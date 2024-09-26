Глава МЗС Чехії Ліпавський про ядерні залякування Путіна: "Не піддаваймося цьому"
Російський диктатор Володимир Путін скоригував доктрину РФ застосування ядерної зброї з метою залякати союзників України, і на ці залякування не варто піддаватися.
Таку думку висловив у соцмережі Х (Twitter) глава МЗС Чехії Ян Ліпавський, передає Цензор.НЕТ.
"Залякування демократичного світу ядерною загрозою стало наріжним каменем кремлівської пропаганди. Її мета – відлякати підтримку України і сприяти російській окупації. Коригування російської доктрини для спрощення застосування ядерної зброї є частиною цього залякування. Не піддаваймося цьому", – закликав Ліпавський.
Раніше диктатор Володимир Путін провів засідання постійної наради Ради Безпеки з ядерного стримування та розширив список умов, за яких РФ може застосувати ядерну зброю.
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