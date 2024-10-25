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Новини Війна
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Проти КНДР вже запроваджено всі можливі санкції, але Захід має послати дуже чіткий сигнал, - Міноборони Нідерландів

КНДР буде складно покарати за відправку військ до РФ

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Заходу буде складно вигадати заходи проти КНДР за відправку військ до Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NOS.

За його словами, Нідерланди отримали підтвердження, що КНДР відправила до РФ близько 1,5 тис. особового складу.

Він очікує, що спочатку вони будуть дислоковані в Курській області, а потім, можливо, в інших місцях. Це переважно спеціальні підрозділи північнокорейської армії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ООН навряд чи введе нові санкції проти КНДР за відправку солдатів воювати проти України, - Reuters

Брекельманс зазначив, що Нідерланди консультуються з цього приводу з союзниками.

"Всі можливі санкції, які ви можете собі уявити, вже діють проти Північної Кореї. Але Захід повинен послати дуже чіткий сигнал, що ми засуджуємо це і вважаємо це неприйнятним. Ми не можемо дозволити іншим країнам приєднатися до Росії у війні", - додав міністр.

Також читайте: Участь солдатів КНДР у війні проти України свідчить про відчай Росії, - Пентагон

Участь військових КНДР у війні Росії проти України

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Участь солдатів КНДР у війні проти України свідчить про відчай Росії, - Пентагон

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджуютьнадсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. Згодом стало відомо, що їх затримали.

Постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН Джонкук Хванг повідомив, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями.

А видання The Guardian написало, що Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.

Згодом Пентагон підтвердив, що військові КНДР прибули до РФ.

Президент Зеленський заявив, що перші військові КНДР зайдуть у зони бойових дій вже 27–28 жовтня.

Читайте: Якщо Путін залучить війська з КНДР до війни, то це буде ескалація конфлікту, - Лукашенко

Автор: 

КНДР (1260) Нідерланди (1588) росія (66144)


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Топ коментарі
+10
Голову у пісок - дуже чіткий сигнал... чи ні?!?
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25.10.2024 13:08 Відповісти
+8
Які в дупу "все можливі санкції"? В них ракети з західною електронікою...
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25.10.2024 13:12 Відповісти
+8
Чого це ВСІ?... А припинення поставок продовольства по "гуманітарній" лінії ООН? Вони навіть у України купують зерно та борошно - щоб "навіжені" з голоду не здохли...
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25.10.2024 13:14 Відповісти
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Голову у пісок - дуже чіткий сигнал... чи ні?!?
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25.10.2024 13:08 Відповісти
Я вже уявила😂

Головне перед цим не нажертися тушкованої кислої капусти😂
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25.10.2024 13:20 Відповісти
А что он должен сделать, послать голландцев в Покровск, пока Сарматычи в диваны злого духа пускают
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25.10.2024 14:54 Відповісти
Чіткии - це куди?
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25.10.2024 13:09 Відповісти
Цікаво, який саме?!
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25.10.2024 13:10 Відповісти
Погудіти.

Вже прецедент був.
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25.10.2024 13:11 Відповісти
Гімно, а не санкції.
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25.10.2024 13:10 Відповісти
Краще б дали нормальну зброю для тотального винищення маскалів. Горбатого маскаля могила не виправить
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25.10.2024 14:43 Відповісти
А що значить "всі санкції"? Вони як постачають кацапам зброю? Морем? Повітрям? Ну так блокуйте. Тпе само і з іраном.
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25.10.2024 13:10 Відповісти
карту відкрий чи що, у кацапів є спільний кордон з кацапами, а блокувати море вони засцуть, бо це війна з країною яка має свої підлотки та ракети які долетять да штатів
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25.10.2024 13:23 Відповісти
Сам же ж собі і відповів. Суходол не єдиний шлях постачання. А те, що вони (американці та еуропейці) сцуть,не новина. Вони лише у випадку з ісраїлем хоробрі...
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25.10.2024 13:27 Відповісти
фігня для того щоб заблокувати територіальні води кореї(це війна) параші, потрібно підійти близько до їх територій. заблокувати подібне переміщення припасів можливо тільки в міжнародних чи територіальних водах інших країн.
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25.10.2024 13:32 Відповісти
Тут все просто, насправді. Є бажання - можуть заблокувати. Немає - займаються тим сами, що й ти. Тобто вигадують для себе виправдання...
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25.10.2024 13:41 Відповісти
є бажання це = війна, все просто.
світ не крутиться навколо нас
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25.10.2024 13:43 Відповісти
Це спроба виправдати американців/еуропейців? Так вони й самі цим успішно займаються. Світ змінився, а вони все відчайдушно чіпляються за ту модель, в якій вони себе почували затишно. А її вже немає. І крутитися вони дуже скоро будуть самі...
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25.10.2024 13:50 Відповісти
я про те що ніхто не буде оголошувати війну ядерній країні(песику Китаю) через поставки зброї та юнітів, бо у такому разі всі могли спокійно оголосити війну параші, а параша так само могла оголосити війну країнам європи та сша, та то таке.
У вас якесь ідеалізоване уявлення про світ.
більшості тупо срати на нас, навіть якщо на словах палко підтримують, і тут мова зараз не про політиків.
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25.10.2024 13:59 Відповісти
У вас якесь ідеалізоване уявлення про світ.

Ні. Це не так.

А от Ваше уявлення про світ є відстороненим. Ніби Ви не є громадянином цієї країни і Вам не потрібна допомога. Пояснюєте мені чому ейропейці та американці не будуть за нас воювати? Ну так я це і так усвідомлюю. Нам про це з 2014 року всі розповідають. Нічого нового Ви не сказали. Просто повторили те, що вже сто тисяч разів нам розповідали...
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25.10.2024 14:20 Відповісти
"...послати дуже чіткий сигнал..."

Вчергове максимально голосно зіпсувати повітря - ну, щоб був чіткий сигнал...
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25.10.2024 13:12 Відповісти
Насправді НАТО вже послало отой "чіткий" сигнал - НАТО не буде воювати з країнами "вісі зла".
А їм тільки цього і треба - Іран, Китай, КНДР і росія прекрасно самі впораються з завданням нагидити в усі кишені "заходу".
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25.10.2024 13:14 Відповісти
НАТО буде з ними воювати лише якщо вони нападуть на НАТО. А Китай так і взагалі з НАТО і заходом чудового торгуе. Це по перше, по друге ну нема ніякої Вісі зла. Між цими країнами взагалі нема не те щоб якихось домовленостей а взагалі якоїсь спільної цілі.
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25.10.2024 13:32 Відповісти
Які в дупу "все можливі санкції"? В них ракети з західною електронікою...
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25.10.2024 13:12 Відповісти
Убивать кацапских пленных низя, ядерную программу возобновлять низзя, по ***** на 9та мая по чевоной площаде бить низя, по НПЗ даже своим бить незя.

А что можна?
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25.10.2024 13:13 Відповісти
накласти в штани - дуже чіткий сигнал
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25.10.2024 13:14 Відповісти
Чого це ВСІ?... А припинення поставок продовольства по "гуманітарній" лінії ООН? Вони навіть у України купують зерно та борошно - щоб "навіжені" з голоду не здохли...
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25.10.2024 13:14 Відповісти
"Всі можливі санкції, які ви можете собі уявити, вже діють проти Північної Кореї. Але Захід повинен послати дуже чіткий сигнал..."
Точно! Треба було з самого початку "сигнал" посилати, а не витрачати час на санкції
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25.10.2024 13:16 Відповісти
В Україні родився великий урожай гороху.. відправити ?
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25.10.2024 13:18 Відповісти
😂😂😂😂😂😂

🔥🔥🔥
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25.10.2024 13:21 Відповісти
Не надо, он пригодится здешним ухилянтам, которые со своих диванов воюют и ждут подкрепление из ЕС.
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25.10.2024 15:00 Відповісти
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25.10.2024 13:19 Відповісти
санкції ))))
пухляки це проект Китаю, а вони про санкції та сигнали балакають. Імпотенти срані, краще б не позорились вже, один рижий поц вже якось 2 авіаносні групи до берегів кореї слав а потім ручкався з пусляком, не допомогло.
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25.10.2024 13:20 Відповісти
Сам Китай до речі підтримував санкції проти КНДР.
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25.10.2024 13:34 Відповісти
а ще китай за мир та не постачає кацапам зброю та компонетни до неї.
прям святі люди, якщо послухати їхні слова.
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25.10.2024 13:37 Відповісти
Просто азіати, у них у менталітеті - якщо лох дає себе розводити, то він сам винен. Вони будуть говорити про мир, навіть коли яз полетить на Захід
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25.10.2024 14:03 Відповісти
На заході такій "менталітет" теж є.
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25.10.2024 15:00 Відповісти
Зброю ні. Те що поставляє формально зброєю не є. Гольфкари і баггі, це не військова продукція. Бензинові моторчики до дронів теж не зброя...
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25.10.2024 15:01 Відповісти
формально звісно що ні, щоб не наражатись на неприємності з торговими партнерами США та ЄС, але по факту через проксі на чолі пухляка все шурує аж гай шумить.
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25.10.2024 15:08 Відповісти
До 2000 року, зараз Китай активно торгує і після 2016 року коли Японія та Південна Корея, розірвала торгові відносини з північнокорейцями,
шляхом реекспорту поставляє туди все, навіть товари подвійного призначення а натомість купляє звідти сировину.
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25.10.2024 13:40 Відповісти
Формально ні, він не відміняв санкції.
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25.10.2024 14:55 Відповісти
Так торгують є навіть статті які компанії що поставляють і що купляють, я не вдавався в деталі, але мені здається що вони в 2000 році відмінили, якщо Японія і Пд. Корея почали тоді торгувати відкрито торгувати то Китай тим більше.
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25.10.2024 16:32 Відповісти
А Китай не російський проект?
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25.10.2024 13:55 Відповісти
Китай це штатівський проект який був створений на противагу советам, але щось пішло не так,
так само як в ірані.
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25.10.2024 14:02 Відповісти
Це штати у Китаї комуністів до влади привели?
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25.10.2024 14:04 Відповісти
США дали комунякам все щоб зробити їх силою на противагу совку.
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25.10.2024 14:06 Відповісти
Схоже по результатам, у Штатів все пішло не так. Бо зараз їхні проекти об'єдналися з відгодованими Заходом кацапами для знищення цього самого Заходу.
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25.10.2024 14:05 Відповісти
це геополітика це вигоріло десь ні, підсилили іран щоб той воював з іраком, щоб потім самим воювати з іраком та можливо іраном.
показовим є постачання зброї 2 ворогам Єгипту та Ізраілю
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25.10.2024 14:09 Відповісти
Та ні, все так. Хто саме буде знищувати Захід? Іран і КНДР, це локальні загрози. РФ одна війну не потягне, Китай це жирний бюрократ з брюхом до землі.
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25.10.2024 14:58 Відповісти
ніхто не буде знищувати своїх торгівельних партнерів, наша війна це частина війни по перерозподілу сфер впливу між західною цивілізацією, та азаітами.
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25.10.2024 15:11 Відповісти
"вигадати заходи проти КНДР за відправку військ до Московії" зовсім нескладно
- достатньо надати максимально далекобійну зброю Україні і дозвіл нищити усі військові цілі по усій території масковскіх боліт..
- Ху Йло та Ин тисячу раз пошколують тоді про перейдену цЮ "червону лінію", бо холопи-кацапи та раби-"гладіатори" КНДР будуть дохнути навіть не наближаючися до кордонів України..
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25.10.2024 13:20 Відповісти
Захід чітко сигналізує із очка дерев'яного сортира.
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25.10.2024 13:24 Відповісти
Дуже читкий сигнал з ду.-пи про те що обсе.-рлися
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25.10.2024 13:30 Відповісти
Ваши санкции "дырявые". и вас это устраивает.
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25.10.2024 13:33 Відповісти
Можете в чергови раз перднути в калюжу.
"Всі можливі санкції" дозволили кореї трохи піідняти економіку, розробити межконтинентальні ракети, створити атомну зброю.
А вам хоч в морду плюй.
Так і опинетесь перед можливістю війни з кацапами в союзі з китаєм та кндр.
Справи будуть у сраці, зате права палестинців, та сексуальних меншин будуть захищені.
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25.10.2024 13:42 Відповісти
Чіткий сигнал це бомба в пику жировику і куйлу,всі решта сигналів маньякам до лампочки !
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25.10.2024 13:47 Відповісти
🔊💩🚽 надпотужнійший пук
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25.10.2024 13:51 Відповісти
Та в сраку себе те санкции засуньте! Идиоты с намёком пацифизма! Иран за 30 лет тех санкций выстроил почти лучший в мире ВПК включая всё для ЯО! А семейка пузатых в С Корее гораздо раньше Ирана это сделала. И вы все это знали сразу! Боинги по новой запускай Голландия, много и в одну сторону! Может тогда второхкаете?
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25.10.2024 13:58 Відповісти
Іран, КНДР, зараз і росія - десятиліттями під санкціями, а їм хоч би хни. Вже б усі мали зрозуміти, що санкції проти диктаторів не працюють. Працює тільки військова сила. Перестаньте засовувати голову в пісок, це не працює!
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25.10.2024 14:01 Відповісти
Захід так і напише "ми посилаємо вам сигнал" і підморгне лівим оком.
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25.10.2024 14:35 Відповісти
Бо ви вводите ті санкції проти цепних псів,а не проти їх хазяїна.Всю цю псарню-рашка,кндр,іран розвів Китай і саме по ньому треба бити важким санкційним батогом.
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25.10.2024 18:52 Відповісти
 
 