Глава МЗС Чехії Ліпавський прибув до Києва

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прибув із візитом до Києва.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці я приїхав до Києва. Мені цікаво, як українцям вдається протистояти бомбардуванням, як працюють чеські проєкти на місцях і як краще спрямувати міжнародну допомогу в найближчі місяці. Я обговорю все це тут", - зазначив Ліпавський.

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