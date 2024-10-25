РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12315 посетителей онлайн
Новости Война
2 082 58

Против КНДР уже введены все возможные санкции, но Запад должен послать очень четкий сигнал, - Минобороны Нидерландов

КНДР буде складно покарати за відправку військ до РФ

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Западу будет сложно придумать меры против КНДР за отправку войск в Россию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NOS.

По его словам, Нидерланды получили подтверждение, что КНДР отправила в РФ около 1,5 тыс. личного состава.

Он ожидает, что сначала они будут дислоцированы в Курской области, а затем, возможно, в других местах. Это преимущественно специальные подразделения северокорейской армии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ООН вряд ли введет новые санкции против КНДР за отправку солдат воевать против Украины, - Reuters

Брекельманс отметил, что Нидерланды консультируются по этому поводу с союзниками.

"Все возможные санкции, которые вы можете себе представить, уже действуют против Северной Кореи. Но Запад должен послать очень четкий сигнал, что мы осуждаем это и считаем это неприемлемым. Мы не можем позволить другим странам присоединиться к России в войне", - добавил министр.

Также читайте: Участие солдат КНДР в войне против Украины свидетельствует об отчаянии России, - Пентагон

Участие военных КНДР в войне России против Украины

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Читайте также: Си Цзиньпин - Путину: Мир - в хаосе, но дружба между Китаем и Россией будет продолжаться в течение поколений

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.

Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи.

Впоследствии стало известно, что их задержали.

Постоянный представитель Южной Кореи в Совете Безопасности ООН Джонкук Хванг сообщил, что за участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.

А издание The Guardian написало, что Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины..

Впоследствии Пентагон подтвердил, что военные КНДР прибыли в РФ.

Президент Зеленский заявил, что первые военные КНДР зайдут в зоны боевых действий уже 27-28 октября.

Читайте: Если Путин привлечет войска из КНДР к войне, то это будет эскалация конфликта, - Лукашенко

Автор: 

КНДР (1232) Нидерланды (1602) россия (96216)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
Голову у пісок - дуже чіткий сигнал... чи ні?!?
показать весь комментарий
25.10.2024 13:08 Ответить
+8
Які в дупу "все можливі санкції"? В них ракети з західною електронікою...
показать весь комментарий
25.10.2024 13:12 Ответить
+8
Чого це ВСІ?... А припинення поставок продовольства по "гуманітарній" лінії ООН? Вони навіть у України купують зерно та борошно - щоб "навіжені" з голоду не здохли...
показать весь комментарий
25.10.2024 13:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Голову у пісок - дуже чіткий сигнал... чи ні?!?
показать весь комментарий
25.10.2024 13:08 Ответить
Я вже уявила😂

Головне перед цим не нажертися тушкованої кислої капусти😂
показать весь комментарий
25.10.2024 13:20 Ответить
А что он должен сделать, послать голландцев в Покровск, пока Сарматычи в диваны злого духа пускают
показать весь комментарий
25.10.2024 14:54 Ответить
Чіткии - це куди?
показать весь комментарий
25.10.2024 13:09 Ответить
Цікаво, який саме?!
показать весь комментарий
25.10.2024 13:10 Ответить
Погудіти.

Вже прецедент був.
показать весь комментарий
25.10.2024 13:11 Ответить
Гімно, а не санкції.
показать весь комментарий
25.10.2024 13:10 Ответить
Краще б дали нормальну зброю для тотального винищення маскалів. Горбатого маскаля могила не виправить
показать весь комментарий
25.10.2024 14:43 Ответить
А що значить "всі санкції"? Вони як постачають кацапам зброю? Морем? Повітрям? Ну так блокуйте. Тпе само і з іраном.
показать весь комментарий
25.10.2024 13:10 Ответить
карту відкрий чи що, у кацапів є спільний кордон з кацапами, а блокувати море вони засцуть, бо це війна з країною яка має свої підлотки та ракети які долетять да штатів
показать весь комментарий
25.10.2024 13:23 Ответить
Сам же ж собі і відповів. Суходол не єдиний шлях постачання. А те, що вони (американці та еуропейці) сцуть,не новина. Вони лише у випадку з ісраїлем хоробрі...
показать весь комментарий
25.10.2024 13:27 Ответить
фігня для того щоб заблокувати територіальні води кореї(це війна) параші, потрібно підійти близько до їх територій. заблокувати подібне переміщення припасів можливо тільки в міжнародних чи територіальних водах інших країн.
показать весь комментарий
25.10.2024 13:32 Ответить
Тут все просто, насправді. Є бажання - можуть заблокувати. Немає - займаються тим сами, що й ти. Тобто вигадують для себе виправдання...
показать весь комментарий
25.10.2024 13:41 Ответить
є бажання це = війна, все просто.
світ не крутиться навколо нас
показать весь комментарий
25.10.2024 13:43 Ответить
Це спроба виправдати американців/еуропейців? Так вони й самі цим успішно займаються. Світ змінився, а вони все відчайдушно чіпляються за ту модель, в якій вони себе почували затишно. А її вже немає. І крутитися вони дуже скоро будуть самі...
показать весь комментарий
25.10.2024 13:50 Ответить
я про те що ніхто не буде оголошувати війну ядерній країні(песику Китаю) через поставки зброї та юнітів, бо у такому разі всі могли спокійно оголосити війну параші, а параша так само могла оголосити війну країнам європи та сша, та то таке.
У вас якесь ідеалізоване уявлення про світ.
більшості тупо срати на нас, навіть якщо на словах палко підтримують, і тут мова зараз не про політиків.
показать весь комментарий
25.10.2024 13:59 Ответить
У вас якесь ідеалізоване уявлення про світ.

Ні. Це не так.

А от Ваше уявлення про світ є відстороненим. Ніби Ви не є громадянином цієї країни і Вам не потрібна допомога. Пояснюєте мені чому ейропейці та американці не будуть за нас воювати? Ну так я це і так усвідомлюю. Нам про це з 2014 року всі розповідають. Нічого нового Ви не сказали. Просто повторили те, що вже сто тисяч разів нам розповідали...
показать весь комментарий
25.10.2024 14:20 Ответить
"...послати дуже чіткий сигнал..."

Вчергове максимально голосно зіпсувати повітря - ну, щоб був чіткий сигнал...
показать весь комментарий
25.10.2024 13:12 Ответить
Насправді НАТО вже послало отой "чіткий" сигнал - НАТО не буде воювати з країнами "вісі зла".
А їм тільки цього і треба - Іран, Китай, КНДР і росія прекрасно самі впораються з завданням нагидити в усі кишені "заходу".
показать весь комментарий
25.10.2024 13:14 Ответить
НАТО буде з ними воювати лише якщо вони нападуть на НАТО. А Китай так і взагалі з НАТО і заходом чудового торгуе. Це по перше, по друге ну нема ніякої Вісі зла. Між цими країнами взагалі нема не те щоб якихось домовленостей а взагалі якоїсь спільної цілі.
показать весь комментарий
25.10.2024 13:32 Ответить
Які в дупу "все можливі санкції"? В них ракети з західною електронікою...
показать весь комментарий
25.10.2024 13:12 Ответить
Убивать кацапских пленных низя, ядерную программу возобновлять низзя, по ***** на 9та мая по чевоной площаде бить низя, по НПЗ даже своим бить незя.

А что можна?
показать весь комментарий
25.10.2024 13:13 Ответить
накласти в штани - дуже чіткий сигнал
показать весь комментарий
25.10.2024 13:14 Ответить
Чого це ВСІ?... А припинення поставок продовольства по "гуманітарній" лінії ООН? Вони навіть у України купують зерно та борошно - щоб "навіжені" з голоду не здохли...
показать весь комментарий
25.10.2024 13:14 Ответить
"Всі можливі санкції, які ви можете собі уявити, вже діють проти Північної Кореї. Але Захід повинен послати дуже чіткий сигнал..."
Точно! Треба було з самого початку "сигнал" посилати, а не витрачати час на санкції
показать весь комментарий
25.10.2024 13:16 Ответить
В Україні родився великий урожай гороху.. відправити ?
показать весь комментарий
25.10.2024 13:18 Ответить
😂😂😂😂😂😂

🔥🔥🔥
показать весь комментарий
25.10.2024 13:21 Ответить
Не надо, он пригодится здешним ухилянтам, которые со своих диванов воюют и ждут подкрепление из ЕС.
показать весь комментарий
25.10.2024 15:00 Ответить
показать весь комментарий
25.10.2024 13:19 Ответить
санкції ))))
пухляки це проект Китаю, а вони про санкції та сигнали балакають. Імпотенти срані, краще б не позорились вже, один рижий поц вже якось 2 авіаносні групи до берегів кореї слав а потім ручкався з пусляком, не допомогло.
показать весь комментарий
25.10.2024 13:20 Ответить
Сам Китай до речі підтримував санкції проти КНДР.
показать весь комментарий
25.10.2024 13:34 Ответить
а ще китай за мир та не постачає кацапам зброю та компонетни до неї.
прям святі люди, якщо послухати їхні слова.
показать весь комментарий
25.10.2024 13:37 Ответить
Просто азіати, у них у менталітеті - якщо лох дає себе розводити, то він сам винен. Вони будуть говорити про мир, навіть коли яз полетить на Захід
показать весь комментарий
25.10.2024 14:03 Ответить
На заході такій "менталітет" теж є.
показать весь комментарий
25.10.2024 15:00 Ответить
Зброю ні. Те що поставляє формально зброєю не є. Гольфкари і баггі, це не військова продукція. Бензинові моторчики до дронів теж не зброя...
показать весь комментарий
25.10.2024 15:01 Ответить
формально звісно що ні, щоб не наражатись на неприємності з торговими партнерами США та ЄС, але по факту через проксі на чолі пухляка все шурує аж гай шумить.
показать весь комментарий
25.10.2024 15:08 Ответить
До 2000 року, зараз Китай активно торгує і після 2016 року коли Японія та Південна Корея, розірвала торгові відносини з північнокорейцями,
шляхом реекспорту поставляє туди все, навіть товари подвійного призначення а натомість купляє звідти сировину.
показать весь комментарий
25.10.2024 13:40 Ответить
Формально ні, він не відміняв санкції.
показать весь комментарий
25.10.2024 14:55 Ответить
Так торгують є навіть статті які компанії що поставляють і що купляють, я не вдавався в деталі, але мені здається що вони в 2000 році відмінили, якщо Японія і Пд. Корея почали тоді торгувати відкрито торгувати то Китай тим більше.
показать весь комментарий
25.10.2024 16:32 Ответить
А Китай не російський проект?
показать весь комментарий
25.10.2024 13:55 Ответить
Китай це штатівський проект який був створений на противагу советам, але щось пішло не так,
так само як в ірані.
показать весь комментарий
25.10.2024 14:02 Ответить
Це штати у Китаї комуністів до влади привели?
показать весь комментарий
25.10.2024 14:04 Ответить
США дали комунякам все щоб зробити їх силою на противагу совку.
показать весь комментарий
25.10.2024 14:06 Ответить
Схоже по результатам, у Штатів все пішло не так. Бо зараз їхні проекти об'єдналися з відгодованими Заходом кацапами для знищення цього самого Заходу.
показать весь комментарий
25.10.2024 14:05 Ответить
це геополітика це вигоріло десь ні, підсилили іран щоб той воював з іраком, щоб потім самим воювати з іраком та можливо іраном.
показовим є постачання зброї 2 ворогам Єгипту та Ізраілю
показать весь комментарий
25.10.2024 14:09 Ответить
Та ні, все так. Хто саме буде знищувати Захід? Іран і КНДР, це локальні загрози. РФ одна війну не потягне, Китай це жирний бюрократ з брюхом до землі.
показать весь комментарий
25.10.2024 14:58 Ответить
ніхто не буде знищувати своїх торгівельних партнерів, наша війна це частина війни по перерозподілу сфер впливу між західною цивілізацією, та азаітами.
показать весь комментарий
25.10.2024 15:11 Ответить
"вигадати заходи проти КНДР за відправку військ до Московії" зовсім нескладно
- достатньо надати максимально далекобійну зброю Україні і дозвіл нищити усі військові цілі по усій території масковскіх боліт..
- Ху Йло та Ин тисячу раз пошколують тоді про перейдену цЮ "червону лінію", бо холопи-кацапи та раби-"гладіатори" КНДР будуть дохнути навіть не наближаючися до кордонів України..
показать весь комментарий
25.10.2024 13:20 Ответить
Захід чітко сигналізує із очка дерев'яного сортира.
показать весь комментарий
25.10.2024 13:24 Ответить
Дуже читкий сигнал з ду.-пи про те що обсе.-рлися
показать весь комментарий
25.10.2024 13:30 Ответить
Ваши санкции "дырявые". и вас это устраивает.
показать весь комментарий
25.10.2024 13:33 Ответить
Можете в чергови раз перднути в калюжу.
"Всі можливі санкції" дозволили кореї трохи піідняти економіку, розробити межконтинентальні ракети, створити атомну зброю.
А вам хоч в морду плюй.
Так і опинетесь перед можливістю війни з кацапами в союзі з китаєм та кндр.
Справи будуть у сраці, зате права палестинців, та сексуальних меншин будуть захищені.
показать весь комментарий
25.10.2024 13:42 Ответить
Чіткий сигнал це бомба в пику жировику і куйлу,всі решта сигналів маньякам до лампочки !
показать весь комментарий
25.10.2024 13:47 Ответить
🔊💩🚽 надпотужнійший пук
показать весь комментарий
25.10.2024 13:51 Ответить
Та в сраку себе те санкции засуньте! Идиоты с намёком пацифизма! Иран за 30 лет тех санкций выстроил почти лучший в мире ВПК включая всё для ЯО! А семейка пузатых в С Корее гораздо раньше Ирана это сделала. И вы все это знали сразу! Боинги по новой запускай Голландия, много и в одну сторону! Может тогда второхкаете?
показать весь комментарий
25.10.2024 13:58 Ответить
Іран, КНДР, зараз і росія - десятиліттями під санкціями, а їм хоч би хни. Вже б усі мали зрозуміти, що санкції проти диктаторів не працюють. Працює тільки військова сила. Перестаньте засовувати голову в пісок, це не працює!
показать весь комментарий
25.10.2024 14:01 Ответить
Захід так і напише "ми посилаємо вам сигнал" і підморгне лівим оком.
показать весь комментарий
25.10.2024 14:35 Ответить
Бо ви вводите ті санкції проти цепних псів,а не проти їх хазяїна.Всю цю псарню-рашка,кндр,іран розвів Китай і саме по ньому треба бити важким санкційним батогом.
показать весь комментарий
25.10.2024 18:52 Ответить
 
 