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Нідерланди поставлять Україні розвідувальні дрони на понад 42 млн євро

Нідерланди поставлять Україні дрони

Міністерство оборони Нідерландів співпрацює з компанією DeltaQuad для поставки Україні розвідувальних безпілотників. Міноборони Нідерландів закупить у компації БпЛА на суму 42,6 млн євро.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства оборони Нідерландів, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ця закупівля стане першим конкретним кроком у реалізації Плану дій щодо постачання безпілотників, про який міністр Рубен Брекельманс нещодавно оголосив під час свого візиту в Україну.

Повідомляється, що безпілотники, які Нідерланди придбають для України, використовуються для отримання інформації з поля бою в режимі реального часу, збору розвідданих та спостереження.

Так, закупівля цих дронів відбувається в межах виділення 400 млн євро, з яких 200 млн буде спрямовано на закупівлю безпілотників у нідерландської промисловості.

Ця купівля також є стимулом для подальшого розширення галузі безпілотників у промисловості Нідерландів.

Також читайте: Союзники мають узгодити чіткі критерії, яким Україна повинна відповідати для вступу в НАТО, - Брекельманс

Як зазначив Брекельманс, це замовлення з DeltaQuad є "важливим і конкретним кроком в рамках нашого плану дій".

"Україна потребує сучасних безпілотників, які можуть бути доставлені в найкоротші терміни. Добре, що наша промисловість може зробити свій внесок у це", – додав він.

Своєю чергою генеральний директор DeltaQuad Сандер Сметс зауважив, що це стане важливим кроком у розвитку галузі безпілотників, де міжнародні інновації та швидка співпраця між військовими, політиками та національною промисловістю є надзвичайно важливими.

Водночас з міркувань оперативної безпеки не надається жодної інформації про кількість, типи і графіки поставок безпілотників.

Також читайте: Україна може використовувати для ударів по території Росії F-16, передані Нідерландами, - міністр оборони Брекельманс

Автор: 

безпілотник (4333) Нідерланди (1586)


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Гуд.Дякуємо.
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19.10.2024 14:55 Відповісти
Гроші цій владі давати не можна, та і за всим іншим треба дивитись дуже пильно
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19.10.2024 14:57 Відповісти
Могли би профінансувати поставки від українських виробників. Так як Данія це робить з гаубицями Богдана.
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19.10.2024 14:59 Відповісти
Дякуємо.
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19.10.2024 15:04 Відповісти
Щиро дякуємо.
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19.10.2024 15:55 Відповісти
Цікаво, а як випросив - як німецька актриса з порнофільмів?
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19.10.2024 20:39 Відповісти
 
 