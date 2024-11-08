Павел подчеркнул необходимость продолжения поддержки Украины и призвал Европу больше инвестировать в оборону

Президент Чехии Петр Павел отметил необходимость продолжения поддержки Украины в ее противостоянии полномасштабной российской агрессии. Также политик призвал к укреплению восточного фланга НАТО.

Об этом чешский лидер сказал на открытии IISS Prague Defence Summit в Праге в пятницу, 8 ноября, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Наша приверженность поддержке Украины не должна ослабевать. Война в Украине напоминает нам о том, что безопасность Европы не может считаться само собой разумеющимся фактом существования НАТО. Она отмечает настоятельную необходимость адаптироваться к этой новой и сложной реальности. Укрепление восточного фланга НАТО должно быть нашим приоритетом",- заявил глава Чешского государства.

Павел отметил, что "уступчивость только приглашает к новым агрессиям", и полномасштабная агрессия России против Украины "стала поворотным моментом для Европы с глобальными последствиями".

"Это не просто очередной региональный конфликт. Это конфликт, который формирует нынешний и будущий международный порядок. Это борьба не только за будущее Украины, но и за принципы, которые лежат в основе нашего Альянса, включая принципы суверенитета и территориальной целостности", - заявил чешский лидер.

Президент Чехии считает, что Европа должна больше инвестировать в собственную оборону, чтобы защитить свои ценности и безопасность.

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"2% ВВП будет просто недостаточно. Одновременно расходы должны быть сосредоточены на укреплении конкретных и реальных оборонных возможностей. Несмотря на хороший прогресс, наша работа далека от завершения",- заявил Павел.

Также политик отметил необходимость лучшей военной координации, более сильного технологического сотрудничества и оперативной совместимости в рамках Альянса. Правительства, по его словам, должны играть активную роль в оптимизации процессов закупок, в содействии более тесному сотрудничеству между национальными оборонными отраслями.

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