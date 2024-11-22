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Глава МЗС Чехії Ліпавський прибув до Києва

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський прибув до Києва із візитом

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прибув із візитом до Києва.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці я приїхав до Києва. Мені цікаво, як українцям вдається протистояти бомбардуванням, як працюють чеські проєкти на місцях і як краще спрямувати міжнародну допомогу в найближчі місяці. Я обговорю все це тут", - зазначив Ліпавський.

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Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський прибув до Києва із візитом

Автор: 

візит (1575) Чехія (1608) Ліпавський Ян (103)


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22.11.2024 08:45 Відповісти
 
 