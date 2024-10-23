Литва інвестує 10 млн євро у виробництво ракети-дрона "Паляниця" , - Міноборони
Литва інвестує 10 мільйонів євро у виробництво української ракети-дрона "Паляниця" за прикладом "данської моделі", тобто шляхом прямого фінансування українського виробника.
Про це повідомила пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
Механізм фінансування виробництва обговорили під час розмови заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергія Боєва та заступниці міністра національної оборони Литви Моніки Корольовієнє.
"Набуття спроможностей в ураженні ворожих цілей на великій відстані – один з пріоритетів України. Ми заохочуємо партнерів до інвестицій у наше власне виробництво далекобійної зброї. Інвестиції за прикладом "данської моделі" працюватимуть набагато швидше, а ворог вже незабаром побачить наслідки", - зазначив заступник міністра оборони Сергій Боєв.
Боєв також подякував литовській стороні за лідерство в межах Коаліції розмінування та активну участь, зокрема, у Коаліції дронів.
"Литва залишається відданим партнером України. Маємо за мету ефективне надання допомоги. Інвестиції мають працювати, тому ми шукаємо найбільш практичне застосування для них", - наголосила заступниця міністра національної оборони Литви Моніка Корольовієнє.
Найближчим часом очікується візит міністра оборони Литви Лаурінаса Кащунаса до України, додали у Міноборони.
Ракета-дрон "Паляниця"
Нагадаємо, 24 серпня 2024 року президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові вперше вдарили по російських військових за допомогою вітчизняної зброї - ракети-дрона "Паляниця".
Наступного дня, 25 серпня 2024 року, Зеленський показав український дрон-ракету "Паляниця".
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