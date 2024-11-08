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Павел подчеркнул необходимость продолжения поддержки Украины и призвал Европу больше инвестировать в оборону

Павел закликає продовжувати підтримувати Україну

Президент Чехии Петр Павел отметил необходимость продолжения поддержки Украины в ее противостоянии полномасштабной российской агрессии. Также политик призвал к укреплению восточного фланга НАТО.

Об этом чешский лидер сказал на открытии IISS Prague Defence Summit в Праге в пятницу, 8 ноября, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Наша приверженность поддержке Украины не должна ослабевать. Война в Украине напоминает нам о том, что безопасность Европы не может считаться само собой разумеющимся фактом существования НАТО. Она отмечает настоятельную необходимость адаптироваться к этой новой и сложной реальности. Укрепление восточного фланга НАТО должно быть нашим приоритетом",- заявил глава Чешского государства.

Павел отметил, что "уступчивость только приглашает к новым агрессиям", и полномасштабная агрессия России против Украины "стала поворотным моментом для Европы с глобальными последствиями".

"Это не просто очередной региональный конфликт. Это конфликт, который формирует нынешний и будущий международный порядок. Это борьба не только за будущее Украины, но и за принципы, которые лежат в основе нашего Альянса, включая принципы суверенитета и территориальной целостности", - заявил чешский лидер.

Президент Чехии считает, что Европа должна больше инвестировать в собственную оборону, чтобы защитить свои ценности и безопасность.

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"2% ВВП будет просто недостаточно. Одновременно расходы должны быть сосредоточены на укреплении конкретных и реальных оборонных возможностей. Несмотря на хороший прогресс, наша работа далека от завершения",- заявил Павел.

Также политик отметил необходимость лучшей военной координации, более сильного технологического сотрудничества и оперативной совместимости в рамках Альянса. Правительства, по его словам, должны играть активную роль в оптимизации процессов закупок, в содействии более тесному сотрудничеству между национальными оборонными отраслями.

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Автор: 

НАТО (9931) оборона (5194) Чехия (1698) поддержка (667) Павел Петр (121)


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Та знаємо, знаємо.
Щоб потім виявилось, що усі ви були на боці України.
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08.11.2024 23:02 Ответить
Я в шоці.... Він це промовив? Шукаю посилання і переклад.... Не віриться, якщо відверто!
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08.11.2024 23:02 Ответить
Наголосіть на негайній тотальній допомозі Україні для перемоги над росією. Інакше вам також срака. А ми , українці, обов'яково згадаємо про НЕНАДАНУ нам допомогу, коли на броні російських танків наша примусово мобілізована росією армія прибуде до Праги. І не тільки до Праги. А будете жувати соплі поки що за нашими спинами, то доведеться евакуйовуватись з Європи вже не з Дюнкерку, а з Лісабону і Порту. І не в Британію, а зразу за океан, щоб два рази не вставать.
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08.11.2024 23:13 Ответить
припиніть істєріку поруччік !

Пан Павел робить максимум того, що може він і маленька Чехія.

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08.11.2024 23:31 Ответить
Істерика була. В 22 році, коли я зрозумів, що ніхто з РЕАЛЬНОЮ домомогою до нас не поспішає. Зараз це просто чергова констатація вже всім відомих дій і фактів. На мій превеликий український жаль.
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08.11.2024 23:35 Ответить
паруччік, Ви з 22-гого так і залишились істеричним паруччіком, не піднявшись ні на жоден щабель у званні !

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09.11.2024 01:00 Ответить
Щиро дякуємо, пане Президент!

Ми знаємо, що Ви - щирий друг України.

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08.11.2024 23:29 Ответить
 
 