МЗС Чехії нагородило Залужного медаллю. ФОТО

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський нагородив посла України у Великій Британії та колишнього головнокомандувача українських Збройних Сил Валерія Залужного медаллю "За заслуги в дипломатії".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Глава чеського МЗС зустрівся із Залужним у межах візиту до Лондона.

"Його мужність і особистий приклад мали вирішальне значення у відбитті російської агресії, яка є нападом на всі вільні і демократичні країни. Саме тому я нагородив його медаллю "За дипломатичні заслуги", – написав Ліпавський.

Медаллю "За заслуги в дипломатії нагороджує " Міністерство закордонних справ Чехії за внесок у чеську дипломатію, зовнішню політику або виняткові заслуги в розвитку двосторонніх відносин.

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