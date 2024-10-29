Нідерланди допоможуть Україні з фінансуванням та розвитком новітніх оборонних технологій, - Міноборони

Україна й Нідерланди зміцнюватимуть партнерство у сфері безпеки та оборони, зокрема щодо впровадження інновацій. Нідерланди виділятимуть фінансування для виробництва технологічних озброєнь.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони, про це йшлося під час зустрічі заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергія Боєва з аташе з питань оборони при Посольстві Нідерландів в Україні полковником Йохханейсом Хоппенрейсом.

Як зазначається, основними темами зустрічі стали реалізація Угоди про співробітництво у сфері безпеки, що була підписана президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте у березні цього року, а також розвиток співробітництва в межах ініціатив з нарощування виробництва безпілотних систем та інших сучасних оборонних продуктів.

Так, заступник міністра оборони України наголосив на важливості стратегічної підтримки з боку Нідерландів, зокрема наданні критично важливого озброєння, фінансування українського ОПК, а також стимулюванні спільних проєктів між оборонними індустріями України та Нідерландів.

Також повідомляється, що сторони домовилися щодо впровадження зворотного зв’язку в межах цих ініціатив, що дозволить швидко оновлювати та вдосконалювати оборонні рішення на основі досвіду застосування на полі бою.

Своєю чергою Хоппенрейс висловив підтримку зусиллям Міністерства оборони України у розробці нових оборонних ініціатив. Зокрема, було обговорено виділення Нідерландами 400 мільйонів євро на розвиток виробництва дронів, про що міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс оголосив під час свого візиту в Україну на початку жовтня.

Як додали в Міноборони, під час зустрічі Боєв від імені міністра оборони України вручив полковнику Хоппенрейсу медаль Міністерства оборони України - Хрест Пошани.

