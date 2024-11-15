Трамп не сможет внезапно остановить помощь Украине, - глава МИД Чехии Липавский

Глава МИД Чехии Ян Липавский считает, что пока никто не знает, остановит ли Дональд Трамп поддержку Украины. Даже если он так решит, то это не произойдет внезапно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Novinky.

По словам министра, при любых условиях Трамп будет требовать от Европы большего вклада в собственную безопасность.

"Мы знаем, что (Трамп. - Ред.) будет требовать требовать от Европы, чтобы она могла позаботиться о собственной безопасности. Мы не знаем, как будет или не будет продолжаться американская помощь Украине. Не будет так, что Дональд Трамп может нажать на рубильник, и на следующий день Украина вообще ничего не получит", - пояснил Липавский.

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Глава МИД настроен позитивно, даже если заявления Трампа и республиканцев по Украине являются расплывчатыми.

"Я лично остаюсь оптимистом. Всегда нужно готовиться ко всем сценариям, поэтому я говорю о том, что Европа должна больше инвестировать в оборону. В то же время, когда я смотрю на то, что Дональд Трамп говорит о Китае, об Иране, о безопасности на Ближнем Востоке, как он говорит о Северной Корее, мне было бы странно, если бы Россия еще не была включена в этот пазл", - добавил министр.

Липавский также считает, что если Марк Рубио возглавит Госдеп США, то это будет позитивом для Европы.

"Это было бы хорошей новостью для нас, потому что мы имели бы партнера, который хорошо понимает геополитику, и мы могли бы вести с ним переговоры по широкому кругу вещей, и мы бы нашли с ним взаимопонимание", - добавил глава МИД Чехии.

Ранее Дональд Трамп заявил, что его администрация сосредоточится на войне России против Украины.

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