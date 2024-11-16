МИД Чехии наградил Залужного медалью. ФОТО

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский наградил посла Украины в Великобритании и бывшего главнокомандующего украинских Вооруженных Сил Валерия Залужного медалью "За заслуги в дипломатии".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Глава чешского МИД встретился с Залужным в рамках визита в Лондон.

"Его мужество и личный пример имели решающее значение в отражении российской агрессии, которая является нападением на все свободные и демократические страны. Именно поэтому я наградил его медалью "За дипломатические заслуги", - написал Липавский.

Медалью "За заслуги в дипломатии награждает " Министерство иностранных дел Чехии за вклад в чешскую дипломатию, внешнюю политику или исключительные заслуги в развитии двусторонних отношений.

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