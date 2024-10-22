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Новини Війна
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Можливо, що наша "Паляниця" вже навіть уразила ціль, - Зеленський

Ракета-дрон

Нова далекобійна ракета-дрон українського виробництва "Паляниця" вже могла уразити ворожу ціль.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Можливо, що наша "Паляниця" вже навіть вразила ціль. Так воно в житті буває... Згодом дізнаємося", - сказав він.

Водночас глава держави не озвучив ніяких подробиць.

Ракета-дрон "Паляниця"

Нагадаємо, 24 серпня 2024 року президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові вперше вдарили по російських військових за допомогою вітчизняної зброї - ракети-дрона "Паляниця".

Наступного дня, 25 серпня 2024 року, Зеленський показав український дрон-ракету "Паляниця".

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Автор: 

Зеленський Володимир (24368) українська зброя (183)


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Топ коментарі
+16
Можливо, але скоріш за все ти 3,24#дів, як завжди.
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22.10.2024 16:57 Відповісти
+9
Спитзавод? Ну тоді так, це надзвичайно таємна інформація.
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22.10.2024 16:59 Відповісти
+6
а кто тут у нас уничтожал ракетные программы? а кто тут плохиш?
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22.10.2024 17:57 Відповісти
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Можливо, але скоріш за все ти 3,24#дів, як завжди.
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22.10.2024 16:57 Відповісти
какіє ваші доказатєльства?
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22.10.2024 17:08 Відповісти
Кокаином 🤣
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22.10.2024 18:57 Відповісти
3,14
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22.10.2024 18:58 Відповісти
Спитзавод? Ну тоді так, це надзвичайно таємна інформація.
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22.10.2024 16:59 Відповісти
Ага, весь мільйон паляниць..а мільярд дерев кисень ганяють..
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22.10.2024 17:19 Відповісти
нєнє, не кисень.
дерева створюють вітер.
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22.10.2024 18:13 Відповісти
Так він це виконав- на дні колишнього Каховського водосховища вже діс
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23.10.2024 03:59 Відповісти
а кто тут у нас уничтожал ракетные программы? а кто тут плохиш?
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22.10.2024 17:57 Відповісти
А-ха-ха!
Зелі військові вже нічого не говорять, щоби в ліпшому випадку не зурочив, а в гіршому не передав це своїм оманським друзям?
ЗСУ - крачівчикі!
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22.10.2024 18:03 Відповісти
піаритися на кожній *****, це, невиліковна клініка!
як що, наступна влада, похерить розслідування діяльності зе!шмарклі, як справу майдану, то заслуговує так само гіляку або вили, на вибір!
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22.10.2024 18:18 Відповісти
Ага, згодом ми багато чого дізнаємось…
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22.10.2024 19:35 Відповісти
"Паляниця" є, це факт, і це точно краще, ніж якби її не було.
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22.10.2024 20:26 Відповісти
Спільний причому проект, здається чи з поляками чи з британцями
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23.10.2024 04:01 Відповісти
 
 