Залужный обратился к британскому парламенту: "Для Украины сейчас решающий момент"
Экс-главнокомандующий ВСУ, посол в Великобритании Валерий Залужный обратился к британскому парламенту.
Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Для Украины сейчас решающий момент! Благодарны Великобритании за неизменную поддержку, ведь она остается одним из ближайших союзников в борьбе за независимость нашего государства и обеспечения стабильности в Европе", - сказал он во время круглого стола на тему "Британско-украинское сотрудничество в оборонной сфере и общие угрозы".
Залужный отметил, что победа зависит от последовательной помощи в оборонной сфере, укрепления обороноспособности на длительное время и плана послевоенного восстановления.
"Подчеркнул, что сотрудничество в сфере производства оборонной продукции между нашими странами позволит быстрее реагировать на вызовы, уменьшит расходы. Но самое важное - спасет жизни наших людей.
Спасибо британским партнерам за поддержку и готовность строить будущее вместе с Украиной. Впереди у нас долгий путь. Но вместе мы создадим новый, мирный и стабильный мир для следующих поколений", - подытожил дипломат.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Альтернативні законопроекти від опозиції або взагалі не виносяться в зал, або провалюються презедентською більшістю."
Офіційна сторінка Ірини Геращенко в твітері, де вона пише і про законопроекти, і про блокування трибуни, про запити і іншу депутатську діяльність.
https://x.com/IrynaGerashche2
Щодо генералів: або вони виконують накази, або вчиняють переворот.
Залужний приносить користь Україні на своїй посаді в Британії.
Це все РОБОТА, яка потребує багато часу і підготовки
Про все це також можна читати на його офіційних сторінках.
І командувач ССО Хоренко "сам захотів звільнитись", але не знав це до того моменту, поки ЗМІ не написали, що ОПа руками таваріща Умерова ВЖЕ звільнила його.
Главзебіли обіцяли, що призначать його на іншу важливу посаду.
Так КУДИ вони його призначили?
Така цікава думка у мене з'явилася... Щось в тобі знайоме. І пишеш з окупованої території...
Сам Зеленский объясняет смену Залужного на Сырского потребностью перезагрузить ВСУ и принять срочные изменения из-за стагнации на южных направлениях и сложностей в боях в Донецкой области.