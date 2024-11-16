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МИД Чехии наградил Залужного медалью. ФОТО

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский наградил посла Украины в Великобритании и бывшего главнокомандующего украинских Вооруженных Сил Валерия Залужного медалью "За заслуги в дипломатии".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Глава чешского МИД встретился с Залужным в рамках визита в Лондон.

"Его мужество и личный пример имели решающее значение в отражении российской агрессии, которая является нападением на все свободные и демократические страны. Именно поэтому я наградил его медалью "За дипломатические заслуги", - написал Липавский.

Залужний отримав нагороду від МЗС Чехії

Медалью "За заслуги в дипломатии награждает " Министерство иностранных дел Чехии за вклад в чешскую дипломатию, внешнюю политику или исключительные заслуги в развитии двусторонних отношений.

Читайте также: Залужный обратился к британскому парламенту: "Для Украины сейчас решающий момент"

Автор: 

награда (1798) Чехия (1705) Залужный Валерий (657) Липавский Ян (87)


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Топ комментарии
+24
Десь далеко тихесенько заплакав один блазень...
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16.11.2024 00:27
+19
Розуміє ,хто доклав зусиль для того ,щоб була звільнена Київська, Чернігівська, Сумська , Харківська області і м.Херсон

А шапіто замість визнання , лише усунуло нашого Командуючого від керування ЗСУ
І фронт - посипався
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16.11.2024 00:24
+12
І тут в Зеленського розпочались нервози, діарея, не тримання сечі, психопатичні напади.
Вимагає в Єрмака чергову дозу ''плану'', ламає меблі, б'є посуд, кричить - ''будєм всєх бамбіть''.
Викликали Лєнку, щоб заспокоїти - в підсумку Лєнка отримала фінгал під оком.
Що буде далі ніхто не знає...
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16.11.2024 00:40
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Розуміє ,хто доклав зусиль для того ,щоб була звільнена Київська, Чернігівська, Сумська , Харківська області і м.Херсон

А шапіто замість визнання , лише усунуло нашого Командуючого від керування ЗСУ
І фронт - посипався
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16.11.2024 00:24 Ответить
А що це за армія, якщо звільнення однієї людини спричинило такий результат? Чи я чогось не розумію?
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16.11.2024 01:25 Ответить
На однієї ,а всієї його команди
І так, ти будеш здивований ,але від гарного командуючого залежить усе.
Наприклад французька армія з Наполеоном і без. То дві різні французькі армії
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16.11.2024 06:08 Ответить
Десь далеко тихесенько заплакав один блазень...
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16.11.2024 00:27 Ответить
Зараз блазень через манагерів скаже що то все Залужний
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16.11.2024 00:30 Ответить
І тут в Зеленського розпочались нервози, діарея, не тримання сечі, психопатичні напади.
Вимагає в Єрмака чергову дозу ''плану'', ламає меблі, б'є посуд, кричить - ''будєм всєх бамбіть''.
Викликали Лєнку, щоб заспокоїти - в підсумку Лєнка отримала фінгал під оком.
Що буде далі ніхто не знає...
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16.11.2024 00:40 Ответить
Свічку не держав, але здається Лєнка втекла від зеленського. Вона трохи розумніша, за Лідора і дивитися на це огидне тупе чмо для неї стало вже просто не стерпно. Зеленський зараз спить с єрмаком, вони по черзі грають роль дружини.
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16.11.2024 03:52 Ответить
Ви занадто оптимістичної думки про скумбрію - там клініка ще по-гірше...
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16.11.2024 11:09 Ответить
Цікаво, чиє закордонне міністерство дасть подібну медаль Сирському.
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16.11.2024 00:50 Ответить
Монгольське.
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16.11.2024 00:54 Ответить
мацковське
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16.11.2024 08:33 Ответить
Медаль за звільнення сходу України від українців.
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16.11.2024 03:57 Ответить
Квартальний клоун в істеріке !
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16.11.2024 01:00 Ответить
А шо скаже безугла ?
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16.11.2024 01:02 Ответить
Можна навіть Залужного повенути, якщо від того буде якийсь сенс.
Ну уявімо, виберуть його наступним президентом. І буде він підтримувати ту ж систему, яку побудував ще Кучма. Чому? Бо олігархам так треба.
А ото, що сиплеться зараз на фронтах - побудував Залужний. Що кардинально змінилось - так це російська армія, яка зміцнила позиції й пішла в наступ. Ну і яким боком тут Залужний чи Сирський чи Зеленський? Ніяким.
Їхня задача була визначати стратегію і шукати шляхи до наступу, чого вони не робили. З тої ж причини, чому в Україні нічого не робиться вже 30 років - бо олігарху так простіше красти.
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16.11.2024 01:23 Ответить
Так є нормальні і талановиті люди і в армії, але їх не так багато, або їм не дають у повній мірі розкрити таланти свої. Або їздять на них поки вони не вигорять повністю і їх не пошлють у бій в один кінець.
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16.11.2024 01:27 Ответить
Якщо не буде вирішене питання, як прикрити наші війська від авіації РФ, яка щотижня безкарно скидає по 800-900 плануючих кабів, планомірну знищуючи усілякі укриття і перемелюючи наші війська, війна буде програна, будь яка кількість нових мобілізованих не покращить ситуацію... і тут не питання до олігархів, питання до Пентагону та НАТО, як тими "палками", що нам дають ми маємо знищувати ворожу авіацію, як скидає каби.
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16.11.2024 01:37 Ответить
Цього тижня мого знайомого якому 56 років мобілізували, так як у нього рідкісна професія танкіст. Людина стара з постійними приступами подагри під час яких він ходить на милицях і нічого годний... таких як він "годних" тисячі...
Дивлюсь випещене обличчя Залужного непридатного інваліда і не розумію, що з ним не так, як був генералом все ок, як звільнили інвалід...
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16.11.2024 01:27 Ответить
Атрофия совести 2группы.
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16.11.2024 09:53 Ответить
В 56 років " стара людина " ? А в 70т то динозаври ..)))
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16.11.2024 10:00 Ответить
Він був поранений і тому у нього проблеми з хребтом. На обличчя це не діє.
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16.11.2024 10:58 Ответить
Для нашого ВЛК, щоб списали людину з проблемами з хребтом, ця людина має в колясці їздити, а не ногами ходити, може ходити годен...
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16.11.2024 11:20 Ответить
"Ruslana 5d33ed85" пише:

"Виходить,що можна бути дипломатом і навіть не навчаючись для цього спеціально."
======

"Грудень 2020 року - успішно закінчив магістеріум Національного університету "Острозька академія" спеціальність "Міжнародні відносини"."

https://lb.ua/file/person/5151_zaluzhniy_valeriy_fedorovich.html

Виходить що "Ruslana 5d33ed85", побрехенька..
А може навіть "Ruslana 5d33ed85", це сама безугла, хто зна..
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16.11.2024 03:17 Ответить
Дописувач "НБ":

1. "На підтанцьовках" у "Ruslana 5d33ed85" ?

2. Для чого дописувач "НБ", "тулить" до теми "Дипломатична освіта
" (де дописувач "Ruslana 5d33ed85", влаштувала побрехеньки)
, зовсім іншу тему

( "НБ" пише:
"У грудні 2023 року "Головнокомандувач https://suspilne.media/tag/zsu/ Збройних Сил України https://suspilne.media/tag/valerij-zaluznij/ Валерій Залужний захистив дисертацію з права та отримав науковий ступінь доктора філософії. ")

, ще й "тулячи" тому, хто отримавши спадок мільйон доларів, віддав той мільйон доларів на ЗСУ

( тобто Валерій Федорович Залужний віддав спадок який отримав:
"Залужний отримав спадок у США і віддав його ЗСУ. Хто і чому дав йому мільйон доларів"

25 січня 2023
https://www.bbc.com/ukrainian/news-64376379)

, якісь свої гидкі фантазії

("НБ" пише:
"Написати докторську головнокомандувачу під час війни неможливо. Її можна тільки купити. Ну це таке... Он у Зєлєнского є диплом юриста, а він в юриспруденції як баран в апельсинах... То чим Залужний насправді займався?" )

стосовно Валерія Федоровича Залужного, з якою метою "НБ" так робить ?
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16.11.2024 04:16 Ответить
"Ruslana 5d33ed85" пише:

"..а генерали-полковники, на навчання і утримання яких були потрачені немалі гроші.."

============

"Залужний отримав спадок у США і віддав його ЗСУ. Хто і чому дав йому мільйон доларів"

25 січня 2023

https://www.bbc.com/ukrainian/news-64376379

Може навіть "Ruslana 5d33ed85" московитка, і тому "забулась", про такий
(який наведено вище, з посиланням на джерело інформації, а саме "BBC News, Україна ".)
момент ?
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16.11.2024 03:41 Ответить
Ляпнула що в воду....нула...
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16.11.2024 05:18 Ответить
Ніяких (жодних) заслуг Залужного в дипломатії я не бачу. Навіть якщо дуже придивлятися, але досить всмоктати літр горілки або добряче пихнути і не таке привидиться... Незаслужена нагорода розбещує...
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16.11.2024 03:19 Ответить
Жертва великого зомбофону
Тут мова не про дипломатію , а про військові звитяги
Хоча розумію , промитим зомбі про це не розповідають

А що ж до дипломатії. То навіть тут він є , наразі , найкращим дипломатом часів Зе
Але не тому що має здобутки на цьому грунті, а тому , що інші - гірше
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16.11.2024 06:11 Ответить
Він не схожий на людину на засланні. Навпаки, на всіх фото такий щасливий.
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16.11.2024 06:30 Ответить
а чому йому сумувати ? в нього життя склалось все інше другорядне .
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16.11.2024 08:17 Ответить
Замах був, він вижив, чому сумувати? Вважаю, що до перемоги на виборах пану нема чого робити в Україні
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16.11.2024 09:03 Ответить
Ваню , а скільки замахів пережив піськограй ? хто буде голосувати за інваліда який прогнувся під піськограя ? і хто буде нести відповідальність за розмінування Чонгара ?
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16.11.2024 09:36 Ответить
Чонгар розмінував ОП, зокрема Єрмак і Верещук. Залужного ніхто не питав
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16.11.2024 10:28 Ответить
а в опі є саперний батальон ? то Залужний весільний генерал , а не головнокомандувач ? тоді нащо такий президент яким керуватиме ермак і верещучка ?
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16.11.2024 12:11 Ответить
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16.11.2024 08:03 Ответить
Ішак від заздрощів всериться.
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16.11.2024 08:22 Ответить
Вибори. Залужний
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16.11.2024 08:59 Ответить
А в нього хтось питав? Людина - обов'язок, генерал, отримав наказ
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16.11.2024 09:13 Ответить
Десь в куточку бункера заскрипіло зубами маленьке зелене чмо
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16.11.2024 10:08 Ответить
Ого скільки тут гівнометів налетіло на Залужного. ОПа зелена випустила свою зграю ботів, ату його, ату! Ніхто не повинен затьмарювати яйцесяйного найвеличнівшивого
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16.11.2024 10:16 Ответить
 
 