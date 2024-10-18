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Новости Война
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До конца года Украина получит 4-5 млрд дол. на собственное производство дронов, - Зеленский

Зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что до конца года Украина получит около 4-5 миллиардов долларов помощи на собственное производство дронов и беспилотников.

Об этом президент сказал в разговоре с журналистами украинских телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Государство Украина на внутреннее производство дронов прежде всего потратила в этом году уже из бюджета ГСССЗИ 48 миллиардов, Минобороны - 50 миллиардов, и отдельные программы... около 20 миллиардов. То есть это уже вообще где-то 120 миллиардов. Кроме этого, мы договорились с партнерами, то что я вам сказал, что у нас мощный союз с Norden-странами, и мы уже получили 750 млн евро. Это еще где-то 30 миллиардов. Это реальность. Это 150 миллиардов, которые Украина уже дала на внутреннее производство.

Поставленная задача, у нас есть уже договоренности где-то около 4-5 миллиардов долларов мы еще получим на собственное производство до конца этого года. То есть это будет еще где-то 150-200 млрд грн. То есть в целом, я считаю, 300-350 млрд на внутреннее производство дронов за 2024 год - это очень серьезный результат. Так оно и будет, именно такой будет результат", - рассказал Зеленский.

Он уточнил, что деньги на производство дронов получают "в большинстве своем частный сектор и государственные предприятия".

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Автор: 

военно-промышленный комплекс (249) Зеленский Владимир (20835) дроны (4089)


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Топ комментарии
+9
Гадьониш продовжує впихувати українцям "мільярд дерев".

Зєлю геть. Вибори
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18.10.2024 20:37 Ответить
+6
Україна отримає ці гроші, чи 5-6 менеджерів?
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18.10.2024 20:35 Ответить
+5
Тимошонка зрадів
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18.10.2024 20:40 Ответить
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Україна отримає ці гроші, чи 5-6 менеджерів?
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18.10.2024 20:35 Ответить
Гадьониш продовжує впихувати українцям "мільярд дерев".

Зєлю геть. Вибори
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18.10.2024 20:37 Ответить
Бред наркомана - не Святое Писание!
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18.10.2024 20:39 Ответить
Тимошонка зрадів
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18.10.2024 20:40 Ответить
На ті дрони надлишок яких вже продавати збираєтеся?
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18.10.2024 20:41 Ответить
Дрони то туфта...Краще на ці 4-5 млрд купити ОВДП і заробити бабла як за звичай робить нацбанк
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18.10.2024 20:41 Ответить
Звідки ті мільярди зібрався отримувати? З прокурорських інвалідів?
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18.10.2024 20:42 Ответить
,,Опять грабить будут ".
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18.10.2024 20:43 Ответить
Ні дня без брехні Потужного. І не соромно обіцяти те, чого не виконуєш?
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18.10.2024 21:00 Ответить
"Украина должна бить по РФ своими дальнобойными дронами, не рассчитывая на западные ракеты из-за их дороговизны, - министр обороны США Ллойд Остин

"Они могут производить беспилотники в больших количествах за малую стоимость. Так что, посмотрев на баланс и эффекты, которые создаются на поле боя, я думаю, что это отличная возможность".

Політика демократів Байдена+Камали
замість дозволу - виробляйте своє, та використовуйте

Незважаючи на те, що республіканці добавли в закон вимогу надати далекобійні ракети атакамся
з приміткою, за згодою президента

А президент Трамп Байден - вирішив от так...
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18.10.2024 21:15 Ответить
Ты сначала потряси "закрома" у чиновников системы призыва. И начни с Киева. Легко наберешь в 2 раза бОльшую сумму.
Но это не произойдет, та к как ты трясти можешь только чем-то другим, звенящим.
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18.10.2024 21:17 Ответить
Потряси своїх корупціонерів - більше отримаєш....
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18.10.2024 21:35 Ответить
хана і дронам і баксам
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18.10.2024 21:40 Ответить
Весь текст про улюблену тему Зеленського - про долари - про баблішко.
І ні слова про те - а скільки ж дронів буде в ЗСУ.
Бо усі ті мільйярди розтануть, як з білих яблунь дим.
А на дрони для ЗСУ будуть збирати по крихтам волонтери.

Так переможемо, ага...
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18.10.2024 21:51 Ответить
150 млрд! Це приблизно 3 640 776 700 доларів!
Хай навіть при ціні $600 за дрон ( а останній тендер на дрони з донаведенням показав ціну 17 117 грн за одиницю 10-дюймових дронів, тобто трохи більше $400) це виходить 6 067 960 дронів!
Звісно, не всі з них є простими FPV-дронами, є й ті, що повинні летіти до 2000 км.
Але навіть у цьому випадку повинно бути приблизно 4-5 міліонів дронів!

Чому в мене таке відчуття, що я на концерті 95-го кварталу?
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18.10.2024 22:16 Ответить
 
 