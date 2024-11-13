Залужный обратился к британскому парламенту: "Для Украины сейчас решающий момент"

Экс-главнокомандующий ВСУ, посол в Великобритании Валерий Залужный обратился к британскому парламенту.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Для Украины сейчас решающий момент! Благодарны Великобритании за неизменную поддержку, ведь она остается одним из ближайших союзников в борьбе за независимость нашего государства и обеспечения стабильности в Европе", - сказал он во время круглого стола на тему "Британско-украинское сотрудничество в оборонной сфере и общие угрозы".

Залужный отметил, что победа зависит от последовательной помощи в оборонной сфере, укрепления обороноспособности на длительное время и плана послевоенного восстановления.

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"Подчеркнул, что сотрудничество в сфере производства оборонной продукции между нашими странами позволит быстрее реагировать на вызовы, уменьшит расходы. Но самое важное - спасет жизни наших людей.



Спасибо британским партнерам за поддержку и готовность строить будущее вместе с Украиной. Впереди у нас долгий путь. Но вместе мы создадим новый, мирный и стабильный мир для следующих поколений", - подытожил дипломат.

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