Київ веде переговори з Лондоном щодо навчання 5-7 тис. студентів на рік для можливої держслужби в майбутньому, - Залужний

Україна хотіла б домовитися із Великою Британією про можливість щорічного навчання щонайменше 5-7 тис. студентів для можливої майбутньої держслужби.

Про це заявив посол Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Ітерфакс-Україна.

"Нам майже вдалося запевнити британський істеблішмент у тому, що найбільш, скажімо так, гарантоване їхнє капіталовкладення, гарантоване збереження їхніх інвестицій - це наша освіта, це підготовка наших майбутніх міністрів, прем'єр-міністрів, губернаторів, навіть майбутнього і президента", - сказав він.

За словами дипломата, цей проєкт матиме досить хорошу перспективу.

Також Залужний зауважив, що і британці, й українці сподіваються на 100-річну угоду, яка має стати дуже великою опорою для розвитку бізнесу, однак поки що це стримується занепокоєнням щодо гарантій безпеки України.

Питання гарантій безпеки передуватиме всім подальшим діям, особливо тим, що стосуються інвестицій, додав він.

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