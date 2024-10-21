Україна розробляє дрон Sting, який зможе перехоплювати "Шахеди", - The Telegraph
Україна працює над створенням безпілотника Sting (Жало), здатного перехоплювати російські дрони-камікадзе іранської розробки Shahed-136.
Про це повідомляє The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.
Яким буде дрон-перехоплювач Sting?
Зазначається, що команда волонтерів "Дикі Шершні" працює над першим керованим безпілотником з видом від першої особи (FPV) під назвою Sting.
Sting здатен працювати на висоті до 10 тисяч футів (до 3 км) та може розвивати швидкість у понад 100 миль за годину (160,9 км/год).
"Дикі Шершні" розповіли, що Sting має класичну конструкцію квадрокоптера з великим куполом, що виступає вгору з центру, де встановлена боєголовка і камера.
Керувати дроном можна буде за допомогою окулярів віртуальної реальності
Безпілотник також планують оснастити системою наведення зі штучним інтелектом, яка дасть пілоту змогу фіксувати ворожі цілі.
"Він буде пілотуватися з землі за допомогою VR-окулярів, які дозволяють оператору точно бачити, куди він летить", - пише The Telegraph.
Як пише видання, хоча Сили оборони знайшли спосіб боротьби з російськими розвідувальними безпілотниками, збиваючи їх FPV-дронами, однак Sting буде призначений саме для ураження "Шахедів".
Вартість українського дрона Sting
Один із членів команди "Дикі Шершні" розповів, що ціна такого безпілотника "у десятки разів нижча" за ціну ірано-російських ударних дронів. Це допоможе Україні зберегти запаси ракет протиповітряної оборони.
Водночас розробники зазначають, що вони все ще потребують більше коштів у вигляді пожертвувань від громадськості для нарощування виробництва.
Щодоби окупанти випускають від 30 до 80 цих дронів-камікадзе, і це стало проблемою для української ППО.
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Розміщаєш передатчик на висотах і оператор покриває всю область. Самі дрони можуть на інших ділянках по всій області стояти для швидкого досягнення цілі. Навіть на дахах в поліції.
Також їх вертольоти б могли збивати або літаки легкомоторні.
Було б як дешевша версія лазерної зброї, та ще й здатна відбити більшу кількість цілей за одиницю часу, бо лазеру треба ~10сек на один дрон, а тут все робилося б значно швидше. І то ще питання як той лазер працює в сильний дощ, при якому Шахеди все ще здатні літати.
Дрон просте і ефективне рішення, шахед великий, корпус не міцний.
Дрони тепер можуть і до 300 км розганятись з 1-1.5 кг вантажу, більш чим достатньо. Пороставляти їх по області і 2-3 пункти керування, шахеди літають не нижче 100 м перешкод для радіоефіру немає, якщо підняти антени на вишки.
Як приклад https://youtu.be/3G0wxqIljok?si=Dta6JzNx1MkkMfbI