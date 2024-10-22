Возможно, что наша "Паляниця" уже даже поразила цель, - Зеленский

Новая дальнобойная ракета-дрон украинского производства "Паляниця" уже могла поразить вражескую цель.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Возможно, что наша "Паляниця" уже даже поразила цель. Так оно в жизни бывает... Со временем узнаем", - сказал он.

В то же время глава государства не озвучил никаких подробностей.

Ракета-дрон "Паляниця"

Напомним, 24 августа 2024 года президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные впервые ударили по российским военным с помощью отечественного оружия - ракеты-дрона "Паляниця".

На следующий день, 25 августа 2024 года, Зеленский показал украинский дрон-ракету "Паляниця".

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