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Глава МИД Чехии Липавский прибыл в Киев

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський прибув до Києва із візитом

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский прибыл с визитом в Киев.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром я приехал в Киев. Мне интересно, как украинцам удается противостоять бомбардировкам, как работают чешские проекты на местах и как лучше направить международную помощь в ближайшие месяцы. Я обсужу все это здесь", - отметил Липавский.

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Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський прибув до Києва із візитом

Автор: 

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22.11.2024 08:45 Ответить
 
 