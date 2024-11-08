Павел наголосив на необхідності продовження підтримки України та закликав Європу більше інвестувати в оборону

Президент Чехії Петр Павел наголосив на необхідності продовження підтримки України у її протистоянні повномасштабній російській агресії. Також політик закликав до зміцнення східного флангу НАТО.

Про це чеський лідер сказав на відкритті IISS Prague Defence Summit у Празі в п'ятницю, 8 листопада, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Наша прихильність підтримці України не повинна слабшати. Війна в Україні нагадує нам про те, що безпека Європи не може вважатися само собою зрозумілим фактом існування НАТО. Вона зазначає нагальну необхідність адаптуватися до цієї нової і складної реальності. Зміцнення східного флангу НАТО має бути нашим пріоритетом",- заявив очільник Чеської держави.

Павел зазначив, що "поступливість тільки запрошує до нових агресій", й повномасштабна агресія Росії проти України "стала поворотним моментом для Європи з глобальними наслідками".

"Це не просто черговий регіональний конфлікт. Це конфлікт, який формує нинішній і майбутній міжнародний порядок. Це боротьба не тільки за майбутнє України, а й за принципи, які лежать в основі нашого альянсу, включно з принципами суверенітету і територіальної цілісності",- заявив чеський лідер.

Президент Чехії вважає, що Європа повинна більше інвестувати у власну оборону, щоб захистити свої цінності та безпеку.

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"2% ВВП буде просто недостатньо. Одночасно витрати мають бути зосереджені на зміцненні конкретних і реальних оборонних можливостей. Незважаючи на хороший прогрес, наша робота далека від завершення",- заявив Павел.

Також політик наголосив на необхідності кращої військової координації, сильнішого технологічного співробітництва та оперативної сумісності в межах Альянсу. Уряди, за його словами, мають відігравати активну роль в оптимізації процесів закупівель, у сприянні тіснішій співпраці між національними оборонними галузями.

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