Можливо, що наша "Паляниця" вже навіть уразила ціль, - Зеленський

Нова далекобійна ракета-дрон українського виробництва "Паляниця" вже могла уразити ворожу ціль.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Можливо, що наша "Паляниця" вже навіть вразила ціль. Так воно в житті буває... Згодом дізнаємося", - сказав він.

Водночас глава держави не озвучив ніяких подробиць.

Ракета-дрон "Паляниця"

Нагадаємо, 24 серпня 2024 року президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові вперше вдарили по російських військових за допомогою вітчизняної зброї - ракети-дрона "Паляниця".

Наступного дня, 25 серпня 2024 року, Зеленський показав український дрон-ракету "Паляниця".

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