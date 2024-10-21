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Новости Война
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Украина разрабатывает дрон Sting, который сможет перехватывать "Шахеды", - The Telegraph

Украина работает над созданием беспилотника Sting (Жало), способного перехватывать российские дроны-камикадзе иранской разработки Shahed-136.

Об этом сообщает The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

Каким будет дрон-перехватчик Sting?

Отмечается, что команда волонтеров "Дикие Шершни" работает над первым управляемым беспилотником с видом от первого лица (FPV) под названием Sting.

Sting способен работать на высоте до 10 тысяч футов (до 3 км) и может развивать скорость более 100 миль в час (160,9 км/ч).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": К эксплуатации в ВСУ допустили украинский дрон "Чаклун", - Минобороны. ФОТО

"Дикие Шершни" рассказали, что Sting имеет классическую конструкцию квадрокоптера с большим куполом, выступающим вверх из центра, где установлена боеголовка и камера.

В Україні розробляють безпілотник, який зможе перехоплювати шахеди

Управлять дроном можно будет с помощью очков виртуальной реальности

Беспилотник также планируют оснастить системой наведения с искусственным интеллектом, которая позволит пилоту фиксировать вражеские цели.

"Он будет пилотироваться с земли с помощью VR-очков, которые позволяют оператору точно видеть, куда он летит", - пишет The Telegraph.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До конца года Украина получит 4-5 млрд долл. на собственное производство дронов, - Зеленский

Как пишет издание, хотя Силы обороны нашли способ борьбы с российскими разведывательными беспилотниками, сбивая их FPV-дронами, однако Sting будет предназначен именно для поражения "Шахедов".

Стоимость украинского дрона Sting

Один из членов команды "Дикие Шершни" рассказал, что цена такого беспилотника "в десятки раз ниже" цены ирано-российских ударных дронов. Это поможет Украине сохранить запасы ракет противовоздушной обороны.

В то же время разработчики отмечают, что они все еще нуждаются в большем количестве средств в виде пожертвований от общественности для наращивания производства.

Ежесуточно оккупанты выпускают от 30 до 80 этих дронов-камикадзе, и это стало проблемой для украинской ПВО.

Также читайте: С начала года Россия применила против Украины 6130 "шахедов", - Зеленский

Автор: 

украинское оружие (171) дроны (4112) Дикие шершни (227) Шахед (1163)


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Топ комментарии
+10
А Ви гадаєте, що розробити щось нове можна за декілька годин? Якщо Ви такий-собі Едісон чи Вернер фон Браун, розкажіть що розробити Ви, і як швидко з цим впоралися? Будь-яка критика повинна бути конструктивною - не подобається шось, зроби краще.
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21.10.2024 10:19 Ответить
+6
ти новину читало, чудо? Це приватна розробка від команди яка вже і так виготовляє вітчизняні дрони для фронту.
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21.10.2024 10:20 Ответить
+5
То треба щось поміняти. Зарплату клованам з пожертвувань, а дрони з держбюджету.
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21.10.2024 10:13 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А Ви гадаєте, що розробити щось нове можна за декілька годин? Якщо Ви такий-собі Едісон чи Вернер фон Браун, розкажіть що розробити Ви, і як швидко з цим впоралися? Будь-яка критика повинна бути конструктивною - не подобається шось, зроби краще.
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21.10.2024 10:19 Ответить
ти новину читало, чудо? Це приватна розробка від команди яка вже і так виготовляє вітчизняні дрони для фронту.
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21.10.2024 10:20 Ответить
ви з іншої планети? це приватна ініціатива без державного фінансування, як можна писати таку нісенітницю
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21.10.2024 11:30 Ответить
Пожертвування. А держбюджет?
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21.10.2024 10:09 Ответить
То треба щось поміняти. Зарплату клованам з пожертвувань, а дрони з держбюджету.
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21.10.2024 10:13 Ответить
Так у нас немає Міністерства оборони. Зовсім. Є збіговисько випадкових суб'єктів при погонах,які крадуть в три горла.
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21.10.2024 10:22 Ответить

Залишилося отримати дозвіл на вогнепальну зброю... А поки збивати будуть кийком...
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21.10.2024 10:14 Ответить
Я проти
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21.10.2024 10:24 Ответить
Йшов третій рік війни....
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21.10.2024 10:17 Ответить
10й
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21.10.2024 10:25 Ответить
"до 10 тисяч футів, понад 100 миль за годину" - і давно команда волонтерів "Дикі Шершні" використовує фути та милі?
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21.10.2024 10:22 Ответить
«Дейли телеграф» - ежедневная британская газета, основанная в 1855 году
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21.10.2024 10:58 Ответить
Мабуть ви праві. Але цікаво вийшло,- спочатку там для себе перевели в фути, потім вже тут "взад" на метричну систему
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21.10.2024 11:06 Ответить
РЄБ улучшайте , уже половну Шапедов он ложит
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21.10.2024 10:24 Ответить
гравицапа протишахедна
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21.10.2024 10:26 Ответить
А де Паляниця? Прорекламували і забули?
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21.10.2024 10:26 Ответить
Десь поряд з балістикою, про вдале випробування котрої 1-го жовтня заявив той чувак, що досі грає роль президента.
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21.10.2024 10:43 Ответить
зачем сообщать в прессу о том, что только разрабатывается ?
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21.10.2024 10:30 Ответить
щоб зібрати донати, бо це не фінансується державою, а повинно було б бути фінансування такого проекту
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21.10.2024 11:57 Ответить
Ну на не дуже ефективні мобільні групи є гроші, на зарплати прокурорам інвалідам також, а на дрони для боротьби із шахедами немає, які будуть досить ефективними як не крути.

Розміщаєш передатчик на висотах і оператор покриває всю область. Самі дрони можуть на інших ділянках по всій області стояти для швидкого досягнення цілі. Навіть на дахах в поліції.

Також їх вертольоти б могли збивати або літаки легкомоторні.
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21.10.2024 10:33 Ответить
Все "простіше": можна було б роботизувати ті мобільні групи, щоб прибрати людський фактор. Але чиновники зайняті набиттям кишень бо чують що Україна не встоїть (через них), а деякі взагалі відверті вороги.

Було б як дешевша версія лазерної зброї, та ще й здатна відбити більшу кількість цілей за одиницю часу, бо лазеру треба ~10сек на один дрон, а тут все робилося б значно швидше. І то ще питання як той лазер працює в сильний дощ, при якому Шахеди все ще здатні літати.
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21.10.2024 11:50 Ответить
До речі, а що там з рейлганами?
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21.10.2024 11:52 Ответить
Лазер складно як на мене, розробки на заході велись роками, по друге можна покрити шахед світовідбиваючим покриттям і лазер стане неефективним.

Дрон просте і ефективне рішення, шахед великий, корпус не міцний.

Дрони тепер можуть і до 300 км розганятись з 1-1.5 кг вантажу, більш чим достатньо. Пороставляти їх по області і 2-3 пункти керування, шахеди літають не нижче 100 м перешкод для радіоефіру немає, якщо підняти антени на вишки.
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21.10.2024 14:25 Ответить
Щодо роботизації, то краще Шилки роботизувати, їх 4 автоматичні пушки можуть і ракети збивати, просто треба кращий радар і електроніку обновити.
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21.10.2024 14:26 Ответить
Скорость не маловата для перехвата?
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21.10.2024 10:34 Ответить
Крейсерська швидкість "шлюхеда-136" - 150...170 км/год (до 185 км/год).
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21.10.2024 10:47 Ответить
Краще спочатку зробити, а потім розказувати
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21.10.2024 10:56 Ответить
Зроби, покажи що ефективний а потім тарабань про це на весь світ. Нефіг займатись "маніловщиною".
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21.10.2024 11:18 Ответить
Якщо додатково довершити аеродінаміку, на двигуни спереду одіть аеродінамічні обтікачі, кронштейни кріплення двигунів виконать у профілі крила і добре все аеродінамічно зализать, то швидкість можна підняти раза в півтора. А так все виглядає чудово.
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21.10.2024 11:38 Ответить
добавити реактивний двигун який вмикається після "захоплення цілі " і розвине швидкість 500 -700 км на год
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21.10.2024 12:01 Ответить
або підвісити і адаптувати пзрк з готовою системою наведення, тоді дрон буде багаторазовим
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21.10.2024 12:05 Ответить
Всі пропелери повідлітають і двигуни згорять.
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21.10.2024 13:03 Ответить
Краще невеликий гарпун, який може пробити БПЛА наскрізь, і через отвір протягнути лінь, до якого прив'язати невеликий парашут. Заякорений БПЛА не зможе підтримувати швидкість польоту і впаде, при цьому мавік буде цілий. Гапун можна вистілювати з близької відстані(на довжину лині) через трубку пружиною.
Як приклад https://youtu.be/3G0wxqIljok?si=Dta6JzNx1MkkMfbI
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21.10.2024 13:15 Ответить
Ну якщо вже фантазувати....Я б краще не гарпун а вогнемет на дрона приліпив. Обризгав горючим коктейлем фюзеляж і нехай летить далі. І цілитися особливо не потрібно.
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21.10.2024 20:31 Ответить
Питання в тому, скільки все це буде важити. Алюмінєва трубка, пружина і спиця важать мало, ще пара метрів ліня і невеликий парашут з пластиковим контейнером, з якого він витягнется з допомогою ліня. Якщо спиця повністю проб'є крило, або фюзеляж і протягне лінь, назад вже не витягнеться, а БПЛА з невеликим парашутом-тормозом зразу втратить швидкість і керованість та впаде. При цьому мавік-винищувач буде неушкоджений. А попасти з відстані 1-1,5 метра не дуже тяжко.
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21.10.2024 21:00 Ответить
Кожну ніч вони запускають навалу шахедів і це закінчиться тільки тоді, коли ми навчимся легко і дешево їх збивати, тому пробувать потрібно різні способи.
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21.10.2024 21:32 Ответить
 
 