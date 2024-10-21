Украина разрабатывает дрон Sting, который сможет перехватывать "Шахеды", - The Telegraph
Украина работает над созданием беспилотника Sting (Жало), способного перехватывать российские дроны-камикадзе иранской разработки Shahed-136.
Об этом сообщает The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.
Каким будет дрон-перехватчик Sting?
Отмечается, что команда волонтеров "Дикие Шершни" работает над первым управляемым беспилотником с видом от первого лица (FPV) под названием Sting.
Sting способен работать на высоте до 10 тысяч футов (до 3 км) и может развивать скорость более 100 миль в час (160,9 км/ч).
"Дикие Шершни" рассказали, что Sting имеет классическую конструкцию квадрокоптера с большим куполом, выступающим вверх из центра, где установлена боеголовка и камера.
Управлять дроном можно будет с помощью очков виртуальной реальности
Беспилотник также планируют оснастить системой наведения с искусственным интеллектом, которая позволит пилоту фиксировать вражеские цели.
"Он будет пилотироваться с земли с помощью VR-очков, которые позволяют оператору точно видеть, куда он летит", - пишет The Telegraph.
Как пишет издание, хотя Силы обороны нашли способ борьбы с российскими разведывательными беспилотниками, сбивая их FPV-дронами, однако Sting будет предназначен именно для поражения "Шахедов".
Стоимость украинского дрона Sting
Один из членов команды "Дикие Шершни" рассказал, что цена такого беспилотника "в десятки раз ниже" цены ирано-российских ударных дронов. Это поможет Украине сохранить запасы ракет противовоздушной обороны.
В то же время разработчики отмечают, что они все еще нуждаются в большем количестве средств в виде пожертвований от общественности для наращивания производства.
Ежесуточно оккупанты выпускают от 30 до 80 этих дронов-камикадзе, и это стало проблемой для украинской ПВО.
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Залишилося отримати дозвіл на вогнепальну зброю... А поки збивати будуть кийком...
Розміщаєш передатчик на висотах і оператор покриває всю область. Самі дрони можуть на інших ділянках по всій області стояти для швидкого досягнення цілі. Навіть на дахах в поліції.
Також їх вертольоти б могли збивати або літаки легкомоторні.
Було б як дешевша версія лазерної зброї, та ще й здатна відбити більшу кількість цілей за одиницю часу, бо лазеру треба ~10сек на один дрон, а тут все робилося б значно швидше. І то ще питання як той лазер працює в сильний дощ, при якому Шахеди все ще здатні літати.
Дрон просте і ефективне рішення, шахед великий, корпус не міцний.
Дрони тепер можуть і до 300 км розганятись з 1-1.5 кг вантажу, більш чим достатньо. Пороставляти їх по області і 2-3 пункти керування, шахеди літають не нижче 100 м перешкод для радіоефіру немає, якщо підняти антени на вишки.
Як приклад https://youtu.be/3G0wxqIljok?si=Dta6JzNx1MkkMfbI