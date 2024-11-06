Павел призвал к созданию комплексного плана восстановления Украины: он должен быть похож на "план Маршалла"

Президент Чехии Петр Павел выступил за создание комплексного, интегорованого и скоординированного плана восстановления Украины. Этот план должен быть создан в сотрудничестве Северной Америки и Европы.

Об этом чешский лидер заявил во время пресс-конференции после встречи с президентом Швейцарии Виолой Амхерд, пишут Ceske Noviny, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Павела, этот план должен быть похож на "план Маршалла" по восстановлению разрушенной Европы после Второй мировой войны.

По его мнению, этот план принес бы Украине перспективу, на которую она могла бы рассчитывать.

"Если люди, которые эмигрировали из страны, которой угрожает война с Россией, будут знать о проектах, в которых они могут быть задействованы, это было бы хорошо для Украины и других стран", - сказал глава Чехии.

Также Павел считает, что система защиты для украинцев не должна быть построена таким образом, чтобы лишить Украину людей, которые могли бы участвовать в послевоенном восстановлении страны. По словам политика, украинские беженцы должны видеть возможности в Украине, которые сопоставимы с теми, которые они видят в западных странах.

Кроме этого, Павел ожидает продолжения чешской инициативы по закупке боеприпасов для ВСУ и в следующем году. До конца этого года, по его словам, Украина должна получить 500 тыс. артиллерийских боеприпасов.

Напоследок он отметил, что результат войны в Украине будет критическим для будущего международного порядка.

"Наша слабость может подтолкнуть Китай повысить свои ставки в Индо-Тихоокеанском регионе. Другие страны, малые и большие, также могут быть склонны воспользоваться своими шансами", - подытожил политик.

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Справочно:

План Маршалла или Программа восстановления Европы - это американская инициатива, предназначенная для помощи государствам Европы в восстановлении после Второй мировой войны.

Получателями помощи стали 17 стран Европы включая Западную Германию. Самый активный период воплощения плана пришелся на апрель 1948-декабрь 1951 года.

Благодаря этой программе страны Западной Европы преодолели экономический кризис и создали общий рынок. Эти достижения способствовали интеграционным процессам в Европе и созданию Европейского Союза.

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