Паляниця" за прикладом "данської моделі", тобто шляхом прямого фінансування українського виробника.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

Механізм фінансування виробництва обговорили під час розмови заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергія Боєва та заступниці міністра національної оборони Литви Моніки Корольовієнє.

"Набуття спроможностей в ураженні ворожих цілей на великій відстані – один з пріоритетів України. Ми заохочуємо партнерів до інвестицій у наше власне виробництво далекобійної зброї. Інвестиції за прикладом "данської моделі" працюватимуть набагато швидше, а ворог вже незабаром побачить наслідки", - зазначив заступник міністра оборони Сергій Боєв.

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Боєв також подякував литовській стороні за лідерство в межах Коаліції розмінування та активну участь, зокрема, у Коаліції дронів.

"Литва залишається відданим партнером України. Маємо за мету ефективне надання допомоги. Інвестиції мають працювати, тому ми шукаємо найбільш практичне застосування для них", - наголосила заступниця міністра національної оборони Литви Моніка Корольовієнє.

Найближчим часом очікується візит міністра оборони Литви Лаурінаса Кащунаса до України, додали у Міноборони.

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Ракета-дрон "Паляниця"

Нагадаємо, 24 серпня 2024 року президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові вперше вдарили по російських військових за допомогою вітчизняної зброї - ракети-дрона "Паляниця".

Наступного дня, 25 серпня 2024 року, Зеленський показав український дрон-ракету "Паляниця".

Автор: 

інвестиції (2083) Литва (2448) Міноборони (7479) українська зброя (183)


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так це теж гарний варіант коли нема дозволу біти ракетами по окупантах
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23.10.2024 11:46 Відповісти
Своїми можна.
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23.10.2024 12:08 Відповісти
до уваги Литви - контроль за тим, шоби "інвестиції" не с@издили
а так - щира ПОДЯКА!
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23.10.2024 11:49 Відповісти
тут таку суму знайшли в шухляді якогось МСЕКовця що і інвестицій не потрібно.
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23.10.2024 11:54 Відповісти
а в МО умерова денег нет? все в яйца вкладует?
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23.10.2024 12:31 Відповісти
Якіі молодці! Дякуємо!
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23.10.2024 12:49 Відповісти
Litve teper vybori,pridut uze drugyje voo vlast.Kaciunasu cytanyje dni ostalis.Realno on pomogal Ukraine no eto ne tot ministr sto xotelos imet.Pridut levyje malo sto izmenitsia,no mozet dlai armiji zakubki budet na mnogo luce,ne asfalt kazarmi svoji sponsori budet glavnoje
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23.10.2024 13:04 Відповісти
 
 