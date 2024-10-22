Можливо, що наша "Паляниця" вже навіть уразила ціль, - Зеленський
Нова далекобійна ракета-дрон українського виробництва "Паляниця" вже могла уразити ворожу ціль.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявив президент Володимир Зеленський.
"Можливо, що наша "Паляниця" вже навіть вразила ціль. Так воно в житті буває... Згодом дізнаємося", - сказав він.
Водночас глава держави не озвучив ніяких подробиць.
Ракета-дрон "Паляниця"
Нагадаємо, 24 серпня 2024 року президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові вперше вдарили по російських військових за допомогою вітчизняної зброї - ракети-дрона "Паляниця".
Наступного дня, 25 серпня 2024 року, Зеленський показав український дрон-ракету "Паляниця".
Топ коментарі
+16 Враг рода человеческого 666
показати весь коментар22.10.2024 16:57 Відповісти Посилання
+9 Тонка червона лінія
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+6 Vi Wa
показати весь коментар22.10.2024 17:57 Відповісти Посилання
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дерева створюють вітер.
Зелі військові вже нічого не говорять, щоби в ліпшому випадку не зурочив, а в гіршому не передав це своїм оманським друзям?
ЗСУ - крачівчикі!
як що, наступна влада, похерить розслідування діяльності зе!шмарклі, як справу майдану, то заслуговує так само гіляку або вили, на вибір!