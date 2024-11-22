Глава МИД Чехии Липавский прибыл в Киев

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский прибыл с визитом в Киев.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром я приехал в Киев. Мне интересно, как украинцам удается противостоять бомбардировкам, как работают чешские проекты на местах и как лучше направить международную помощь в ближайшие месяцы. Я обсужу все это здесь", - отметил Липавский.

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