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Новости Война
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Залужный обратился к британскому парламенту: "Для Украины сейчас решающий момент"

Залужний заявив про вирішальний момент для України

Экс-главнокомандующий ВСУ, посол в Великобритании Валерий Залужный обратился к британскому парламенту.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Для Украины сейчас решающий момент! Благодарны Великобритании за неизменную поддержку, ведь она остается одним из ближайших союзников в борьбе за независимость нашего государства и обеспечения стабильности в Европе", - сказал он во время круглого стола на тему "Британско-украинское сотрудничество в оборонной сфере и общие угрозы".

Залужный отметил, что победа зависит от последовательной помощи в оборонной сфере, укрепления обороноспособности на длительное время и плана послевоенного восстановления.

Смотрите также: Группа украинских пилотов завершила обучение в Британии, скоро отправятся на боевые задания, - Залужный. ФОТО

"Подчеркнул, что сотрудничество в сфере производства оборонной продукции между нашими странами позволит быстрее реагировать на вызовы, уменьшит расходы. Но самое важное - спасет жизни наших людей.

Спасибо британским партнерам за поддержку и готовность строить будущее вместе с Украиной. Впереди у нас долгий путь. Но вместе мы создадим новый, мирный и стабильный мир для следующих поколений", - подытожил дипломат.

Читайте также: Британии, возможно, придется отправить войска в Украину, если Трамп сократит помощь Киеву, - Джонсон

Автор: 

Великобритания (4950) Залужный Валерий (657)


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Топ комментарии
+50
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13.11.2024 09:36
+23
Один дорослий був у владі і того вижили з країни.
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13.11.2024 09:43
+19
А шо, так можна говорити із партнерами України?

Без докорів, без звинувачень. Тільки подяка і віра, заклик до подальшої співпраці.
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13.11.2024 09:41
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Страница 2 из 2
Якщо ти НЕ здатен прочитати ТРИ речення, навіщо ти морочиш голову людям своїми запитаннями?

"Альтернативні законопроекти від опозиції або взагалі не виносяться в зал, або провалюються презедентською більшістю."

Офіційна сторінка Ірини Геращенко в твітері, де вона пише і про законопроекти, і про блокування трибуни, про запити і іншу депутатську діяльність.

https://x.com/IrynaGerashche2
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13.11.2024 12:07 Ответить
Щодо опозиції: наголосували на виборах таку перевагу для монобільшости, що опозиція ні на що не має впливу.
Щодо генералів: або вони виконують накази, або вчиняють переворот.
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13.11.2024 11:40 Ответить
Кому буде краще від того, що нормальні генерали позастрелюються? Тобі?
Залужний приносить користь Україні на своїй посаді в Британії.
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13.11.2024 12:01 Ответить
Цивілізовано привертає увагу до України і наших проблем, нагальних потреб, сприяє організації допомоги. Проводить публічні виступи, читає лекції.
Це все РОБОТА, яка потребує багато часу і підготовки
Про все це також можна читати на його офіційних сторінках.
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13.11.2024 12:13 Ответить
Ще й з-під проскі строчиш тут пасквілі. Фууу ..............
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13.11.2024 10:54 Ответить
А як думаєш, його помічника умисно підірвали?
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13.11.2024 11:04 Ответить
І більш ніж півтора десятка генералів з його команди одночасно схотіли звільнитись.

І командувач ССО Хоренко "сам захотів звільнитись", але не знав це до того моменту, поки ЗМІ не написали, що ОПа руками таваріща Умерова ВЖЕ звільнила його.

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13.11.2024 10:51 Ответить
Я вже про це питала тут на форумі.
Главзебіли обіцяли, що призначать його на іншу важливу посаду.
Так КУДИ вони його призначили?
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13.11.2024 11:00 Ответить
А тобі що вже десятий рік заважає піти добровольцем?
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13.11.2024 11:07 Ответить
Мають воювати всі окрім тебе, бубочки. Ніхто в країні більше не платить податки, весь бюджет країни десятиліттями тримається на тобі одному.
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13.11.2024 11:25 Ответить
Тому що так хоче презедент і його топ-призначенці.
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13.11.2024 11:37 Ответить
А ти точно не бувший мєнт?
Така цікава думка у мене з'явилася... Щось в тобі знайоме. І пишеш з окупованої території...
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13.11.2024 11:48 Ответить
Він - кацап з Ольгіно... Ти зверни увагу - вони ніки собі підбирають "неприродні" - бо не тямлять в українській мові: ""Стицько" (Замість "Стецько") "Мавко Лісовий (замість - "Мавка лісова")... І так далі...
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16.11.2024 15:31 Ответить
За потужністю -- то до Президента.
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13.11.2024 10:16 Ответить
*******?
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13.11.2024 10:09 Ответить
Зайве питання. Див. дату реєстрації
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13.11.2024 10:11 Ответить
👎👎👎
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13.11.2024 10:09 Ответить
Зелужний хоче полоскотати Зеленського?
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13.11.2024 09:57 Ответить
І відразу приповзли подолярви.
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13.11.2024 10:07 Ответить
Цікаво: хто ЩЕ з українських послів займає на своєму робочому місці таку ж активну позицію?
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13.11.2024 10:07 Ответить
Можливо якась сексологиня.
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13.11.2024 10:27 Ответить
Був один...назвав лідера держави ліверною ковбасою...більш нічим не запам'ятався.
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13.11.2024 10:35 Ответить
Спрацювало ж. Німці ******* суворе поводження. Орднунг.
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13.11.2024 11:49 Ответить
Коли Зельоні планують Залужного з послів турнути? Я так розумію скоро. Щоб про нього ніхто нічого не чув. Бо у Зелі рейтинги падають, і падають...
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13.11.2024 12:15 Ответить
Де падають? Ви знаєте що на політ. стрімах молодих за критику Зеленського можуть відправити в бан? Хоча не те щоб молодих, їм всім по 30-40. Для для насправді молодих це старенькі діди.
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13.11.2024 12:37 Ответить
Реальний рейтинг ОПа має, і регулярно моніторить. Зеля в першому турі пролітає з Залужним, або навіть Бакановим, і ще декількома. А в другому з любим кандидатом! Навіть ледь-ледь відомим!
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13.11.2024 14:00 Ответить
"Президент Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ 8 февраля. Отставка состоялась после почти двух недель слухов об увольнении, не то изщ-за конфликта с президентом, не то из-за их разногласий во взглядах на дальнейшее ведение войны.

Сам Зеленский объясняет смену Залужного на Сырского потребностью перезагрузить ВСУ и принять срочные изменения из-за стагнации на южных направлениях и сложностей в боях в Донецкой области.
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13.11.2024 12:40 Ответить
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