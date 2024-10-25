Против КНДР уже введены все возможные санкции, но Запад должен послать очень четкий сигнал, - Минобороны Нидерландов
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Западу будет сложно придумать меры против КНДР за отправку войск в Россию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NOS.
По его словам, Нидерланды получили подтверждение, что КНДР отправила в РФ около 1,5 тыс. личного состава.
Он ожидает, что сначала они будут дислоцированы в Курской области, а затем, возможно, в других местах. Это преимущественно специальные подразделения северокорейской армии.
Брекельманс отметил, что Нидерланды консультируются по этому поводу с союзниками.
"Все возможные санкции, которые вы можете себе представить, уже действуют против Северной Кореи. Но Запад должен послать очень четкий сигнал, что мы осуждаем это и считаем это неприемлемым. Мы не можем позволить другим странам присоединиться к России в войне", - добавил министр.
Участие военных КНДР в войне России против Украины
17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.
Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.
Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.
15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.
Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.
В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.
Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.
Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи.
Впоследствии стало известно, что их задержали.
Постоянный представитель Южной Кореи в Совете Безопасности ООН Джонкук Хванг сообщил, что за участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.
А издание The Guardian написало, что Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины..
Впоследствии Пентагон подтвердил, что военные КНДР прибыли в РФ.
Президент Зеленский заявил, что первые военные КНДР зайдут в зоны боевых действий уже 27-28 октября.
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Головне перед цим не нажертися тушкованої кислої капусти😂
Вже прецедент був.
світ не крутиться навколо нас
У вас якесь ідеалізоване уявлення про світ.
більшості тупо срати на нас, навіть якщо на словах палко підтримують, і тут мова зараз не про політиків.
Ні. Це не так.
А от Ваше уявлення про світ є відстороненим. Ніби Ви не є громадянином цієї країни і Вам не потрібна допомога. Пояснюєте мені чому ейропейці та американці не будуть за нас воювати? Ну так я це і так усвідомлюю. Нам про це з 2014 року всі розповідають. Нічого нового Ви не сказали. Просто повторили те, що вже сто тисяч разів нам розповідали...
Вчергове максимально голосно зіпсувати повітря - ну, щоб був чіткий сигнал...
А їм тільки цього і треба - Іран, Китай, КНДР і росія прекрасно самі впораються з завданням нагидити в усі кишені "заходу".
А что можна?
Точно! Треба було з самого початку "сигнал" посилати, а не витрачати час на санкції
🔥🔥🔥
пухляки це проект Китаю, а вони про санкції та сигнали балакають. Імпотенти срані, краще б не позорились вже, один рижий поц вже якось 2 авіаносні групи до берегів кореї слав а потім ручкався з пусляком, не допомогло.
прям святі люди, якщо послухати їхні слова.
шляхом реекспорту поставляє туди все, навіть товари подвійного призначення а натомість купляє звідти сировину.
так само як в ірані.
показовим є постачання зброї 2 ворогам Єгипту та Ізраілю
- достатньо надати максимально далекобійну зброю Україні і дозвіл нищити усі військові цілі по усій території масковскіх боліт..
- Ху Йло та Ин тисячу раз пошколують тоді про перейдену цЮ "червону лінію", бо холопи-кацапи та раби-"гладіатори" КНДР будуть дохнути навіть не наближаючися до кордонів України..
"Всі можливі санкції" дозволили кореї трохи піідняти економіку, розробити межконтинентальні ракети, створити атомну зброю.
А вам хоч в морду плюй.
Так і опинетесь перед можливістю війни з кацапами в союзі з китаєм та кндр.
Справи будуть у сраці, зате права палестинців, та сексуальних меншин будуть захищені.