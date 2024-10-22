Возможно, что наша "Паляниця" уже даже поразила цель, - Зеленский
Новая дальнобойная ракета-дрон украинского производства "Паляниця" уже могла поразить вражескую цель.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявил президент Владимир Зеленский.
"Возможно, что наша "Паляниця" уже даже поразила цель. Так оно в жизни бывает... Со временем узнаем", - сказал он.
В то же время глава государства не озвучил никаких подробностей.
Ракета-дрон "Паляниця"
Напомним, 24 августа 2024 года президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные впервые ударили по российским военным с помощью отечественного оружия - ракеты-дрона "Паляниця".
На следующий день, 25 августа 2024 года, Зеленский показал украинский дрон-ракету "Паляниця".
Топ комментарии
+16 Враг рода человеческого 666
показать весь комментарий22.10.2024 16:57 Ответить Ссылка
+9 Тонка червона лінія
показать весь комментарий22.10.2024 16:59 Ответить Ссылка
+6 Vi Wa
показать весь комментарий22.10.2024 17:57 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
дерева створюють вітер.
Зелі військові вже нічого не говорять, щоби в ліпшому випадку не зурочив, а в гіршому не передав це своїм оманським друзям?
ЗСУ - крачівчикі!
як що, наступна влада, похерить розслідування діяльності зе!шмарклі, як справу майдану, то заслуговує так само гіляку або вили, на вибір!