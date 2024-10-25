Проти КНДР вже запроваджено всі можливі санкції, але Захід має послати дуже чіткий сигнал, - Міноборони Нідерландів
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Заходу буде складно вигадати заходи проти КНДР за відправку військ до Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NOS.
За його словами, Нідерланди отримали підтвердження, що КНДР відправила до РФ близько 1,5 тис. особового складу.
Він очікує, що спочатку вони будуть дислоковані в Курській області, а потім, можливо, в інших місцях. Це переважно спеціальні підрозділи північнокорейської армії.
Брекельманс зазначив, що Нідерланди консультуються з цього приводу з союзниками.
"Всі можливі санкції, які ви можете собі уявити, вже діють проти Північної Кореї. Але Захід повинен послати дуже чіткий сигнал, що ми засуджуємо це і вважаємо це неприйнятним. Ми не можемо дозволити іншим країнам приєднатися до Росії у війні", - додав міністр.
Участь військових КНДР у війні Росії проти України
17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.
Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.
Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.
15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.
Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.
Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджуютьнадсилання Північною Кореєю військових до Росії.
Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.
Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. Згодом стало відомо, що їх затримали.
Постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН Джонкук Хванг повідомив, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями.
А видання The Guardian написало, що Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.
Згодом Пентагон підтвердив, що військові КНДР прибули до РФ.
Президент Зеленський заявив, що перші військові КНДР зайдуть у зони бойових дій вже 27–28 жовтня.
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Головне перед цим не нажертися тушкованої кислої капусти😂
Вже прецедент був.
світ не крутиться навколо нас
У вас якесь ідеалізоване уявлення про світ.
більшості тупо срати на нас, навіть якщо на словах палко підтримують, і тут мова зараз не про політиків.
Ні. Це не так.
А от Ваше уявлення про світ є відстороненим. Ніби Ви не є громадянином цієї країни і Вам не потрібна допомога. Пояснюєте мені чому ейропейці та американці не будуть за нас воювати? Ну так я це і так усвідомлюю. Нам про це з 2014 року всі розповідають. Нічого нового Ви не сказали. Просто повторили те, що вже сто тисяч разів нам розповідали...
Вчергове максимально голосно зіпсувати повітря - ну, щоб був чіткий сигнал...
А їм тільки цього і треба - Іран, Китай, КНДР і росія прекрасно самі впораються з завданням нагидити в усі кишені "заходу".
А что можна?
Точно! Треба було з самого початку "сигнал" посилати, а не витрачати час на санкції
🔥🔥🔥
пухляки це проект Китаю, а вони про санкції та сигнали балакають. Імпотенти срані, краще б не позорились вже, один рижий поц вже якось 2 авіаносні групи до берегів кореї слав а потім ручкався з пусляком, не допомогло.
прям святі люди, якщо послухати їхні слова.
шляхом реекспорту поставляє туди все, навіть товари подвійного призначення а натомість купляє звідти сировину.
так само як в ірані.
показовим є постачання зброї 2 ворогам Єгипту та Ізраілю
- достатньо надати максимально далекобійну зброю Україні і дозвіл нищити усі військові цілі по усій території масковскіх боліт..
- Ху Йло та Ин тисячу раз пошколують тоді про перейдену цЮ "червону лінію", бо холопи-кацапи та раби-"гладіатори" КНДР будуть дохнути навіть не наближаючися до кордонів України..
"Всі можливі санкції" дозволили кореї трохи піідняти економіку, розробити межконтинентальні ракети, створити атомну зброю.
А вам хоч в морду плюй.
Так і опинетесь перед можливістю війни з кацапами в союзі з китаєм та кндр.
Справи будуть у сраці, зате права палестинців, та сексуальних меншин будуть захищені.