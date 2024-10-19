Нідерланди поставлять Україні розвідувальні дрони на понад 42 млн євро

Міністерство оборони Нідерландів співпрацює з компанією DeltaQuad для поставки Україні розвідувальних безпілотників. Міноборони Нідерландів закупить у компації БпЛА на суму 42,6 млн євро.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства оборони Нідерландів, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ця закупівля стане першим конкретним кроком у реалізації Плану дій щодо постачання безпілотників, про який міністр Рубен Брекельманс нещодавно оголосив під час свого візиту в Україну.

Повідомляється, що безпілотники, які Нідерланди придбають для України, використовуються для отримання інформації з поля бою в режимі реального часу, збору розвідданих та спостереження.

Так, закупівля цих дронів відбувається в межах виділення 400 млн євро, з яких 200 млн буде спрямовано на закупівлю безпілотників у нідерландської промисловості.

Ця купівля також є стимулом для подальшого розширення галузі безпілотників у промисловості Нідерландів.

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Як зазначив Брекельманс, це замовлення з DeltaQuad є "важливим і конкретним кроком в рамках нашого плану дій".

"Україна потребує сучасних безпілотників, які можуть бути доставлені в найкоротші терміни. Добре, що наша промисловість може зробити свій внесок у це", – додав він.

Своєю чергою генеральний директор DeltaQuad Сандер Сметс зауважив, що це стане важливим кроком у розвитку галузі безпілотників, де міжнародні інновації та швидка співпраця між військовими, політиками та національною промисловістю є надзвичайно важливими.

Водночас з міркувань оперативної безпеки не надається жодної інформації про кількість, типи і графіки поставок безпілотників.

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