Нидерланды помогут Украине с финансированием и развитием новейших оборонных технологий, - Минобороны

Нідерланди допоможуть Україні з фінансуванням оборонних технологій

Украина и Нидерланды будут укреплять партнерство в сфере безопасности и обороны, в частности по внедрению инноваций. Нидерланды будут выделять финансирование для производства технологических вооружений.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны, об этом шла речь во время встречи заместителя министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Сергея Боева с атташе по вопросам обороны при Посольстве Нидерландов в Украине полковником Йохханейсом Хоппенрейсом.

Как отмечается, основными темами встречи стали реализация Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, которое было подписано президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в марте этого года, а также развитие сотрудничества в рамках инициатив по наращиванию производства беспилотных систем и других современных оборонных продуктов.

Так, заместитель министра обороны Украины отметил важность стратегической поддержки со стороны Нидерландов, в частности предоставлении критически важного вооружения, финансирования украинского ОПК, а также стимулировании совместных проектов между оборонными индустриями Украины и Нидерландов.

Также читайте:

Также сообщается, что стороны договорились о внедрении обратной связи в рамках этих инициатив, что позволит быстро обновлять и совершенствовать оборонные решения на основе опыта применения на поле боя.

В свою очередь Хоппенрейс выразил поддержку усилиям Министерства обороны Украины в разработке новых оборонных инициатив. В частности, обсуждалось выделение Нидерландами 400 миллионов евро на развитие производства дронов, о чем министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс объявил во время своего визита в Украину в начале октября.

Как добавили в Минобороны, во время встречи Боев от имени министра обороны Украины вручил полковнику Хоппенрейсу медаль Министерства обороны Украины - Крест Почета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ":

А що, влади в Україні вже немає? Що українська влада фінансує лише офшори, та пенсії прокурорів-інвалідів.
То нахолєри нам така влада!
Банду геть!
показать весь комментарий
29.10.2024 12:34 Ответить
дайте Томагавка, только по секрету!
показать весь комментарий
29.10.2024 13:37 Ответить
 
 