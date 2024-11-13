Київ веде переговори з Лондоном щодо навчання 5-7 тис. студентів на рік для можливої держслужби в майбутньому, - Залужний
Україна хотіла б домовитися із Великою Британією про можливість щорічного навчання щонайменше 5-7 тис. студентів для можливої майбутньої держслужби.
Про це заявив посол Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Ітерфакс-Україна.
"Нам майже вдалося запевнити британський істеблішмент у тому, що найбільш, скажімо так, гарантоване їхнє капіталовкладення, гарантоване збереження їхніх інвестицій - це наша освіта, це підготовка наших майбутніх міністрів, прем'єр-міністрів, губернаторів, навіть майбутнього і президента", - сказав він.
За словами дипломата, цей проєкт матиме досить хорошу перспективу.
Також Залужний зауважив, що і британці, й українці сподіваються на 100-річну угоду, яка має стати дуже великою опорою для розвитку бізнесу, однак поки що це стримується занепокоєнням щодо гарантій безпеки України.
Питання гарантій безпеки передуватиме всім подальшим діям, особливо тим, що стосуються інвестицій, додав він.
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Реєстрація: 13.11.2024
Іди за кораблем
там сім'ї, тут робота
Однак Закордонна освіта відкриє дорогу в різні міністерства.
Це вже пройдено і відпрацьовано
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Реєстрація: 12.11.2024
треба вчити дітей, в яких грошей нема. А богаті нехай сами сплачують освіту
Залужний займається дурнею, відволікаючи ресурси Великобританії на те, що не на часі зараз.
а може й добре, хоча б ті діти поживуть по людськи
а згадані вами точно там поживуууть
а ухилянти мажори вже зараз.
спрацювала на 100%.
От і відповідь. І це не згадуючи факту, що навчання в Великобританії навряд дасть знання необхідні українському держчиновнику. Там точно не навчать ні знанню наших законів, ні роз'яснлять порядок функціонування наших держорганів. Навіть відповідні знання роботи євроструктур не дадуть, адже вони вийшли зі складу ЄС. І приїдуть назад спеціалісти зі знанням, як організувати роботу земельного кадастру графства Йоркшир. Це нам дуже допоможе.
А в закордонних вузах більше вчать не місцевих законів а системи управління та логічне мислення. Щодо законів то вже спеціалізація і студент може вибрати інші курси щоб набрати необхідні кредити.
Я не бачу в цьому сенсу, поки в Україні панує "блат". А якщо навести порядок з прийняттям на роботу, то відразу виявиться, що і українська освітня система випускає достойних та уміючих людей.
Тому ніякої свободи у викладачів немає, так як закордоном по вибору навчання і часу на якись семінар поїхати послухати нові методики і т.д..
А фінансування навіть смішно порівнювати, ті тратять на макдональс умовно більше чим зарплата доцента в виші, а в асистента взагалі менше чим у продавця в магазині навіть в Україні.
От Клоун.
Так воно правда і зараз є, хлопці з села на війні, а генерал - інвалід без знання англійської мови послицею працює в Ландані.
Є ж ТРУСКАВЕЦЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дешевше в рази!
Такі с..а гарні "мєнєджєри" що аж повна ВР....