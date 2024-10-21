Україна розробляє дрон Sting, який зможе перехоплювати "Шахеди", - The Telegraph

Україна працює над створенням безпілотника Sting (Жало), здатного перехоплювати російські дрони-камікадзе іранської розробки Shahed-136.

Про це повідомляє The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

Яким буде дрон-перехоплювач Sting?

Зазначається, що команда волонтерів "Дикі Шершні" працює над першим керованим безпілотником з видом від першої особи (FPV) під назвою Sting.

Sting здатен працювати на висоті до 10 тисяч футів (до 3 км) та може розвивати швидкість у понад 100 миль за годину (160,9 км/год).

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"Дикі Шершні" розповіли, що Sting має класичну конструкцію квадрокоптера з великим куполом, що виступає вгору з центру, де встановлена боєголовка і камера.

Керувати дроном можна буде за допомогою окулярів віртуальної реальності

Безпілотник також планують оснастити системою наведення зі штучним інтелектом, яка дасть пілоту змогу фіксувати ворожі цілі.

"Він буде пілотуватися з землі за допомогою VR-окулярів, які дозволяють оператору точно бачити, куди він летить", - пише The Telegraph.

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Як пише видання, хоча Сили оборони знайшли спосіб боротьби з російськими розвідувальними безпілотниками, збиваючи їх FPV-дронами, однак Sting буде призначений саме для ураження "Шахедів".

Вартість українського дрона Sting

Один із членів команди "Дикі Шершні" розповів, що ціна такого безпілотника "у десятки разів нижча" за ціну ірано-російських ударних дронів. Це допоможе Україні зберегти запаси ракет протиповітряної оборони.

Водночас розробники зазначають, що вони все ще потребують більше коштів у вигляді пожертвувань від громадськості для нарощування виробництва.

Щодоби окупанти випускають від 30 до 80 цих дронів-камікадзе, і це стало проблемою для української ППО.

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