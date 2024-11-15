УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7702 відвідувача онлайн
Новини
1 647 10

Трамп не зможе раптово припинити допомогу Україні, - глава МЗС Чехії Ліпавський

Трамп не зможе раптового зупинити підтримку України

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський вважає, що наразі ніхто не знає, чи припинить Дональд Трамп підтримку України. Навіть якщо він так вирішить, то це не відбудеться раптово.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Novinky.

За словами міністра, за будь-яких умов Трамп вимагатиме від Європи більшого внеску у власну безпеку.

"Ми знаємо, що (Трамп. - Ред.) вимагатиме вимагати від Європи, щоб вона могла подбати про власну безпеку. Ми не знаємо, як буде чи не буде продовжуватися американська допомога Україні. Не буде так, що Дональд Трамп може натиснути на рубильник, і наступного дня Україна взагалі нічого не отримає", - пояснив Ліпавський.

Також читайте: Ми будемо дуже наполегливо працювати з Росією та Україною. Це повинно припинитися, - Трамп

Глава МЗС налаштований позитивно, навіть якщо заяви Трампа та республіканців щодо України є розпливчастими.

"Я особисто залишаюся оптимістом. Завжди потрібно готуватися до всіх сценаріїв, тому я говорю про те, що Європа повинна більше інвестувати в оборону. Водночас, коли я дивлюся на те, що Дональд Трамп говорить про Китай, про Іран, про безпеку на Близькому Сході, як він говорить про Північну Корею, мені було б дивно, якби Росія ще не була включена в цей пазл", - додав міністр.

Ліпавський також вважає, що якщо Марк Рубіо очолить Держдеп США, то це буде позитивом для Європи.

"Це було б гарною новиною для нас, тому що ми мали б партнера, який добре розуміє геополітику, і ми могли б вести з ним переговори щодо широкого кола речей, і ми б знайшли з ним порозуміння", - додав глава МЗС Чехії.

Раніше Дональд Трамп заявив, що його адміністрація зосередиться на війні Росії проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Чехії Ліпавський про ядерні залякування Путіна: "Не піддаваймося цьому"

Автор: 

Чехія (1609) Трамп Дональд (5550) Ліпавський Ян (103)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Ага, десь рік тому на 8 місяців допомогу зупинили.
показати весь коментар
15.11.2024 10:28
+7
Навіть не будучи президентом, Трамп спокійнісінько заблокував допомогу на багато місяців.
Що чи хто йому завадить взагалі припинити допомогу Україні ?
Може Маск?
показати весь коментар
15.11.2024 10:32
+7
А Маском будуть рулити з кремля.
показати весь коментар
15.11.2024 10:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ага, десь рік тому на 8 місяців допомогу зупинили.
показати весь коментар
15.11.2024 10:28 Відповісти
Навіть не будучи президентом, Трамп спокійнісінько заблокував допомогу на багато місяців.
Що чи хто йому завадить взагалі припинити допомогу Україні ?
Може Маск?
показати весь коментар
15.11.2024 10:32 Відповісти
Маск зараз буде рулити Пентагоном та й взагалі усім. Трамп надає йому безмежні повноваження.
показати весь коментар
15.11.2024 10:37 Відповісти
А Маском будуть рулити з кремля.
показати весь коментар
15.11.2024 10:38 Відповісти
Дуже прикро, бо Трамп дійсно може припинити допомогу Україні. Але це вибір американського народу, точно такий, як і вибір у 2019 році українського народу. Це все читалося і писалося багато раз, то хіба за 5 з половиною років Найвєлічайший лідор всесвіту, якого ще називають Боневтік Потужний не міг налагодити випуск зброї замість фінансування свого шобла?
показати весь коментар
15.11.2024 10:40 Відповісти
Значить про припинення допомоги,все ж таки ведуться ?
показати весь коментар
15.11.2024 10:42 Відповісти
В минулій своїй каденції, цей " американський торгаш" вже не один рубильник вирубав...
показати весь коментар
15.11.2024 10:53 Відповісти
Чеські гадалки - найавторитетніші!
показати весь коментар
15.11.2024 10:59 Відповісти
Та куди їм бьратися до єрмаківсько-татарівсько-подоляцьких! Вони в порівнянні з ними ясельна група!
показати весь коментар
15.11.2024 11:13 Відповісти
вимагатиме вимагати
показати весь коментар
15.11.2024 11:33 Відповісти
 
 