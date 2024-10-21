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Україна розробляє дрон Sting, який зможе перехоплювати "Шахеди", - The Telegraph

Україна працює над створенням безпілотника Sting (Жало), здатного перехоплювати російські дрони-камікадзе іранської розробки  Shahed-136. 

Про це повідомляє The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

Яким буде дрон-перехоплювач Sting?

Зазначається, що команда волонтерів "Дикі Шершні" працює над першим керованим безпілотником з видом від першої особи (FPV) під назвою Sting.

Sting здатен працювати на висоті до 10 тисяч футів (до 3 км) та може розвивати швидкість у понад 100 миль за годину (160,9 км/год).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До експлуатації в ЗСУ допустили український дрон "Чаклун", - Міноборони. ФОТО

"Дикі Шершні" розповіли, що Sting має класичну конструкцію квадрокоптера з великим куполом, що виступає вгору з центру, де встановлена боєголовка і камера.

В Україні розробляють безпілотник, який зможе перехоплювати шахеди

Керувати дроном можна буде за допомогою окулярів віртуальної реальності

Безпілотник також планують оснастити системою наведення зі штучним інтелектом, яка дасть пілоту змогу фіксувати ворожі цілі.

"Він буде пілотуватися з землі за допомогою VR-окулярів, які дозволяють оператору точно бачити, куди він летить", - пише The Telegraph.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До кінця року Україна отримає 4-5 млрд дол. на власне виробництво дронів, - Зеленський

Як пише видання, хоча Сили оборони знайшли спосіб боротьби з російськими розвідувальними безпілотниками, збиваючи їх FPV-дронами, однак Sting буде призначений саме для ураження "Шахедів".

Вартість українського дрона Sting

Один із членів команди "Дикі Шершні" розповів, що ціна такого безпілотника "у десятки разів нижча" за ціну ірано-російських ударних дронів. Це допоможе Україні зберегти запаси ракет протиповітряної оборони.

Водночас розробники зазначають, що вони все ще потребують більше коштів у вигляді пожертвувань від громадськості для нарощування виробництва.

Щодоби окупанти випускають від 30 до 80 цих дронів-камікадзе, і це стало проблемою для української ППО.

Також читайте: З початку року Росія застосувала проти України 6130 "шахедів", - Зеленський

Автор: 

українська зброя (182) дрони (4900) Дикі шершні (232) Шахед (1164)


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Топ коментарі
+10
А Ви гадаєте, що розробити щось нове можна за декілька годин? Якщо Ви такий-собі Едісон чи Вернер фон Браун, розкажіть що розробити Ви, і як швидко з цим впоралися? Будь-яка критика повинна бути конструктивною - не подобається шось, зроби краще.
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21.10.2024 10:19 Відповісти
+6
ти новину читало, чудо? Це приватна розробка від команди яка вже і так виготовляє вітчизняні дрони для фронту.
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21.10.2024 10:20 Відповісти
+5
То треба щось поміняти. Зарплату клованам з пожертвувань, а дрони з держбюджету.
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21.10.2024 10:13 Відповісти
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А Ви гадаєте, що розробити щось нове можна за декілька годин? Якщо Ви такий-собі Едісон чи Вернер фон Браун, розкажіть що розробити Ви, і як швидко з цим впоралися? Будь-яка критика повинна бути конструктивною - не подобається шось, зроби краще.
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21.10.2024 10:19 Відповісти
ти новину читало, чудо? Це приватна розробка від команди яка вже і так виготовляє вітчизняні дрони для фронту.
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21.10.2024 10:20 Відповісти
ви з іншої планети? це приватна ініціатива без державного фінансування, як можна писати таку нісенітницю
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21.10.2024 11:30 Відповісти
Пожертвування. А держбюджет?
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21.10.2024 10:09 Відповісти
То треба щось поміняти. Зарплату клованам з пожертвувань, а дрони з держбюджету.
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21.10.2024 10:13 Відповісти
Так у нас немає Міністерства оборони. Зовсім. Є збіговисько випадкових суб'єктів при погонах,які крадуть в три горла.
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21.10.2024 10:22 Відповісти

Залишилося отримати дозвіл на вогнепальну зброю... А поки збивати будуть кийком...
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21.10.2024 10:14 Відповісти
Я проти
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21.10.2024 10:24 Відповісти
Йшов третій рік війни....
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21.10.2024 10:17 Відповісти
10й
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21.10.2024 10:25 Відповісти
"до 10 тисяч футів, понад 100 миль за годину" - і давно команда волонтерів "Дикі Шершні" використовує фути та милі?
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21.10.2024 10:22 Відповісти
«Дейли телеграф» - ежедневная британская газета, основанная в 1855 году
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21.10.2024 10:58 Відповісти
Мабуть ви праві. Але цікаво вийшло,- спочатку там для себе перевели в фути, потім вже тут "взад" на метричну систему
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21.10.2024 11:06 Відповісти
РЄБ улучшайте , уже половну Шапедов он ложит
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21.10.2024 10:24 Відповісти
гравицапа протишахедна
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21.10.2024 10:26 Відповісти
А де Паляниця? Прорекламували і забули?
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21.10.2024 10:26 Відповісти
Десь поряд з балістикою, про вдале випробування котрої 1-го жовтня заявив той чувак, що досі грає роль президента.
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21.10.2024 10:43 Відповісти
зачем сообщать в прессу о том, что только разрабатывается ?
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21.10.2024 10:30 Відповісти
щоб зібрати донати, бо це не фінансується державою, а повинно було б бути фінансування такого проекту
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21.10.2024 11:57 Відповісти
Ну на не дуже ефективні мобільні групи є гроші, на зарплати прокурорам інвалідам також, а на дрони для боротьби із шахедами немає, які будуть досить ефективними як не крути.

Розміщаєш передатчик на висотах і оператор покриває всю область. Самі дрони можуть на інших ділянках по всій області стояти для швидкого досягнення цілі. Навіть на дахах в поліції.

Також їх вертольоти б могли збивати або літаки легкомоторні.
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21.10.2024 10:33 Відповісти
Все "простіше": можна було б роботизувати ті мобільні групи, щоб прибрати людський фактор. Але чиновники зайняті набиттям кишень бо чують що Україна не встоїть (через них), а деякі взагалі відверті вороги.

Було б як дешевша версія лазерної зброї, та ще й здатна відбити більшу кількість цілей за одиницю часу, бо лазеру треба ~10сек на один дрон, а тут все робилося б значно швидше. І то ще питання як той лазер працює в сильний дощ, при якому Шахеди все ще здатні літати.
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21.10.2024 11:50 Відповісти
До речі, а що там з рейлганами?
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21.10.2024 11:52 Відповісти
Лазер складно як на мене, розробки на заході велись роками, по друге можна покрити шахед світовідбиваючим покриттям і лазер стане неефективним.

Дрон просте і ефективне рішення, шахед великий, корпус не міцний.

Дрони тепер можуть і до 300 км розганятись з 1-1.5 кг вантажу, більш чим достатньо. Пороставляти їх по області і 2-3 пункти керування, шахеди літають не нижче 100 м перешкод для радіоефіру немає, якщо підняти антени на вишки.
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21.10.2024 14:25 Відповісти
Щодо роботизації, то краще Шилки роботизувати, їх 4 автоматичні пушки можуть і ракети збивати, просто треба кращий радар і електроніку обновити.
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21.10.2024 14:26 Відповісти
Скорость не маловата для перехвата?
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21.10.2024 10:34 Відповісти
Крейсерська швидкість "шлюхеда-136" - 150...170 км/год (до 185 км/год).
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21.10.2024 10:47 Відповісти
Краще спочатку зробити, а потім розказувати
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21.10.2024 10:56 Відповісти
Зроби, покажи що ефективний а потім тарабань про це на весь світ. Нефіг займатись "маніловщиною".
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21.10.2024 11:18 Відповісти
Якщо додатково довершити аеродінаміку, на двигуни спереду одіть аеродінамічні обтікачі, кронштейни кріплення двигунів виконать у профілі крила і добре все аеродінамічно зализать, то швидкість можна підняти раза в півтора. А так все виглядає чудово.
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21.10.2024 11:38 Відповісти
добавити реактивний двигун який вмикається після "захоплення цілі " і розвине швидкість 500 -700 км на год
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21.10.2024 12:01 Відповісти
або підвісити і адаптувати пзрк з готовою системою наведення, тоді дрон буде багаторазовим
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21.10.2024 12:05 Відповісти
Всі пропелери повідлітають і двигуни згорять.
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21.10.2024 13:03 Відповісти
Краще невеликий гарпун, який може пробити БПЛА наскрізь, і через отвір протягнути лінь, до якого прив'язати невеликий парашут. Заякорений БПЛА не зможе підтримувати швидкість польоту і впаде, при цьому мавік буде цілий. Гапун можна вистілювати з близької відстані(на довжину лині) через трубку пружиною.
Як приклад https://youtu.be/3G0wxqIljok?si=Dta6JzNx1MkkMfbI
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21.10.2024 13:15 Відповісти
Ну якщо вже фантазувати....Я б краще не гарпун а вогнемет на дрона приліпив. Обризгав горючим коктейлем фюзеляж і нехай летить далі. І цілитися особливо не потрібно.
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21.10.2024 20:31 Відповісти
Питання в тому, скільки все це буде важити. Алюмінєва трубка, пружина і спиця важать мало, ще пара метрів ліня і невеликий парашут з пластиковим контейнером, з якого він витягнется з допомогою ліня. Якщо спиця повністю проб'є крило, або фюзеляж і протягне лінь, назад вже не витягнеться, а БПЛА з невеликим парашутом-тормозом зразу втратить швидкість і керованість та впаде. При цьому мавік-винищувач буде неушкоджений. А попасти з відстані 1-1,5 метра не дуже тяжко.
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21.10.2024 21:00 Відповісти
Кожну ніч вони запускають навалу шахедів і це закінчиться тільки тоді, коли ми навчимся легко і дешево їх збивати, тому пробувать потрібно різні способи.
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21.10.2024 21:32 Відповісти
 
 