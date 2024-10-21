Украина разрабатывает дрон Sting, который сможет перехватывать "Шахеды", - The Telegraph

Украина работает над созданием беспилотника Sting (Жало), способного перехватывать российские дроны-камикадзе иранской разработки Shahed-136.

Об этом сообщает The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

Каким будет дрон-перехватчик Sting?

Отмечается, что команда волонтеров "Дикие Шершни" работает над первым управляемым беспилотником с видом от первого лица (FPV) под названием Sting.

Sting способен работать на высоте до 10 тысяч футов (до 3 км) и может развивать скорость более 100 миль в час (160,9 км/ч).

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"Дикие Шершни" рассказали, что Sting имеет классическую конструкцию квадрокоптера с большим куполом, выступающим вверх из центра, где установлена боеголовка и камера.

Управлять дроном можно будет с помощью очков виртуальной реальности

Беспилотник также планируют оснастить системой наведения с искусственным интеллектом, которая позволит пилоту фиксировать вражеские цели.

"Он будет пилотироваться с земли с помощью VR-очков, которые позволяют оператору точно видеть, куда он летит", - пишет The Telegraph.

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Как пишет издание, хотя Силы обороны нашли способ борьбы с российскими разведывательными беспилотниками, сбивая их FPV-дронами, однако Sting будет предназначен именно для поражения "Шахедов".

Стоимость украинского дрона Sting

Один из членов команды "Дикие Шершни" рассказал, что цена такого беспилотника "в десятки раз ниже" цены ирано-российских ударных дронов. Это поможет Украине сохранить запасы ракет противовоздушной обороны.

В то же время разработчики отмечают, что они все еще нуждаются в большем количестве средств в виде пожертвований от общественности для наращивания производства.

Ежесуточно оккупанты выпускают от 30 до 80 этих дронов-камикадзе, и это стало проблемой для украинской ПВО.

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