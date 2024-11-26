Производство в ЕС еще не разогналось. Чешская инициатива в 2025 году будет продолжена, уже нашли Украине много снарядов, - Липавский

Украина будет нуждаться в боеприпасах в 2025 году, поэтому так называемая чешская инициатива будет продолжена.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в интервью Европейской правде, отвечая на вопрос, что будет с чешской инициативой, которая помогает закупать боеприпасы ВСУ в третьих странах, передает Цензор.НЕТ.

"Премьер-министр Чехии Петр Фиала вместе с премьер-министром Дании и премьер-министром Нидерландов уже договорились продолжить это в 2025 году <...> На 2025 год мы уже нашли большое количество уже изготовленных боеприпасов по всему миру, которые возможно выкупить для ВСУ", - сказал он, добавив, что в следующем году Украина так же будет нуждаться в снарядах.

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Говоря о боеприпасах для ВСУ в текущем году, чешский министр заверил, что все то, что планировалось, будет сделано.

"В этом году мы пообещали, что в случае достаточной международной поддержки закупим и передадим в ВСУ полмиллиона боеприпасов крупного калибра. И мы это выполним", - говорит Липавский.

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Глава МИД Чехии не смог сказать, сколько точно снарядов было передано и сколько еще будет, но его коллеги, которые ответственны за эту схему, заверили его, что необходимый показатель будет достигнут до конца 2024 года.

Чешский министр также рассказал, что значительная часть боеприпасов уходит со складов.

"Несмотря на то, что оборонное производство в ЕС еще не разогналось, мы нашли запасы снарядов по всему миру и выкупаем их", - сообщил глава МИД Чехии.

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По его словам, часть снарядов восстанавливают, чтобы они точно были в рабочем состоянии, а уже потом отправляют в Украину.