РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9815 посетителей онлайн
Новости Война
9 396 15

Возможно, что наша "Паляниця" уже даже поразила цель, - Зеленский

Ракета-дрон

Новая дальнобойная ракета-дрон украинского производства "Паляниця" уже могла поразить вражескую цель.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Возможно, что наша "Паляниця" уже даже поразила цель. Так оно в жизни бывает... Со временем узнаем", - сказал он.

В то же время глава государства не озвучил никаких подробностей.

Ракета-дрон "Паляниця"

Напомним, 24 августа 2024 года президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные впервые ударили по российским военным с помощью отечественного оружия - ракеты-дрона "Паляниця".

На следующий день, 25 августа 2024 года, Зеленский показал украинский дрон-ракету "Паляниця".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина разрабатывает дрон Sting, который сможет перехватывать "Шахеды", - The Telegraph

Автор: 

Зеленский Владимир (20873) украинское оружие (171)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+16
Можливо, але скоріш за все ти 3,24#дів, як завжди.
показать весь комментарий
22.10.2024 16:57 Ответить
+9
Спитзавод? Ну тоді так, це надзвичайно таємна інформація.
показать весь комментарий
22.10.2024 16:59 Ответить
+6
а кто тут у нас уничтожал ракетные программы? а кто тут плохиш?
показать весь комментарий
22.10.2024 17:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Можливо, але скоріш за все ти 3,24#дів, як завжди.
показать весь комментарий
22.10.2024 16:57 Ответить
какіє ваші доказатєльства?
показать весь комментарий
22.10.2024 17:08 Ответить
Кокаином 🤣
показать весь комментарий
22.10.2024 18:57 Ответить
3,14
показать весь комментарий
22.10.2024 18:58 Ответить
Спитзавод? Ну тоді так, це надзвичайно таємна інформація.
показать весь комментарий
22.10.2024 16:59 Ответить
Ага, весь мільйон паляниць..а мільярд дерев кисень ганяють..
показать весь комментарий
22.10.2024 17:19 Ответить
нєнє, не кисень.
дерева створюють вітер.
показать весь комментарий
22.10.2024 18:13 Ответить
Так він це виконав- на дні колишнього Каховського водосховища вже діс
показать весь комментарий
23.10.2024 03:59 Ответить
а кто тут у нас уничтожал ракетные программы? а кто тут плохиш?
показать весь комментарий
22.10.2024 17:57 Ответить
А-ха-ха!
Зелі військові вже нічого не говорять, щоби в ліпшому випадку не зурочив, а в гіршому не передав це своїм оманським друзям?
ЗСУ - крачівчикі!
показать весь комментарий
22.10.2024 18:03 Ответить
піаритися на кожній *****, це, невиліковна клініка!
як що, наступна влада, похерить розслідування діяльності зе!шмарклі, як справу майдану, то заслуговує так само гіляку або вили, на вибір!
показать весь комментарий
22.10.2024 18:18 Ответить
Ага, згодом ми багато чого дізнаємось…
показать весь комментарий
22.10.2024 19:35 Ответить
"Паляниця" є, це факт, і це точно краще, ніж якби її не було.
показать весь комментарий
22.10.2024 20:26 Ответить
Спільний причому проект, здається чи з поляками чи з британцями
показать весь комментарий
23.10.2024 04:01 Ответить
 
 