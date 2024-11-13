Залужний звернувся до британського парламенту: "Для України зараз вирішальний момент"

Ексголовнокомандувач ЗСУ, посол у Великій Британії Валерій Залужний звернувся до британського парламенту.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Для України зараз вирішальний момент! Вдячні Великій Британії за незмінну підтримку, адже вона залишається одним із найближчих союзників у боротьбі за незалежність нашої держави та забезпечення стабільності у Європі", - сказав він під час круглого столу на тему "Британсько-українське співробітництво в оборонній сфері та спільні загрози".

Залужний наголосив, що перемога залежить від послідовної допомоги в оборонній сфері, зміцнення обороноздатності на тривалий час та плану післявоєнної відбудови.

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"Наголосив на тому, що співпраця у сфері виробництва оборонної продукції між нашими країнами дозволить швидше реагувати на виклики, зменшить витрати. Та найважливіше — врятує життя наших людей.



Щиро дякую британським партнерам за підтримку та готовність будувати майбутнє разом з Україною. Попереду в нас довгий шлях. Та разом ми створимо новий, мирний і стабільний світ для наступних поколінь", - підсумував дипломат.

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