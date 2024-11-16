МИД Чехии наградил Залужного медалью. ФОТО
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский наградил посла Украины в Великобритании и бывшего главнокомандующего украинских Вооруженных Сил Валерия Залужного медалью "За заслуги в дипломатии".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Глава чешского МИД встретился с Залужным в рамках визита в Лондон.
"Его мужество и личный пример имели решающее значение в отражении российской агрессии, которая является нападением на все свободные и демократические страны. Именно поэтому я наградил его медалью "За дипломатические заслуги", - написал Липавский.
Медалью "За заслуги в дипломатии награждает " Министерство иностранных дел Чехии за вклад в чешскую дипломатию, внешнюю политику или исключительные заслуги в развитии двусторонних отношений.
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А шапіто замість визнання , лише усунуло нашого Командуючого від керування ЗСУ
І фронт - посипався
І так, ти будеш здивований ,але від гарного командуючого залежить усе.
Наприклад французька армія з Наполеоном і без. То дві різні французькі армії
Вимагає в Єрмака чергову дозу ''плану'', ламає меблі, б'є посуд, кричить - ''будєм всєх бамбіть''.
Викликали Лєнку, щоб заспокоїти - в підсумку Лєнка отримала фінгал під оком.
Що буде далі ніхто не знає...
Ну уявімо, виберуть його наступним президентом. І буде він підтримувати ту ж систему, яку побудував ще Кучма. Чому? Бо олігархам так треба.
А ото, що сиплеться зараз на фронтах - побудував Залужний. Що кардинально змінилось - так це російська армія, яка зміцнила позиції й пішла в наступ. Ну і яким боком тут Залужний чи Сирський чи Зеленський? Ніяким.
Їхня задача була визначати стратегію і шукати шляхи до наступу, чого вони не робили. З тої ж причини, чому в Україні нічого не робиться вже 30 років - бо олігарху так простіше красти.
Дивлюсь випещене обличчя Залужного непридатного інваліда і не розумію, що з ним не так, як був генералом все ок, як звільнили інвалід...
"Виходить,що можна бути дипломатом і навіть не навчаючись для цього спеціально."
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"Грудень 2020 року - успішно закінчив магістеріум Національного університету "Острозька академія" спеціальність "Міжнародні відносини"."
https://lb.ua/file/person/5151_zaluzhniy_valeriy_fedorovich.html
Виходить що "Ruslana 5d33ed85", побрехенька..
А може навіть "Ruslana 5d33ed85", це сама безугла, хто зна..
1. "На підтанцьовках" у "Ruslana 5d33ed85" ?
2. Для чого дописувач "НБ", "тулить" до теми "Дипломатична освіта
" (де дописувач "Ruslana 5d33ed85", влаштувала побрехеньки)
, зовсім іншу тему
( "НБ" пише:
"У грудні 2023 року "Головнокомандувач https://suspilne.media/tag/zsu/ Збройних Сил України https://suspilne.media/tag/valerij-zaluznij/ Валерій Залужний захистив дисертацію з права та отримав науковий ступінь доктора філософії. ")
, ще й "тулячи" тому, хто отримавши спадок мільйон доларів, віддав той мільйон доларів на ЗСУ
( тобто Валерій Федорович Залужний віддав спадок який отримав:
"Залужний отримав спадок у США і віддав його ЗСУ. Хто і чому дав йому мільйон доларів"
25 січня 2023
https://www.bbc.com/ukrainian/news-64376379)
, якісь свої гидкі фантазії
("НБ" пише:
"Написати докторську головнокомандувачу під час війни неможливо. Її можна тільки купити. Ну це таке... Он у Зєлєнского є диплом юриста, а він в юриспруденції як баран в апельсинах... То чим Залужний насправді займався?" )
стосовно Валерія Федоровича Залужного, з якою метою "НБ" так робить ?
"..а генерали-полковники, на навчання і утримання яких були потрачені немалі гроші.."
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"Залужний отримав спадок у США і віддав його ЗСУ. Хто і чому дав йому мільйон доларів"
25 січня 2023
https://www.bbc.com/ukrainian/news-64376379
Може навіть "Ruslana 5d33ed85" московитка, і тому "забулась", про такий
(який наведено вище, з посиланням на джерело інформації, а саме "BBC News, Україна ".)
момент ?
Тут мова не про дипломатію , а про військові звитяги
Хоча розумію , промитим зомбі про це не розповідають
А що ж до дипломатії. То навіть тут він є , наразі , найкращим дипломатом часів Зе
Але не тому що має здобутки на цьому грунті, а тому , що інші - гірше