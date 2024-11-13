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Новини Війна
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Залужний звернувся до британського парламенту: "Для України зараз вирішальний момент"

Залужний заявив про вирішальний момент для України

Ексголовнокомандувач ЗСУ, посол у Великій Британії Валерій Залужний звернувся до британського парламенту.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Для України зараз вирішальний момент! Вдячні Великій Британії за незмінну підтримку, адже вона залишається одним із найближчих союзників у боротьбі за незалежність нашої держави та забезпечення стабільності у Європі", - сказав він під час круглого столу на тему "Британсько-українське співробітництво в оборонній сфері та спільні загрози".

Залужний наголосив, що перемога залежить від послідовної допомоги в оборонній сфері, зміцнення обороноздатності на тривалий час та плану післявоєнної відбудови.

Також читайте: Група українських пілотів завершила навчання в Британії, скоро вирушать на бойові завдання, - Залужний. ФОТО

"Наголосив на тому, що співпраця у сфері виробництва оборонної продукції між нашими країнами дозволить швидше реагувати на виклики, зменшить витрати. Та найважливіше — врятує життя наших людей.

Щиро дякую британським партнерам за підтримку та готовність будувати майбутнє разом з Україною. Попереду в нас довгий шлях. Та разом ми створимо новий, мирний і стабільний світ для наступних поколінь", - підсумував дипломат.

Також читайте: Британії, можливо, доведеться відправити війська в Україну, якщо Трамп скоротить допомогу Києву, - Джонсон

Автор: 

Велика Британія (5553) Залужний Валерій (724)


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Топ коментарі
+50
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13.11.2024 09:36
+23
Один дорослий був у владі і того вижили з країни.
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13.11.2024 09:43
+19
А шо, так можна говорити із партнерами України?

Без докорів, без звинувачень. Тільки подяка і віра, заклик до подальшої співпраці.
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13.11.2024 09:41
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Сторінка 2 з 2
Якщо ти НЕ здатен прочитати ТРИ речення, навіщо ти морочиш голову людям своїми запитаннями?

"Альтернативні законопроекти від опозиції або взагалі не виносяться в зал, або провалюються презедентською більшістю."

Офіційна сторінка Ірини Геращенко в твітері, де вона пише і про законопроекти, і про блокування трибуни, про запити і іншу депутатську діяльність.

https://x.com/IrynaGerashche2
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13.11.2024 12:07 Відповісти
Щодо опозиції: наголосували на виборах таку перевагу для монобільшости, що опозиція ні на що не має впливу.
Щодо генералів: або вони виконують накази, або вчиняють переворот.
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13.11.2024 11:40 Відповісти
Кому буде краще від того, що нормальні генерали позастрелюються? Тобі?
Залужний приносить користь Україні на своїй посаді в Британії.
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13.11.2024 12:01 Відповісти
Цивілізовано привертає увагу до України і наших проблем, нагальних потреб, сприяє організації допомоги. Проводить публічні виступи, читає лекції.
Це все РОБОТА, яка потребує багато часу і підготовки
Про все це також можна читати на його офіційних сторінках.
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13.11.2024 12:13 Відповісти
Ще й з-під проскі строчиш тут пасквілі. Фууу ..............
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13.11.2024 10:54 Відповісти
А як думаєш, його помічника умисно підірвали?
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13.11.2024 11:04 Відповісти
І більш ніж півтора десятка генералів з його команди одночасно схотіли звільнитись.

І командувач ССО Хоренко "сам захотів звільнитись", але не знав це до того моменту, поки ЗМІ не написали, що ОПа руками таваріща Умерова ВЖЕ звільнила його.

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13.11.2024 10:51 Відповісти
Я вже про це питала тут на форумі.
Главзебіли обіцяли, що призначать його на іншу важливу посаду.
Так КУДИ вони його призначили?
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13.11.2024 11:00 Відповісти
А тобі що вже десятий рік заважає піти добровольцем?
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13.11.2024 11:07 Відповісти
Мають воювати всі окрім тебе, бубочки. Ніхто в країні більше не платить податки, весь бюджет країни десятиліттями тримається на тобі одному.
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13.11.2024 11:25 Відповісти
Тому що так хоче презедент і його топ-призначенці.
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13.11.2024 11:37 Відповісти
А ти точно не бувший мєнт?
Така цікава думка у мене з'явилася... Щось в тобі знайоме. І пишеш з окупованої території...
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13.11.2024 11:48 Відповісти
Він - кацап з Ольгіно... Ти зверни увагу - вони ніки собі підбирають "неприродні" - бо не тямлять в українській мові: ""Стицько" (Замість "Стецько") "Мавко Лісовий (замість - "Мавка лісова")... І так далі...
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16.11.2024 15:31 Відповісти
За потужністю -- то до Президента.
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13.11.2024 10:16 Відповісти
*******?
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13.11.2024 10:09 Відповісти
Зайве питання. Див. дату реєстрації
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13.11.2024 10:11 Відповісти
👎👎👎
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13.11.2024 10:09 Відповісти
Зелужний хоче полоскотати Зеленського?
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13.11.2024 09:57 Відповісти
І відразу приповзли подолярви.
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13.11.2024 10:07 Відповісти
Цікаво: хто ЩЕ з українських послів займає на своєму робочому місці таку ж активну позицію?
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13.11.2024 10:07 Відповісти
Можливо якась сексологиня.
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13.11.2024 10:27 Відповісти
Був один...назвав лідера держави ліверною ковбасою...більш нічим не запам'ятався.
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13.11.2024 10:35 Відповісти
Спрацювало ж. Німці ******* суворе поводження. Орднунг.
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13.11.2024 11:49 Відповісти
Коли Зельоні планують Залужного з послів турнути? Я так розумію скоро. Щоб про нього ніхто нічого не чув. Бо у Зелі рейтинги падають, і падають...
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13.11.2024 12:15 Відповісти
Де падають? Ви знаєте що на політ. стрімах молодих за критику Зеленського можуть відправити в бан? Хоча не те щоб молодих, їм всім по 30-40. Для для насправді молодих це старенькі діди.
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13.11.2024 12:37 Відповісти
Реальний рейтинг ОПа має, і регулярно моніторить. Зеля в першому турі пролітає з Залужним, або навіть Бакановим, і ще декількома. А в другому з любим кандидатом! Навіть ледь-ледь відомим!
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13.11.2024 14:00 Відповісти
"Президент Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ 8 февраля. Отставка состоялась после почти двух недель слухов об увольнении, не то изщ-за конфликта с президентом, не то из-за их разногласий во взглядах на дальнейшее ведение войны.

Сам Зеленский объясняет смену Залужного на Сырского потребностью перезагрузить ВСУ и принять срочные изменения из-за стагнации на южных направлениях и сложностей в боях в Донецкой области.
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13.11.2024 12:40 Відповісти
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