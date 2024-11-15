Трамп не зможе раптово припинити допомогу Україні, - глава МЗС Чехії Ліпавський

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський вважає, що наразі ніхто не знає, чи припинить Дональд Трамп підтримку України. Навіть якщо він так вирішить, то це не відбудеться раптово.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Novinky.

За словами міністра, за будь-яких умов Трамп вимагатиме від Європи більшого внеску у власну безпеку.

"Ми знаємо, що (Трамп. - Ред.) вимагатиме вимагати від Європи, щоб вона могла подбати про власну безпеку. Ми не знаємо, як буде чи не буде продовжуватися американська допомога Україні. Не буде так, що Дональд Трамп може натиснути на рубильник, і наступного дня Україна взагалі нічого не отримає", - пояснив Ліпавський.

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Глава МЗС налаштований позитивно, навіть якщо заяви Трампа та республіканців щодо України є розпливчастими.

"Я особисто залишаюся оптимістом. Завжди потрібно готуватися до всіх сценаріїв, тому я говорю про те, що Європа повинна більше інвестувати в оборону. Водночас, коли я дивлюся на те, що Дональд Трамп говорить про Китай, про Іран, про безпеку на Близькому Сході, як він говорить про Північну Корею, мені було б дивно, якби Росія ще не була включена в цей пазл", - додав міністр.

Ліпавський також вважає, що якщо Марк Рубіо очолить Держдеп США, то це буде позитивом для Європи.

"Це було б гарною новиною для нас, тому що ми мали б партнера, який добре розуміє геополітику, і ми могли б вести з ним переговори щодо широкого кола речей, і ми б знайшли з ним порозуміння", - додав глава МЗС Чехії.

Раніше Дональд Трамп заявив, що його адміністрація зосередиться на війні Росії проти України.

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