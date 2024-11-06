Павел закликав до створення комплексного плану відновлення України: він має бути схожий на "план Маршалла"

Президент Чехії Петр Павел виступив за створення комплексного, інтегорованого та скоординованого плану відновлення України. Цей план має бути створений у співпраці Північної Америки та Європи.

Про це чеський лідер заявив під час пресконференції після зустрічі з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд, пишуть Ceske Noviny інформує Цензор.НЕТ.

За словами Павела, цей план має бути схожий на "план Маршалла" щодо відновлення зруйнованої Європи після Другої світової війни.

На його думку, цей план приніс би Україні перспективу, на яку вона могла б розраховувати.

"Якщо люди, які емігрували з країни, якій загрожує війна з Росією, знатимуть про проєкти, в яких вони можуть бути задіяні, це було б добре для України та інших країн", - сказав очільник Чехії.

Також Павел вважає, що система захисту для українців не повинна бути побудована таким чином, щоб позбавити Україну людей, які могли б брати участь у післявоєнній відбудові країни. За словами політика, українські біженці повинні бачити можливості в Україні, які можна порівняти з тими, які вони бачать у західних країнах.

Окрім цього, Павел очікує продовження чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для ЗСУ і наступного року. До кінця цього року, за його словами, Україна має отримати 500 тис. артилерійських боєприпасів.

Наостанок він наголосив, що результат війни в Україні буде критичним для майбутнього міжнародного порядку.

"Наша слабкість може підштовхнути Китай підвищити свої ставки в Індо-Тихоокеанському регіоні. Інші країни, малі та великі, також можуть бути схильні скористатися своїми шансами", - підсумував політик.

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Довідково:

План Маршалла або Програма відновлення Європи - це американська ініціатива, призначена для допомоги державам Європи у відновленні після Другої світової війни.

Одержувачами допомоги стали 17 країн Європи включаючи Західну Німеччину. Найактивніший період втілення плану припав на квітень 1948-грудень 1951 року.

Завдяки цій програмі країни Західної Європи подолали економічну кризу та створили спільний ринок. Ці здобутки сприяли інтеграційним процесам у Європі та створенню Європейського Союзу.

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