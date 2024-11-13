Залужний звернувся до британського парламенту: "Для України зараз вирішальний момент"
Ексголовнокомандувач ЗСУ, посол у Великій Британії Валерій Залужний звернувся до британського парламенту.
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Для України зараз вирішальний момент! Вдячні Великій Британії за незмінну підтримку, адже вона залишається одним із найближчих союзників у боротьбі за незалежність нашої держави та забезпечення стабільності у Європі", - сказав він під час круглого столу на тему "Британсько-українське співробітництво в оборонній сфері та спільні загрози".
Залужний наголосив, що перемога залежить від послідовної допомоги в оборонній сфері, зміцнення обороноздатності на тривалий час та плану післявоєнної відбудови.
"Наголосив на тому, що співпраця у сфері виробництва оборонної продукції між нашими країнами дозволить швидше реагувати на виклики, зменшить витрати. Та найважливіше — врятує життя наших людей.
Щиро дякую британським партнерам за підтримку та готовність будувати майбутнє разом з Україною. Попереду в нас довгий шлях. Та разом ми створимо новий, мирний і стабільний світ для наступних поколінь", - підсумував дипломат.
Будь ласка, зачекайте...
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"Альтернативні законопроекти від опозиції або взагалі не виносяться в зал, або провалюються презедентською більшістю."
Офіційна сторінка Ірини Геращенко в твітері, де вона пише і про законопроекти, і про блокування трибуни, про запити і іншу депутатську діяльність.
https://x.com/IrynaGerashche2
Щодо генералів: або вони виконують накази, або вчиняють переворот.
Залужний приносить користь Україні на своїй посаді в Британії.
Це все РОБОТА, яка потребує багато часу і підготовки
Про все це також можна читати на його офіційних сторінках.
І командувач ССО Хоренко "сам захотів звільнитись", але не знав це до того моменту, поки ЗМІ не написали, що ОПа руками таваріща Умерова ВЖЕ звільнила його.
Главзебіли обіцяли, що призначать його на іншу важливу посаду.
Так КУДИ вони його призначили?
Така цікава думка у мене з'явилася... Щось в тобі знайоме. І пишеш з окупованої території...
Сам Зеленский объясняет смену Залужного на Сырского потребностью перезагрузить ВСУ и принять срочные изменения из-за стагнации на южных направлениях и сложностей в боях в Донецкой области.