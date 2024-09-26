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Глава МИД Чехии Липавский о ядерных запугиваниях Путина: "Не будем поддаваться этому"

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський

Российский диктатор Владимир Путин скорректировал доктрину РФ применения ядерного оружия с целью запугать союзников Украины, и на эти запугивания не стоит поддаваться.

Такое мнение высказал в соцсети Х (Twitter) глава МИД Чехии Ян Липавский, передает Цензор.НЕТ.

"Запугивание демократического мира ядерной угрозой стало краеугольным камнем кремлевской пропаганды. Ее цель - отпугнуть поддержку Украины и способствовать российской оккупации. Корректировка российской доктрины для упрощения применения ядерного оружия является частью этого запугивания. Не поддавайтесь этому", - призвал Липавский.

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Ян Ліпавський про ядерні погрози Путіна

Ранее диктатор Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию и расширил список условий, при которых РФ может применить ядерное оружие.

Автор: 

путин владимир (31321) ядерное оружие (1337) Липавский Ян (89)


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26.09.2024 18:07 Ответить
 
 