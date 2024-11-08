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Павел наголосив на необхідності продовження підтримки України та закликав Європу більше інвестувати в оборону

Павел закликає продовжувати підтримувати Україну

Президент Чехії Петр Павел наголосив на необхідності продовження підтримки України у її протистоянні повномасштабній російській агресії. Також політик закликав до зміцнення східного флангу НАТО.

Про це чеський лідер сказав на відкритті IISS Prague Defence Summit у Празі в п'ятницю, 8 листопада, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Наша прихильність підтримці України не повинна слабшати. Війна в Україні нагадує нам про те, що безпека Європи не може вважатися само собою зрозумілим фактом існування НАТО. Вона зазначає нагальну необхідність адаптуватися до цієї нової і складної реальності. Зміцнення східного флангу НАТО має бути нашим пріоритетом",- заявив очільник Чеської держави.

Павел зазначив, що "поступливість тільки запрошує до нових агресій", й повномасштабна агресія Росії проти України "стала поворотним моментом для Європи з глобальними наслідками".

"Це не просто черговий регіональний конфлікт. Це конфлікт, який формує нинішній і майбутній міжнародний порядок. Це боротьба не тільки за майбутнє України, а й за принципи, які лежать в основі нашого альянсу, включно з принципами суверенітету і територіальної цілісності",- заявив чеський лідер.

Президент Чехії вважає, що Європа повинна більше інвестувати у власну оборону, щоб захистити свої цінності та безпеку.

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"2% ВВП буде просто недостатньо. Одночасно витрати мають бути зосереджені на зміцненні конкретних і реальних оборонних можливостей. Незважаючи на хороший прогрес, наша робота далека від завершення",- заявив Павел.

Також політик наголосив на необхідності кращої військової координації, сильнішого технологічного співробітництва та оперативної сумісності в межах Альянсу. Уряди, за його словами, мають відігравати активну роль в оптимізації процесів закупівель, у сприянні тіснішій співпраці між національними оборонними галузями.

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Автор: 

НАТО (6641) оборона (4858) Чехія (1661) підтримка (631) Павел Петр (172)


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Та знаємо, знаємо.
Щоб потім виявилось, що усі ви були на боці України.
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08.11.2024 23:02 Відповісти
Я в шоці.... Він це промовив? Шукаю посилання і переклад.... Не віриться, якщо відверто!
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08.11.2024 23:02 Відповісти
Наголосіть на негайній тотальній допомозі Україні для перемоги над росією. Інакше вам також срака. А ми , українці, обов'яково згадаємо про НЕНАДАНУ нам допомогу, коли на броні російських танків наша примусово мобілізована росією армія прибуде до Праги. І не тільки до Праги. А будете жувати соплі поки що за нашими спинами, то доведеться евакуйовуватись з Європи вже не з Дюнкерку, а з Лісабону і Порту. І не в Британію, а зразу за океан, щоб два рази не вставать.
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08.11.2024 23:13 Відповісти
припиніть істєріку поруччік !

Пан Павел робить максимум того, що може він і маленька Чехія.

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08.11.2024 23:31 Відповісти
Істерика була. В 22 році, коли я зрозумів, що ніхто з РЕАЛЬНОЮ домомогою до нас не поспішає. Зараз це просто чергова констатація вже всім відомих дій і фактів. На мій превеликий український жаль.
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08.11.2024 23:35 Відповісти
паруччік, Ви з 22-гого так і залишились істеричним паруччіком, не піднявшись ні на жоден щабель у званні !

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09.11.2024 01:00 Відповісти
Щиро дякуємо, пане Президент!

Ми знаємо, що Ви - щирий друг України.

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08.11.2024 23:29 Відповісти
 
 