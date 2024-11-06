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Павел закликав до створення комплексного плану відновлення України: він має бути схожий на "план Маршалла"

Павел про післявоєнне відновлення України

Президент Чехії Петр Павел виступив за створення комплексного, інтегорованого та скоординованого плану відновлення України. Цей план має бути створений у співпраці Північної Америки та Європи.

Про це чеський лідер заявив під час пресконференції після зустрічі з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд, пишуть Ceske Noviny інформує Цензор.НЕТ.

За словами Павела, цей план має бути схожий на "план Маршалла" щодо відновлення зруйнованої Європи після Другої світової війни.

На його думку, цей план приніс би Україні перспективу, на яку вона могла б розраховувати.

"Якщо люди, які емігрували з країни, якій загрожує війна з Росією, знатимуть про проєкти, в яких вони можуть бути задіяні, це було б добре для України та інших країн", - сказав очільник Чехії.

Також Павел вважає, що система захисту для українців не повинна бути побудована таким чином, щоб позбавити Україну людей, які могли б брати участь у післявоєнній відбудові країни. За словами політика, українські біженці повинні бачити можливості в Україні, які можна порівняти з тими, які вони бачать у західних країнах.

Окрім цього, Павел очікує продовження чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для ЗСУ і наступного року. До кінця цього року, за його словами, Україна має отримати 500 тис. артилерійських боєприпасів.

Наостанок він наголосив, що результат війни в Україні буде критичним для майбутнього міжнародного порядку.

"Наша слабкість може підштовхнути Китай підвищити свої ставки в Індо-Тихоокеанському регіоні. Інші країни, малі та великі, також можуть бути схильні скористатися своїми шансами", - підсумував політик.

Читайте також: Для відбудови України має бути створений "план Маршалла", - заява Шольца і фон дер Ляєн

Довідково:

План Маршалла або Програма відновлення Європи - це американська ініціатива, призначена для допомоги державам Європи у відновленні після Другої світової війни.

Одержувачами допомоги стали 17 країн Європи включаючи Західну Німеччину. Найактивніший період втілення плану припав на квітень 1948-грудень 1951 року.

Завдяки цій програмі країни Західної Європи подолали економічну кризу та створили спільний ринок. Ці здобутки сприяли інтеграційним процесам у Європі та створенню Європейського Союзу.

Читайте також: Шольц оголосив про "план Маршалла" для відбудови України

Автор: 

Чехія (1660) план Маршалла (46) Павел Петр (172) відновлення (611)


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Топ коментарі
+7
Дякую йому за ініціативу по закупівлі снарядів для України, але іноді таку ахінею несе.
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06.11.2024 23:58 Відповісти
+4
У всіх нормальних людей відновлення йде після війни.
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06.11.2024 23:41 Відповісти
+4
Спочатку треба щоб було, те що треба відновлювати. А так повозка попереду кобили їде.
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06.11.2024 23:52 Відповісти
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У всіх нормальних людей відновлення йде після війни.
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06.11.2024 23:41 Відповісти
А де ти бачила-чула про нормальних людей в Європі світі, Павел вирішив теж до них доєднатися, на жаль. Чи може в Україні 73% нормальні?
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07.11.2024 05:33 Відповісти
Після заморозки чи перемир'я теж можна відновлюватись.
В 2015-2019 нормальні люди так робили
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07.11.2024 06:54 Відповісти
Не буде такого, що в Україні будуть такі ж умови як у Європі. У всякому випадку зараз у найближчі роки точно. Ніхто у своєму розумі не буде кидати гроші у державу, яку не сьогодні так завтра можуть завоювати росіяни. Я не применьшую героїзм українців. Просто хочу висловити думку про те як це виглядає зі сторони.
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06.11.2024 23:47 Відповісти
Спочатку треба щоб було, те що треба відновлювати. А так повозка попереду кобили їде.
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06.11.2024 23:52 Відповісти
Можливо пан Президент не проти попиляти кошти. Воно знаєте корупція легкі гроші тільки дійсно святу людину не спокусять.
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06.11.2024 23:55 Відповісти
Дякую йому за ініціативу по закупівлі снарядів для України, але іноді таку ахінею несе.
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06.11.2024 23:58 Відповісти
а власні дописи перечитуєш та сам усвідомлюєш, як це сприймати ? Вкажи мені на його: "іноді таку ахінею несе", із зебілозализоном не плутаєш?
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07.11.2024 00:34 Відповісти
Може читати більше треба, щоби дурні запитання не задавати? Нагадаю його речення про те, що що Київ повинен погодитися з тим, що деякі території України можуть залишатися під контролем Росії.
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07.11.2024 00:45 Відповісти
інколи краще жувати та від дурнів клаву ховати, але це не про такого стратега, що досяг ніфіга сам?
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07.11.2024 00:48 Відповісти
А у нас є можливість повернути ці території?
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07.11.2024 03:03 Відповісти
Зараз немає такої можливості, але при наявності ********* озброєння, чому ні?
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07.11.2024 11:44 Відповісти
Дивлюсь я на небо та й думку гадаю: Чому ж в чехів Павел, зебілів не має?
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06.11.2024 23:55 Відповісти
Слід розрізняти заперечне слово НЕМАЄ (його можна замінити формою нема), у якому НЕ пишеться разом...
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07.11.2024 00:42 Відповісти
В них довго був проросійський президент . І вони за нього постійно голосували . Але ж все колись закінчується.
зато поляки зараз казяттся.
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07.11.2024 01:40 Відповісти
Как заявляют английские ученные память у котов охватывает 16 часов. (У рыбок гуппи - до трех месяцев). Это я, простите про вас.
В отличии от нас, украинцев, чехи обладают терпением. Это у нас, простите, шило в.... афедроне.
Чехи дождались и перетерпели пока Милош Земан состариться. Если вы давно на сайте вспомните найдите оценки данные обществом этому политику.
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07.11.2024 07:47 Відповісти
Мабуть, вам складно існувати? Зарозумілість так і пре, але чомусь від усвідомлення власних тарганів у чужих головах. Це притаманно усім щелепозвихненим харків'янам, комуняки добряче за 100років звивини перекрутили?
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07.11.2024 11:07 Відповісти
То так. Постійнний, завжди виграшний, засіб підтримати співбесіду. Якщо нема чого казати звалюй на мову.
Хто перший впізнае москаля, той і прав.
Чи можливе уточнювання? Харків`яни теж нам чужі?
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07.11.2024 16:25 Відповісти
Намагання зараховано... І скільки часу пішло на пригадування слів та копирсання в словнику, щоб вліпити засіб чи прав? Так, такі як Рукзакян, Добкін, Кернес та інші- мені чужі та прикро, що за 100років там знищили україномовних та завезли стільки кацапів та скацаплених.
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07.11.2024 20:11 Відповісти
Дякую, я стараюсь и много помню со школы. Читать мне не трудно.
Вы демагог. Ваш прием Переход от обсуждения предмета спора к обсуждению личности (аргумент к личности)
Вместо обсуждения президента Чехии Милоша Земана, и выбора чешского народа, заставить оппонента оправдываться за Добкина.
Вы гений, а я попался в ваши сети.
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08.11.2024 06:12 Відповісти
те, що мене не влаштовує у ваших діях, вказано в дописі від 07.11.2024 11:07... Але маніпулюйте й далі, якщо це приносить насолоду чи інший позитив у такий складний період часу.
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08.11.2024 11:17 Відповісти
Завчасно втішають...
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07.11.2024 00:17 Відповісти
Ок, допустим произошла какая то заморозка, подписали что то типа мира и можно начинать восстановление. Только вопрос - а какой дурак принесет сюда хоть доллар если Украина останется без железобетонных гарантий безопасности? В любой момент запретят к примеру название ''московская колбаса'' , ху@ло скажет это нацизм и бандеровщина с которой мы не можем мириться и опять попрет ордой оставляя за собой только песок и щебень от плана Маршала
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07.11.2024 00:21 Відповісти
В мире часто бывают войны, так что теперь не восстанавливать страну из-за того что когда-то будет очередная война?
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07.11.2024 00:38 Відповісти
Пріоритети треба визначати - спочатку оборона, потім відбудова. Якщо би мали своє ОТРК і війна не почалася би. А то один клован вирішив, що асфальт важливіший за ракети. А відбудовувати ТРЦ - діло десяте.
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07.11.2024 00:50 Відповісти
Вот Сев. Корея и мае свое ОТРК, даже ядерное. А толку с него?

На сегодняшний день с февраля 2022, Украина получила помощь в размере 12-ти наших годовых бюджетов (173 млрд). Это примерно равно военным расходам Турции.

То есть весь украинский годичный довоенный бюджет = турецкие годичные военные расходы, и это их 1.5% от ВВП.

Логика ясна?

Чтобы иметь оборонку хотя бы как у Турции, в нее пришлось бы вкладывать почти весь украинский бюджет.

Но даже имея столько финансирования в сжатые сроки - к победе это не приводит. Просто потому что российская военная машина в разы выше, а ведь у них еще и союзнички позубастее наших.

И это мы уже умолчим за полу-конспирологическую версию, что президент Украины А. Ермак на самом деле проект Кремля, т.е. чисто теоретически эти ОТРК в которое мы бы вкладывали свой бюджет - присоединилось бы к русским ОТРК в марш-броске на Берлин.

Так что не вариант.
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07.11.2024 04:10 Відповісти
На КНДР ніхто ніколи не нападе, ось у чому толк. Була б Москва під прицілом ракет, навіть неядерних, з підлітним часом кілька хвилин, пуйло навіть не смикнулося на Україну.
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07.11.2024 09:38 Відповісти
Я останнім часом пробую пояснити звідкіля ця пихата імперскість в клятих пітерських кгбистах при владі.
ось проаналізуйте усіх царів і їх дії починая з https://ru.wikipedia.org/wiki/Гольштейн-Готторпы
Починая з Онука Петра 3 ( вже німецькі гени)
Пітерські царі ккрепко повʼязані з північними німцями і це для них база , а якась Астрахань, Алма-Ата, Дніпро - це для них все ерунда. Але це не ерунда для інших народів .
довговічні кровні відносини між пітером і німцями і зараз допомагають раше в боротьбі з нами.
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07.11.2024 01:51 Відповісти
знову аби шо ляпнуть. про генеалогію пізніх царів - правильно. але більшовики царів винищили до ноги. Всі сановники або загинули в революцію, або втекли на захід. зовсім інша генетика у кегебістів (можливо близька до твоєї). Погано ти знаєш історію.
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07.11.2024 10:41 Відповісти
+++ сто баллов.
Только началась заморозка, вроде какое шаткое перемирие на фронте. И тут, на тебе, Верховная Рада запрещает колбасу называть московской. Геополитика.
Вы знаете что такое праздник непослушания? Это когда мама ушла на 3 часа, и первый час можно делать что угодно.
Первейший закон после майдана 14-года был отменом языкового закона.
***** ку-ку.
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07.11.2024 07:55 Відповісти
Спочатку руки зеленій шоблі повідрубуйте, бо без цього любий план Маршалла зіллється в їх кишені.
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07.11.2024 01:01 Відповісти
Спершу потрібно пересадити корупціонерів. Без цього відродження країни неможливе. Схоже що серед тих хто цю війну переживе корупціонерів буде занадто багато.
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07.11.2024 01:52 Відповісти
Легко розпоряджатися чужими грошима.
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07.11.2024 03:02 Відповісти
Перепив вєльпоповіцког чи як? Війна продовжується .Про яке відновлення України йдеться ???
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07.11.2024 07:21 Відповісти
 
 