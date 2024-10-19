Нидерланды поставят Украине разведывательные дроны более чем на 42 млн евро

Министерство обороны Нидерландов сотрудничает с компанией DeltaQuad для поставки Украине разведывательных беспилотников. Минобороны Нидерландов закупит у компании БпЛА на сумму 42,6 млн евро.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны Нидерландов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, эта закупка станет первым конкретным шагом в реализации Плана действий по поставке беспилотников, о котором министр Рубен Брекельманс недавно объявил во время своего визита в Украину.

Сообщается, что беспилотники, которые Нидерланды приобретут для Украины, используются для получения информации с поля боя в режиме реального времени, сбора разведданных и наблюдения.

Так, закупка этих дронов происходит в рамках выделения 400 млн евро, из которых 200 млн будет направлено на закупку беспилотников у нидерландской промышленности.

Эта покупка также является стимулом для дальнейшего расширения отрасли беспилотников в промышленности Нидерландов.

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Как отметил Брекельманс, этот заказ с DeltaQuad является "важным и конкретным шагом в рамках нашего плана действий".

"Украина нуждается в современных беспилотниках, которые могут быть доставлены в кратчайшие сроки. Хорошо, что наша промышленность может внести свой вклад в это", - добавил он.

В свою очередь генеральный директор DeltaQuad Сандер Сметс отметил, что это станет важным шагом в развитии отрасли беспилотников, где международные инновации и быстрое сотрудничество между военными, политиками и национальной промышленностью чрезвычайно важны.

В то же время из соображений оперативной безопасности не предоставляется никакой информации о количестве, типах и графиках поставок беспилотников.

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