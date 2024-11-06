Павел призвал к созданию комплексного плана восстановления Украины: он должен быть похож на "план Маршалла"
Президент Чехии Петр Павел выступил за создание комплексного, интегорованого и скоординированного плана восстановления Украины. Этот план должен быть создан в сотрудничестве Северной Америки и Европы.
Об этом чешский лидер заявил во время пресс-конференции после встречи с президентом Швейцарии Виолой Амхерд, пишут Ceske Noviny, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Павела, этот план должен быть похож на "план Маршалла" по восстановлению разрушенной Европы после Второй мировой войны.
По его мнению, этот план принес бы Украине перспективу, на которую она могла бы рассчитывать.
"Если люди, которые эмигрировали из страны, которой угрожает война с Россией, будут знать о проектах, в которых они могут быть задействованы, это было бы хорошо для Украины и других стран", - сказал глава Чехии.
Также Павел считает, что система защиты для украинцев не должна быть построена таким образом, чтобы лишить Украину людей, которые могли бы участвовать в послевоенном восстановлении страны. По словам политика, украинские беженцы должны видеть возможности в Украине, которые сопоставимы с теми, которые они видят в западных странах.
Кроме этого, Павел ожидает продолжения чешской инициативы по закупке боеприпасов для ВСУ и в следующем году. До конца этого года, по его словам, Украина должна получить 500 тыс. артиллерийских боеприпасов.
Напоследок он отметил, что результат войны в Украине будет критическим для будущего международного порядка.
"Наша слабость может подтолкнуть Китай повысить свои ставки в Индо-Тихоокеанском регионе. Другие страны, малые и большие, также могут быть склонны воспользоваться своими шансами", - подытожил политик.
Справочно:
План Маршалла или Программа восстановления Европы - это американская инициатива, предназначенная для помощи государствам Европы в восстановлении после Второй мировой войны.
Получателями помощи стали 17 стран Европы включая Западную Германию. Самый активный период воплощения плана пришелся на апрель 1948-декабрь 1951 года.
Благодаря этой программе страны Западной Европы преодолели экономический кризис и создали общий рынок. Эти достижения способствовали интеграционным процессам в Европе и созданию Европейского Союза.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В 2015-2019 нормальні люди так робили
зато поляки зараз казяттся.
В отличии от нас, украинцев, чехи обладают терпением. Это у нас, простите, шило в.... афедроне.
Чехи дождались и перетерпели пока Милош Земан состариться. Если вы давно на сайте
вспомнитенайдите оценки данные обществом этому политику.
Хто перший впізнае москаля, той і прав.
Чи можливе уточнювання? Харків`яни теж нам чужі?
Вы демагог. Ваш прием Переход от обсуждения предмета спора к обсуждению личности (аргумент к личности)
Вместо обсуждения президента Чехии Милоша Земана, и выбора чешского народа, заставить оппонента оправдываться за Добкина.
Вы гений, а я попался в ваши сети.
На сегодняшний день с февраля 2022, Украина получила помощь в размере 12-ти наших годовых бюджетов (173 млрд). Это примерно равно военным расходам Турции.
То есть весь украинский годичный довоенный бюджет = турецкие годичные военные расходы, и это их 1.5% от ВВП.
Логика ясна?
Чтобы иметь оборонку хотя бы как у Турции, в нее пришлось бы вкладывать почти весь украинский бюджет.
Но даже имея столько финансирования в сжатые сроки - к победе это не приводит. Просто потому что российская военная машина в разы выше, а ведь у них еще и союзнички позубастее наших.
И это мы уже умолчим за полу-конспирологическую версию, что президент Украины А. Ермак на самом деле проект Кремля, т.е. чисто теоретически эти ОТРК в которое мы бы вкладывали свой бюджет - присоединилось бы к русским ОТРК в марш-броске на Берлин.
Так что не вариант.
ось проаналізуйте усіх царів і їх дії починая з https://ru.wikipedia.org/wiki/Гольштейн-Готторпы
Починая з Онука Петра 3 ( вже німецькі гени)
Пітерські царі ккрепко повʼязані з північними німцями і це для них база , а якась Астрахань, Алма-Ата, Дніпро - це для них все ерунда. Але це не ерунда для інших народів .
довговічні кровні відносини між пітером і німцями і зараз допомагають раше в боротьбі з нами.
Только началась заморозка, вроде какое шаткое перемирие на фронте. И тут, на тебе, Верховная Рада запрещает колбасу называть московской. Геополитика.
Вы знаете что такое праздник непослушания? Это когда мама ушла на 3 часа, и первый час можно делать что угодно.
Первейший закон после майдана 14-года был отменом языкового закона.
***** ку-ку.