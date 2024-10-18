До конца года Украина получит 4-5 млрд дол. на собственное производство дронов, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что до конца года Украина получит около 4-5 миллиардов долларов помощи на собственное производство дронов и беспилотников.
Об этом президент сказал в разговоре с журналистами украинских телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Государство Украина на внутреннее производство дронов прежде всего потратила в этом году уже из бюджета ГСССЗИ 48 миллиардов, Минобороны - 50 миллиардов, и отдельные программы... около 20 миллиардов. То есть это уже вообще где-то 120 миллиардов. Кроме этого, мы договорились с партнерами, то что я вам сказал, что у нас мощный союз с Norden-странами, и мы уже получили 750 млн евро. Это еще где-то 30 миллиардов. Это реальность. Это 150 миллиардов, которые Украина уже дала на внутреннее производство.
Поставленная задача, у нас есть уже договоренности где-то около 4-5 миллиардов долларов мы еще получим на собственное производство до конца этого года. То есть это будет еще где-то 150-200 млрд грн. То есть в целом, я считаю, 300-350 млрд на внутреннее производство дронов за 2024 год - это очень серьезный результат. Так оно и будет, именно такой будет результат", - рассказал Зеленский.
Он уточнил, что деньги на производство дронов получают "в большинстве своем частный сектор и государственные предприятия".
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Зєлю геть. Вибори
"Они могут производить беспилотники в больших количествах за малую стоимость. Так что, посмотрев на баланс и эффекты, которые создаются на поле боя, я думаю, что это отличная возможность".
Політика демократів Байдена+Камали
замість дозволу - виробляйте своє, та використовуйте
Незважаючи на те, що республіканці добавли в закон вимогу надати далекобійні ракети атакамся
з приміткою, за згодою президента
А президент
ТрампБайден - вирішив от так...
Но это не произойдет, та к как ты трясти можешь только чем-то другим, звенящим.
І ні слова про те - а скільки ж дронів буде в ЗСУ.
Бо усі ті мільйярди розтануть, як з білих яблунь дим.
А на дрони для ЗСУ будуть збирати по крихтам волонтери.
Так переможемо, ага...
Хай навіть при ціні $600 за дрон ( а останній тендер на дрони з донаведенням показав ціну 17 117 грн за одиницю 10-дюймових дронів, тобто трохи більше $400) це виходить 6 067 960 дронів!
Звісно, не всі з них є простими FPV-дронами, є й ті, що повинні летіти до 2000 км.
Але навіть у цьому випадку повинно бути приблизно 4-5 міліонів дронів!
Чому в мене таке відчуття, що я на концерті 95-го кварталу?