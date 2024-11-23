Зеленский обсудил с главой МИД Чехии Липавским поставки артиллерийских снарядов и двустороннее сотрудничество между странами

Президент Владимир Зеленский во время Третьего международного саммита по продовольственной безопасности Grain from Ukraine встретился с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским. Среди прочего обсудили поставки боеприпасов ВСУ в рамках чешской инициативы.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время встречи Зеленский и Липавский обсудили оборонную поддержку, ход реализации инициативы по поставке артиллерийских снарядов и сотрудничество между Украиной и Чехией в противодействии российской дезинформации.

Кроме этого, украинский лидер поблагодарил Чехию за инициативу увеличить финансирование Национальной программы по восстановлению Украины после 2025 года, которая направлена на восстановление критической инфраструктуры.

"Рады, что мы имеем хорошие отношения на уровне лидеров и прочные связи между нашими нациями. Спасибо, что вы с нами с самого начала полномасштабного вторжения. Много с вашей стороны инициатив для помощи Украине, включая артиллерийскую. Мы вам благодарны за все", - сказал глава государства.

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Также во время встречи стороны согласовали следующие шаги по развитию двустороннего сотрудничества, в частности будущие контакты на высшем уровне.

Напомним, что в пятницу, 22 ноября, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский прибыл с визитом в Киев.

Липавский сообщал, что до конца нынешнего года Украина получит 500 тысяч артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы.

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