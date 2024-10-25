Проти КНДР вже запроваджено всі можливі санкції, але Захід має послати дуже чіткий сигнал, - Міноборони Нідерландів

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Заходу буде складно вигадати заходи проти КНДР за відправку військ до Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NOS.

За його словами, Нідерланди отримали підтвердження, що КНДР відправила до РФ близько 1,5 тис. особового складу.

Він очікує, що спочатку вони будуть дислоковані в Курській області, а потім, можливо, в інших місцях. Це переважно спеціальні підрозділи північнокорейської армії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ООН навряд чи введе нові санкції проти КНДР за відправку солдатів воювати проти України, - Reuters

Брекельманс зазначив, що Нідерланди консультуються з цього приводу з союзниками.

"Всі можливі санкції, які ви можете собі уявити, вже діють проти Північної Кореї. Але Захід повинен послати дуже чіткий сигнал, що ми засуджуємо це і вважаємо це неприйнятним. Ми не можемо дозволити іншим країнам приєднатися до Росії у війні", - додав міністр.

Також читайте: Участь солдатів КНДР у війні проти України свідчить про відчай Росії, - Пентагон

Участь військових КНДР у війні Росії проти України

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Участь солдатів КНДР у війні проти України свідчить про відчай Росії, - Пентагон

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджуютьнадсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. Згодом стало відомо, що їх затримали.

Постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН Джонкук Хванг повідомив, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями.

А видання The Guardian написало, що Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.

Згодом Пентагон підтвердив, що військові КНДР прибули до РФ.

Президент Зеленський заявив, що перші військові КНДР зайдуть у зони бойових дій вже 27–28 жовтня.

Читайте: Якщо Путін залучить війська з КНДР до війни, то це буде ескалація конфлікту, - Лукашенко