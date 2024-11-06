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Павел призвал к созданию комплексного плана восстановления Украины: он должен быть похож на "план Маршалла"

Павел про післявоєнне відновлення України

Президент Чехии Петр Павел выступил за создание комплексного, интегорованого и скоординированного плана восстановления Украины. Этот план должен быть создан в сотрудничестве Северной Америки и Европы.

Об этом чешский лидер заявил во время пресс-конференции после встречи с президентом Швейцарии Виолой Амхерд, пишут Ceske Noviny, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Павела, этот план должен быть похож на "план Маршалла" по восстановлению разрушенной Европы после Второй мировой войны.

По его мнению, этот план принес бы Украине перспективу, на которую она могла бы рассчитывать.

"Если люди, которые эмигрировали из страны, которой угрожает война с Россией, будут знать о проектах, в которых они могут быть задействованы, это было бы хорошо для Украины и других стран", - сказал глава Чехии.

Также Павел считает, что система защиты для украинцев не должна быть построена таким образом, чтобы лишить Украину людей, которые могли бы участвовать в послевоенном восстановлении страны. По словам политика, украинские беженцы должны видеть возможности в Украине, которые сопоставимы с теми, которые они видят в западных странах.

Кроме этого, Павел ожидает продолжения чешской инициативы по закупке боеприпасов для ВСУ и в следующем году. До конца этого года, по его словам, Украина должна получить 500 тыс. артиллерийских боеприпасов.

Напоследок он отметил, что результат войны в Украине будет критическим для будущего международного порядка.

"Наша слабость может подтолкнуть Китай повысить свои ставки в Индо-Тихоокеанском регионе. Другие страны, малые и большие, также могут быть склонны воспользоваться своими шансами", - подытожил политик.

Читайте также: Для восстановления Украины должен быть создан "план Маршалла", - заявление Шольца и фон дер Ляйен

Справочно:

План Маршалла или Программа восстановления Европы - это американская инициатива, предназначенная для помощи государствам Европы в восстановлении после Второй мировой войны.

Получателями помощи стали 17 стран Европы включая Западную Германию. Самый активный период воплощения плана пришелся на апрель 1948-декабрь 1951 года.

Благодаря этой программе страны Западной Европы преодолели экономический кризис и создали общий рынок. Эти достижения способствовали интеграционным процессам в Европе и созданию Европейского Союза.

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Автор: 

Чехия (1746) план Маршалла (42) Павел Петр (141) восстановления (153)


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Топ комментарии
+7
Дякую йому за ініціативу по закупівлі снарядів для України, але іноді таку ахінею несе.
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06.11.2024 23:58 Ответить
+4
У всіх нормальних людей відновлення йде після війни.
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06.11.2024 23:41 Ответить
+4
Спочатку треба щоб було, те що треба відновлювати. А так повозка попереду кобили їде.
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06.11.2024 23:52 Ответить
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У всіх нормальних людей відновлення йде після війни.
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06.11.2024 23:41 Ответить
А де ти бачила-чула про нормальних людей в Європі світі, Павел вирішив теж до них доєднатися, на жаль. Чи може в Україні 73% нормальні?
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07.11.2024 05:33 Ответить
Після заморозки чи перемир'я теж можна відновлюватись.
В 2015-2019 нормальні люди так робили
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07.11.2024 06:54 Ответить
Не буде такого, що в Україні будуть такі ж умови як у Європі. У всякому випадку зараз у найближчі роки точно. Ніхто у своєму розумі не буде кидати гроші у державу, яку не сьогодні так завтра можуть завоювати росіяни. Я не применьшую героїзм українців. Просто хочу висловити думку про те як це виглядає зі сторони.
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06.11.2024 23:47 Ответить
Спочатку треба щоб було, те що треба відновлювати. А так повозка попереду кобили їде.
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06.11.2024 23:52 Ответить
Можливо пан Президент не проти попиляти кошти. Воно знаєте корупція легкі гроші тільки дійсно святу людину не спокусять.
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06.11.2024 23:55 Ответить
Дякую йому за ініціативу по закупівлі снарядів для України, але іноді таку ахінею несе.
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06.11.2024 23:58 Ответить
а власні дописи перечитуєш та сам усвідомлюєш, як це сприймати ? Вкажи мені на його: "іноді таку ахінею несе", із зебілозализоном не плутаєш?
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07.11.2024 00:34 Ответить
Може читати більше треба, щоби дурні запитання не задавати? Нагадаю його речення про те, що що Київ повинен погодитися з тим, що деякі території України можуть залишатися під контролем Росії.
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07.11.2024 00:45 Ответить
інколи краще жувати та від дурнів клаву ховати, але це не про такого стратега, що досяг ніфіга сам?
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07.11.2024 00:48 Ответить
А у нас є можливість повернути ці території?
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07.11.2024 03:03 Ответить
Зараз немає такої можливості, але при наявності ********* озброєння, чому ні?
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07.11.2024 11:44 Ответить
Дивлюсь я на небо та й думку гадаю: Чому ж в чехів Павел, зебілів не має?
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06.11.2024 23:55 Ответить
Слід розрізняти заперечне слово НЕМАЄ (його можна замінити формою нема), у якому НЕ пишеться разом...
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07.11.2024 00:42 Ответить
В них довго був проросійський президент . І вони за нього постійно голосували . Але ж все колись закінчується.
зато поляки зараз казяттся.
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07.11.2024 01:40 Ответить
Как заявляют английские ученные память у котов охватывает 16 часов. (У рыбок гуппи - до трех месяцев). Это я, простите про вас.
В отличии от нас, украинцев, чехи обладают терпением. Это у нас, простите, шило в.... афедроне.
Чехи дождались и перетерпели пока Милош Земан состариться. Если вы давно на сайте вспомните найдите оценки данные обществом этому политику.
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07.11.2024 07:47 Ответить
Мабуть, вам складно існувати? Зарозумілість так і пре, але чомусь від усвідомлення власних тарганів у чужих головах. Це притаманно усім щелепозвихненим харків'янам, комуняки добряче за 100років звивини перекрутили?
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07.11.2024 11:07 Ответить
То так. Постійнний, завжди виграшний, засіб підтримати співбесіду. Якщо нема чого казати звалюй на мову.
Хто перший впізнае москаля, той і прав.
Чи можливе уточнювання? Харків`яни теж нам чужі?
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07.11.2024 16:25 Ответить
Намагання зараховано... І скільки часу пішло на пригадування слів та копирсання в словнику, щоб вліпити засіб чи прав? Так, такі як Рукзакян, Добкін, Кернес та інші- мені чужі та прикро, що за 100років там знищили україномовних та завезли стільки кацапів та скацаплених.
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07.11.2024 20:11 Ответить
Дякую, я стараюсь и много помню со школы. Читать мне не трудно.
Вы демагог. Ваш прием Переход от обсуждения предмета спора к обсуждению личности (аргумент к личности)
Вместо обсуждения президента Чехии Милоша Земана, и выбора чешского народа, заставить оппонента оправдываться за Добкина.
Вы гений, а я попался в ваши сети.
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08.11.2024 06:12 Ответить
те, що мене не влаштовує у ваших діях, вказано в дописі від 07.11.2024 11:07... Але маніпулюйте й далі, якщо це приносить насолоду чи інший позитив у такий складний період часу.
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08.11.2024 11:17 Ответить
Завчасно втішають...
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07.11.2024 00:17 Ответить
Ок, допустим произошла какая то заморозка, подписали что то типа мира и можно начинать восстановление. Только вопрос - а какой дурак принесет сюда хоть доллар если Украина останется без железобетонных гарантий безопасности? В любой момент запретят к примеру название ''московская колбаса'' , ху@ло скажет это нацизм и бандеровщина с которой мы не можем мириться и опять попрет ордой оставляя за собой только песок и щебень от плана Маршала
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07.11.2024 00:21 Ответить
В мире часто бывают войны, так что теперь не восстанавливать страну из-за того что когда-то будет очередная война?
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07.11.2024 00:38 Ответить
Пріоритети треба визначати - спочатку оборона, потім відбудова. Якщо би мали своє ОТРК і війна не почалася би. А то один клован вирішив, що асфальт важливіший за ракети. А відбудовувати ТРЦ - діло десяте.
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07.11.2024 00:50 Ответить
Вот Сев. Корея и мае свое ОТРК, даже ядерное. А толку с него?

На сегодняшний день с февраля 2022, Украина получила помощь в размере 12-ти наших годовых бюджетов (173 млрд). Это примерно равно военным расходам Турции.

То есть весь украинский годичный довоенный бюджет = турецкие годичные военные расходы, и это их 1.5% от ВВП.

Логика ясна?

Чтобы иметь оборонку хотя бы как у Турции, в нее пришлось бы вкладывать почти весь украинский бюджет.

Но даже имея столько финансирования в сжатые сроки - к победе это не приводит. Просто потому что российская военная машина в разы выше, а ведь у них еще и союзнички позубастее наших.

И это мы уже умолчим за полу-конспирологическую версию, что президент Украины А. Ермак на самом деле проект Кремля, т.е. чисто теоретически эти ОТРК в которое мы бы вкладывали свой бюджет - присоединилось бы к русским ОТРК в марш-броске на Берлин.

Так что не вариант.
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07.11.2024 04:10 Ответить
На КНДР ніхто ніколи не нападе, ось у чому толк. Була б Москва під прицілом ракет, навіть неядерних, з підлітним часом кілька хвилин, пуйло навіть не смикнулося на Україну.
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07.11.2024 09:38 Ответить
Я останнім часом пробую пояснити звідкіля ця пихата імперскість в клятих пітерських кгбистах при владі.
ось проаналізуйте усіх царів і їх дії починая з https://ru.wikipedia.org/wiki/Гольштейн-Готторпы
Починая з Онука Петра 3 ( вже німецькі гени)
Пітерські царі ккрепко повʼязані з північними німцями і це для них база , а якась Астрахань, Алма-Ата, Дніпро - це для них все ерунда. Але це не ерунда для інших народів .
довговічні кровні відносини між пітером і німцями і зараз допомагають раше в боротьбі з нами.
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07.11.2024 01:51 Ответить
знову аби шо ляпнуть. про генеалогію пізніх царів - правильно. але більшовики царів винищили до ноги. Всі сановники або загинули в революцію, або втекли на захід. зовсім інша генетика у кегебістів (можливо близька до твоєї). Погано ти знаєш історію.
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07.11.2024 10:41 Ответить
+++ сто баллов.
Только началась заморозка, вроде какое шаткое перемирие на фронте. И тут, на тебе, Верховная Рада запрещает колбасу называть московской. Геополитика.
Вы знаете что такое праздник непослушания? Это когда мама ушла на 3 часа, и первый час можно делать что угодно.
Первейший закон после майдана 14-года был отменом языкового закона.
***** ку-ку.
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07.11.2024 07:55 Ответить
Спочатку руки зеленій шоблі повідрубуйте, бо без цього любий план Маршалла зіллється в їх кишені.
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07.11.2024 01:01 Ответить
Спершу потрібно пересадити корупціонерів. Без цього відродження країни неможливе. Схоже що серед тих хто цю війну переживе корупціонерів буде занадто багато.
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07.11.2024 01:52 Ответить
Легко розпоряджатися чужими грошима.
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07.11.2024 03:02 Ответить
Перепив вєльпоповіцког чи як? Війна продовжується .Про яке відновлення України йдеться ???
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07.11.2024 07:21 Ответить
 
 