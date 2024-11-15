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Трамп не сможет внезапно остановить помощь Украине, - глава МИД Чехии Липавский

Трамп не зможе раптового зупинити підтримку України

Глава МИД Чехии Ян Липавский считает, что пока никто не знает, остановит ли Дональд Трамп поддержку Украины. Даже если он так решит, то это не произойдет внезапно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Novinky.

По словам министра, при любых условиях Трамп будет требовать от Европы большего вклада в собственную безопасность.

"Мы знаем, что (Трамп. - Ред.) будет требовать требовать от Европы, чтобы она могла позаботиться о собственной безопасности. Мы не знаем, как будет или не будет продолжаться американская помощь Украине. Не будет так, что Дональд Трамп может нажать на рубильник, и на следующий день Украина вообще ничего не получит", - пояснил Липавский.

Также читайте: Мы будем очень упорно работать с Россией и Украиной. Война должна прекратиться, - Трамп

Глава МИД настроен позитивно, даже если заявления Трампа и республиканцев по Украине являются расплывчатыми.

"Я лично остаюсь оптимистом. Всегда нужно готовиться ко всем сценариям, поэтому я говорю о том, что Европа должна больше инвестировать в оборону. В то же время, когда я смотрю на то, что Дональд Трамп говорит о Китае, об Иране, о безопасности на Ближнем Востоке, как он говорит о Северной Корее, мне было бы странно, если бы Россия еще не была включена в этот пазл", - добавил министр.

Липавский также считает, что если Марк Рубио возглавит Госдеп США, то это будет позитивом для Европы.

"Это было бы хорошей новостью для нас, потому что мы имели бы партнера, который хорошо понимает геополитику, и мы могли бы вести с ним переговоры по широкому кругу вещей, и мы бы нашли с ним взаимопонимание", - добавил глава МИД Чехии.

Ранее Дональд Трамп заявил, что его администрация сосредоточится на войне России против Украины.

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Автор: 

Чехия (1698) Трамп (5036) Липавский Ян (82)


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Топ комментарии
+7
Ага, десь рік тому на 8 місяців допомогу зупинили.
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15.11.2024 10:28
+7
Навіть не будучи президентом, Трамп спокійнісінько заблокував допомогу на багато місяців.
Що чи хто йому завадить взагалі припинити допомогу Україні ?
Може Маск?
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15.11.2024 10:32
+7
А Маском будуть рулити з кремля.
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15.11.2024 10:38
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Ага, десь рік тому на 8 місяців допомогу зупинили.
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15.11.2024 10:28 Ответить
Навіть не будучи президентом, Трамп спокійнісінько заблокував допомогу на багато місяців.
Що чи хто йому завадить взагалі припинити допомогу Україні ?
Може Маск?
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15.11.2024 10:32 Ответить
Маск зараз буде рулити Пентагоном та й взагалі усім. Трамп надає йому безмежні повноваження.
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15.11.2024 10:37 Ответить
А Маском будуть рулити з кремля.
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15.11.2024 10:38 Ответить
Дуже прикро, бо Трамп дійсно може припинити допомогу Україні. Але це вибір американського народу, точно такий, як і вибір у 2019 році українського народу. Це все читалося і писалося багато раз, то хіба за 5 з половиною років Найвєлічайший лідор всесвіту, якого ще називають Боневтік Потужний не міг налагодити випуск зброї замість фінансування свого шобла?
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15.11.2024 10:40 Ответить
Значить про припинення допомоги,все ж таки ведуться ?
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15.11.2024 10:42 Ответить
В минулій своїй каденції, цей " американський торгаш" вже не один рубильник вирубав...
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15.11.2024 10:53 Ответить
Чеські гадалки - найавторитетніші!
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15.11.2024 10:59 Ответить
Та куди їм бьратися до єрмаківсько-татарівсько-подоляцьких! Вони в порівнянні з ними ясельна група!
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15.11.2024 11:13 Ответить
вимагатиме вимагати
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15.11.2024 11:33 Ответить
 
 