Павел подчеркнул необходимость продолжения поддержки Украины и призвал Европу больше инвестировать в оборону
Президент Чехии Петр Павел отметил необходимость продолжения поддержки Украины в ее противостоянии полномасштабной российской агрессии. Также политик призвал к укреплению восточного фланга НАТО.
Об этом чешский лидер сказал на открытии IISS Prague Defence Summit в Праге в пятницу, 8 ноября, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Наша приверженность поддержке Украины не должна ослабевать. Война в Украине напоминает нам о том, что безопасность Европы не может считаться само собой разумеющимся фактом существования НАТО. Она отмечает настоятельную необходимость адаптироваться к этой новой и сложной реальности. Укрепление восточного фланга НАТО должно быть нашим приоритетом",- заявил глава Чешского государства.
Павел отметил, что "уступчивость только приглашает к новым агрессиям", и полномасштабная агрессия России против Украины "стала поворотным моментом для Европы с глобальными последствиями".
"Это не просто очередной региональный конфликт. Это конфликт, который формирует нынешний и будущий международный порядок. Это борьба не только за будущее Украины, но и за принципы, которые лежат в основе нашего Альянса, включая принципы суверенитета и территориальной целостности", - заявил чешский лидер.
Президент Чехии считает, что Европа должна больше инвестировать в собственную оборону, чтобы защитить свои ценности и безопасность.
"2% ВВП будет просто недостаточно. Одновременно расходы должны быть сосредоточены на укреплении конкретных и реальных оборонных возможностей. Несмотря на хороший прогресс, наша работа далека от завершения",- заявил Павел.
Также политик отметил необходимость лучшей военной координации, более сильного технологического сотрудничества и оперативной совместимости в рамках Альянса. Правительства, по его словам, должны играть активную роль в оптимизации процессов закупок, в содействии более тесному сотрудничеству между национальными оборонными отраслями.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Щоб потім виявилось, що усі ви були на боці України.
Пан Павел робить максимум того, що може він і маленька Чехія.
.
.
Ми знаємо, що Ви - щирий друг України.
.