Глава МЗС Чехії Ліпавський прибув до Києва
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прибув із візитом до Києва.
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вранці я приїхав до Києва. Мені цікаво, як українцям вдається протистояти бомбардуванням, як працюють чеські проєкти на місцях і як краще спрямувати міжнародну допомогу в найближчі місяці. Я обговорю все це тут", - зазначив Ліпавський.
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Gary Grant
показати весь коментар22.11.2024 08:45 Відповісти Мені подобається 2
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