До кінця року Україна отримає 4-5 млрд дол. на власне виробництво дронів, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця року Україна отримає близько 4-5 мільярдів доларів допомоги на власне виробництво дронів та безпілотників.
Про це президент сказав у розмові з журналістами українських телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Держава Україна на внутрішнє виробництво дронів передусім витратила в цьому році вже з бюджету ДССЗЗІ 48 мільярдів, Міноборони - 50 мільярдів, і окремі програми… біля 20 мільярдів. Тобто це вже взагалі десь 120 мільярдів. Окрім цього, ми домовилися з партнерами, те що я вам сказав, що в нас потужний союз з Norden-країнами, і ми вже отримали 750 млн євро. То це ще десь 30 мільярдів. Це реальність. Це 150 мільярдів, які Україна вже дала на внутрішнє виробництво.
Поставлене завдання, у нас є вже домовленості десь біля 4-5 мільярдів доларів ми ще отримаємо на власне виробництво до кінця цього року. Тобто це буде ще десь 150-200 млрд грн. Тобто в цілому, я вважаю, 300-350 млрд на внутрішнє виробництво дронів за 2024 рік - це дуже серйозний результат. Так воно і буде, саме такий буде результат", - розповів Зеленський.
Він уточнив, що гроші на виробництво дронів отримують "у більшості своїй приватний сектор і державні підприємства".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зєлю геть. Вибори
"Они могут производить беспилотники в больших количествах за малую стоимость. Так что, посмотрев на баланс и эффекты, которые создаются на поле боя, я думаю, что это отличная возможность".
Політика демократів Байдена+Камали
замість дозволу - виробляйте своє, та використовуйте
Незважаючи на те, що республіканці добавли в закон вимогу надати далекобійні ракети атакамся
з приміткою, за згодою президента
А президент
ТрампБайден - вирішив от так...
Но это не произойдет, та к как ты трясти можешь только чем-то другим, звенящим.
І ні слова про те - а скільки ж дронів буде в ЗСУ.
Бо усі ті мільйярди розтануть, як з білих яблунь дим.
А на дрони для ЗСУ будуть збирати по крихтам волонтери.
Так переможемо, ага...
Хай навіть при ціні $600 за дрон ( а останній тендер на дрони з донаведенням показав ціну 17 117 грн за одиницю 10-дюймових дронів, тобто трохи більше $400) це виходить 6 067 960 дронів!
Звісно, не всі з них є простими FPV-дронами, є й ті, що повинні летіти до 2000 км.
Але навіть у цьому випадку повинно бути приблизно 4-5 міліонів дронів!
Чому в мене таке відчуття, що я на концерті 95-го кварталу?