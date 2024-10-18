До конца года Украина получит 4-5 млрд дол. на собственное производство дронов, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что до конца года Украина получит около 4-5 миллиардов долларов помощи на собственное производство дронов и беспилотников.

Об этом президент сказал в разговоре с журналистами украинских телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Государство Украина на внутреннее производство дронов прежде всего потратила в этом году уже из бюджета ГСССЗИ 48 миллиардов, Минобороны - 50 миллиардов, и отдельные программы... около 20 миллиардов. То есть это уже вообще где-то 120 миллиардов. Кроме этого, мы договорились с партнерами, то что я вам сказал, что у нас мощный союз с Norden-странами, и мы уже получили 750 млн евро. Это еще где-то 30 миллиардов. Это реальность. Это 150 миллиардов, которые Украина уже дала на внутреннее производство.

Поставленная задача, у нас есть уже договоренности где-то около 4-5 миллиардов долларов мы еще получим на собственное производство до конца этого года. То есть это будет еще где-то 150-200 млрд грн. То есть в целом, я считаю, 300-350 млрд на внутреннее производство дронов за 2024 год - это очень серьезный результат. Так оно и будет, именно такой будет результат", - рассказал Зеленский.

Он уточнил, что деньги на производство дронов получают "в большинстве своем частный сектор и государственные предприятия".

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