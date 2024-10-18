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Новини Війна
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До кінця року Україна отримає 4-5 млрд дол. на власне виробництво дронів, - Зеленський

Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця року Україна отримає близько 4-5 мільярдів доларів допомоги на власне виробництво дронів та безпілотників.

Про це президент сказав у розмові з журналістами українських телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Держава Україна на внутрішнє виробництво дронів передусім витратила в цьому році вже з бюджету ДССЗЗІ 48 мільярдів, Міноборони - 50 мільярдів, і окремі програми… біля 20 мільярдів. Тобто це вже взагалі десь 120 мільярдів. Окрім цього, ми домовилися з партнерами, те що я вам сказав, що в нас потужний союз з Norden-країнами, і ми вже отримали 750 млн євро. То це ще десь 30 мільярдів. Це реальність. Це 150 мільярдів, які Україна вже дала на внутрішнє виробництво.

Поставлене завдання, у нас є вже домовленості десь біля 4-5 мільярдів доларів ми ще отримаємо на власне виробництво до кінця цього року. Тобто це буде ще десь 150-200 млрд грн. Тобто в цілому, я вважаю, 300-350 млрд на внутрішнє виробництво дронів за 2024 рік - це дуже серйозний результат. Так воно і буде, саме такий буде результат", - розповів Зеленський.

Він уточнив, що гроші на виробництво дронів отримують "у більшості своїй приватний сектор і державні підприємства".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна здатна виробляти 4 млн дронів щорічно, вже законтрактовано 1,5 млн, - Зеленський

Автор: 

військово-промисловий комплекс (285) Зеленський Володимир (24308) дрони (4876)


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Топ коментарі
+9
Гадьониш продовжує впихувати українцям "мільярд дерев".

Зєлю геть. Вибори
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18.10.2024 20:37 Відповісти
+6
Україна отримає ці гроші, чи 5-6 менеджерів?
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18.10.2024 20:35 Відповісти
+5
Тимошонка зрадів
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18.10.2024 20:40 Відповісти
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Україна отримає ці гроші, чи 5-6 менеджерів?
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18.10.2024 20:35 Відповісти
Гадьониш продовжує впихувати українцям "мільярд дерев".

Зєлю геть. Вибори
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18.10.2024 20:37 Відповісти
Бред наркомана - не Святое Писание!
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18.10.2024 20:39 Відповісти
Тимошонка зрадів
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18.10.2024 20:40 Відповісти
На ті дрони надлишок яких вже продавати збираєтеся?
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18.10.2024 20:41 Відповісти
Дрони то туфта...Краще на ці 4-5 млрд купити ОВДП і заробити бабла як за звичай робить нацбанк
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18.10.2024 20:41 Відповісти
Звідки ті мільярди зібрався отримувати? З прокурорських інвалідів?
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18.10.2024 20:42 Відповісти
,,Опять грабить будут ".
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18.10.2024 20:43 Відповісти
Ні дня без брехні Потужного. І не соромно обіцяти те, чого не виконуєш?
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18.10.2024 21:00 Відповісти
"Украина должна бить по РФ своими дальнобойными дронами, не рассчитывая на западные ракеты из-за их дороговизны, - министр обороны США Ллойд Остин

"Они могут производить беспилотники в больших количествах за малую стоимость. Так что, посмотрев на баланс и эффекты, которые создаются на поле боя, я думаю, что это отличная возможность".

Політика демократів Байдена+Камали
замість дозволу - виробляйте своє, та використовуйте

Незважаючи на те, що республіканці добавли в закон вимогу надати далекобійні ракети атакамся
з приміткою, за згодою президента

А президент Трамп Байден - вирішив от так...
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18.10.2024 21:15 Відповісти
Ты сначала потряси "закрома" у чиновников системы призыва. И начни с Киева. Легко наберешь в 2 раза бОльшую сумму.
Но это не произойдет, та к как ты трясти можешь только чем-то другим, звенящим.
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18.10.2024 21:17 Відповісти
Потряси своїх корупціонерів - більше отримаєш....
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18.10.2024 21:35 Відповісти
хана і дронам і баксам
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18.10.2024 21:40 Відповісти
Весь текст про улюблену тему Зеленського - про долари - про баблішко.
І ні слова про те - а скільки ж дронів буде в ЗСУ.
Бо усі ті мільйярди розтануть, як з білих яблунь дим.
А на дрони для ЗСУ будуть збирати по крихтам волонтери.

Так переможемо, ага...
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18.10.2024 21:51 Відповісти
150 млрд! Це приблизно 3 640 776 700 доларів!
Хай навіть при ціні $600 за дрон ( а останній тендер на дрони з донаведенням показав ціну 17 117 грн за одиницю 10-дюймових дронів, тобто трохи більше $400) це виходить 6 067 960 дронів!
Звісно, не всі з них є простими FPV-дронами, є й ті, що повинні летіти до 2000 км.
Але навіть у цьому випадку повинно бути приблизно 4-5 міліонів дронів!

Чому в мене таке відчуття, що я на концерті 95-го кварталу?
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18.10.2024 22:16 Відповісти
 
 