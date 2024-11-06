Павел закликав до створення комплексного плану відновлення України: він має бути схожий на "план Маршалла"
Президент Чехії Петр Павел виступив за створення комплексного, інтегорованого та скоординованого плану відновлення України. Цей план має бути створений у співпраці Північної Америки та Європи.
Про це чеський лідер заявив під час пресконференції після зустрічі з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд, пишуть Ceske Noviny інформує Цензор.НЕТ.
За словами Павела, цей план має бути схожий на "план Маршалла" щодо відновлення зруйнованої Європи після Другої світової війни.
На його думку, цей план приніс би Україні перспективу, на яку вона могла б розраховувати.
"Якщо люди, які емігрували з країни, якій загрожує війна з Росією, знатимуть про проєкти, в яких вони можуть бути задіяні, це було б добре для України та інших країн", - сказав очільник Чехії.
Також Павел вважає, що система захисту для українців не повинна бути побудована таким чином, щоб позбавити Україну людей, які могли б брати участь у післявоєнній відбудові країни. За словами політика, українські біженці повинні бачити можливості в Україні, які можна порівняти з тими, які вони бачать у західних країнах.
Окрім цього, Павел очікує продовження чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для ЗСУ і наступного року. До кінця цього року, за його словами, Україна має отримати 500 тис. артилерійських боєприпасів.
Наостанок він наголосив, що результат війни в Україні буде критичним для майбутнього міжнародного порядку.
"Наша слабкість може підштовхнути Китай підвищити свої ставки в Індо-Тихоокеанському регіоні. Інші країни, малі та великі, також можуть бути схильні скористатися своїми шансами", - підсумував політик.
Довідково:
План Маршалла або Програма відновлення Європи - це американська ініціатива, призначена для допомоги державам Європи у відновленні після Другої світової війни.
Одержувачами допомоги стали 17 країн Європи включаючи Західну Німеччину. Найактивніший період втілення плану припав на квітень 1948-грудень 1951 року.
Завдяки цій програмі країни Західної Європи подолали економічну кризу та створили спільний ринок. Ці здобутки сприяли інтеграційним процесам у Європі та створенню Європейського Союзу.
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В 2015-2019 нормальні люди так робили
зато поляки зараз казяттся.
В отличии от нас, украинцев, чехи обладают терпением. Это у нас, простите, шило в.... афедроне.
Чехи дождались и перетерпели пока Милош Земан состариться. Если вы давно на сайте
вспомнитенайдите оценки данные обществом этому политику.
Хто перший впізнае москаля, той і прав.
Чи можливе уточнювання? Харків`яни теж нам чужі?
Вы демагог. Ваш прием Переход от обсуждения предмета спора к обсуждению личности (аргумент к личности)
Вместо обсуждения президента Чехии Милоша Земана, и выбора чешского народа, заставить оппонента оправдываться за Добкина.
Вы гений, а я попался в ваши сети.
На сегодняшний день с февраля 2022, Украина получила помощь в размере 12-ти наших годовых бюджетов (173 млрд). Это примерно равно военным расходам Турции.
То есть весь украинский годичный довоенный бюджет = турецкие годичные военные расходы, и это их 1.5% от ВВП.
Логика ясна?
Чтобы иметь оборонку хотя бы как у Турции, в нее пришлось бы вкладывать почти весь украинский бюджет.
Но даже имея столько финансирования в сжатые сроки - к победе это не приводит. Просто потому что российская военная машина в разы выше, а ведь у них еще и союзнички позубастее наших.
И это мы уже умолчим за полу-конспирологическую версию, что президент Украины А. Ермак на самом деле проект Кремля, т.е. чисто теоретически эти ОТРК в которое мы бы вкладывали свой бюджет - присоединилось бы к русским ОТРК в марш-броске на Берлин.
Так что не вариант.
ось проаналізуйте усіх царів і їх дії починая з https://ru.wikipedia.org/wiki/Гольштейн-Готторпы
Починая з Онука Петра 3 ( вже німецькі гени)
Пітерські царі ккрепко повʼязані з північними німцями і це для них база , а якась Астрахань, Алма-Ата, Дніпро - це для них все ерунда. Але це не ерунда для інших народів .
довговічні кровні відносини між пітером і німцями і зараз допомагають раше в боротьбі з нами.
Только началась заморозка, вроде какое шаткое перемирие на фронте. И тут, на тебе, Верховная Рада запрещает колбасу называть московской. Геополитика.
Вы знаете что такое праздник непослушания? Это когда мама ушла на 3 часа, и первый час можно делать что угодно.
Первейший закон после майдана 14-года был отменом языкового закона.
***** ку-ку.