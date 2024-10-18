До кінця року Україна отримає 4-5 млрд дол. на власне виробництво дронів, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця року Україна отримає близько 4-5 мільярдів доларів допомоги на власне виробництво дронів та безпілотників.

Про це президент сказав у розмові з журналістами українських телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Держава Україна на внутрішнє виробництво дронів передусім витратила в цьому році вже з бюджету ДССЗЗІ 48 мільярдів, Міноборони - 50 мільярдів, і окремі програми… біля 20 мільярдів. Тобто це вже взагалі десь 120 мільярдів. Окрім цього, ми домовилися з партнерами, те що я вам сказав, що в нас потужний союз з Norden-країнами, і ми вже отримали 750 млн євро. То це ще десь 30 мільярдів. Це реальність. Це 150 мільярдів, які Україна вже дала на внутрішнє виробництво.

Поставлене завдання, у нас є вже домовленості десь біля 4-5 мільярдів доларів ми ще отримаємо на власне виробництво до кінця цього року. Тобто це буде ще десь 150-200 млрд грн. Тобто в цілому, я вважаю, 300-350 млрд на внутрішнє виробництво дронів за 2024 рік - це дуже серйозний результат. Так воно і буде, саме такий буде результат", - розповів Зеленський.

Він уточнив, що гроші на виробництво дронів отримують "у більшості своїй приватний сектор і державні підприємства".

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