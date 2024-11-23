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Зеленский обсудил с главой МИД Чехии Липавским поставки артиллерийских снарядов и двустороннее сотрудничество между странами

Зустріч Зеленського із Ліпавським

Президент Владимир Зеленский во время Третьего международного саммита по продовольственной безопасности Grain from Ukraine встретился с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским. Среди прочего обсудили поставки боеприпасов ВСУ в рамках чешской инициативы.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время встречи Зеленский и Липавский обсудили оборонную поддержку, ход реализации инициативы по поставке артиллерийских снарядов и сотрудничество между Украиной и Чехией в противодействии российской дезинформации.

Кроме этого, украинский лидер поблагодарил Чехию за инициативу увеличить финансирование Национальной программы по восстановлению Украины после 2025 года, которая направлена на восстановление критической инфраструктуры.

"Рады, что мы имеем хорошие отношения на уровне лидеров и прочные связи между нашими нациями. Спасибо, что вы с нами с самого начала полномасштабного вторжения. Много с вашей стороны инициатив для помощи Украине, включая артиллерийскую. Мы вам благодарны за все", - сказал глава государства.

Читайте также: Применение баллистической ракеты против Украины является запугиванием, мы не должны преклоняться перед Путиным, - глава МИД Чехии Липавский

Также во время встречи стороны согласовали следующие шаги по развитию двустороннего сотрудничества, в частности будущие контакты на высшем уровне.

Напомним, что в пятницу, 22 ноября, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский прибыл с визитом в Киев.

Липавский сообщал, что до конца нынешнего года Украина получит 500 тысяч артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы.

Читайте также: Трамп не сможет внезапно остановить помощь Украине, - глава МИД Чехии Липавский

Автор: 

боеприпасы (2333) Зеленский Владимир (20260) Чехия (1703) Липавский Ян (85)


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Топ комментарии
+1
Потужно хоч обговорив? Чому він не інформує про такий важливий нюанс...
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23.11.2024 19:50
+1
Тим часом п'ятий президент України Петро Порошенко доповідає суспільству:
«Незважаючи на те, що я зараз у міжнародному відрядженні (в Бельгії), наша команда продовжує постачати техніку для Збройних Сил.
Сьогодні ще чотири комплекси протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі" разом із чотирма пікапами силами ГО "Справа Громад" доставлено на фронт для наших військових ЗСУ. Робимо все, щоб захистити Україну від КАБів, а сотні, ба навіть тисячі життів наших воїнів - від дронів.
Захистити українського воїна, наблизити перемогу - це наш девіз. Продовжуємо працювати!»
https://t.me/PresidentPoroshenko/11402
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23.11.2024 22:52
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Потужно хоч обговорив? Чому він не інформує про такий важливий нюанс...
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23.11.2024 19:50 Ответить
і пішов занюх до понеділка...
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23.11.2024 19:53 Ответить
шоссє - там і є наші снаряди і ракети...
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23.11.2024 19:56 Ответить
буба, очко, мир... так це вже було?
витягайте агрохімію - давно суку не чули, але коордінати є,,,
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23.11.2024 20:05 Ответить
Сібіга обговорював вже, але не так потужно
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23.11.2024 20:10 Ответить
Так який результат?? Снаряди будуть чи ні??
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23.11.2024 20:24 Ответить
ви ідіот? - будуть шоссе!
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23.11.2024 20:33 Ответить
Так обговорили ж про снаряди?!
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23.11.2024 20:35 Ответить
які яйця по сімнадцять такі і міни....
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23.11.2024 20:55 Ответить
на папері будуть,гроші виділять і с3,14стяд , а *********** буде,але дюже мало
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23.11.2024 23:47 Ответить
Тим часом п'ятий президент України Петро Порошенко доповідає суспільству:
«Незважаючи на те, що я зараз у міжнародному відрядженні (в Бельгії), наша команда продовжує постачати техніку для Збройних Сил.
Сьогодні ще чотири комплекси протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі" разом із чотирма пікапами силами ГО "Справа Громад" доставлено на фронт для наших військових ЗСУ. Робимо все, щоб захистити Україну від КАБів, а сотні, ба навіть тисячі життів наших воїнів - від дронів.
Захистити українського воїна, наблизити перемогу - це наш девіз. Продовжуємо працювати!»
https://t.me/PresidentPoroshenko/11402
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23.11.2024 22:52 Ответить
пацани, не нанімайте програмістов зі столба по обьві.
ви мені месаджі з 2020 надійслали пачку...
не зі столба - цей пацан не ваш, не тягне....
в любу кацапську контору б його шо би все порушити.....
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24.11.2024 01:29 Ответить
тижень не можна справитися з лінком в посиланні?
це такі потужно і незламно...
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24.11.2024 01:35 Ответить
коли ***** і натаніяху видано одномоментно ордер на арешт?
- це якийсь не тей суд...
в тих прокурорі теж на 110 відсотків свої?
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24.11.2024 01:56 Ответить
не вдивлюся ні разу, якшо маркарова не повернется...
тут бізнес і дядя ізя заходить на пляшечку чяю....
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24.11.2024 02:19 Ответить
 
 