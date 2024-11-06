45% іноземних студентів у вишах Польщі - громадяни України
До вишів Польщі у 2023-2024 навчальному році були зараховані 19,9 тисячі студентів з України. На кінець минулого навчального року в університетах Польщі навчалися 45 тисяч громадян України, або майже 45% від загальної кількості іноземних студентів.
Про це повідомили у Міністерстві науки і вищої освіти Польщі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Кількість громадян України, прийнятих на навчання у 2023/2024 навчальному році, становила 19,9 тисячі. У тому числі 11,9 тисячі навчалися у приватних вишах, 7,8 тисячі - у державних та 0,2 тисячі - у церковних університетах", - повідомили у міністерстві.
Зазначається, що в 2023-2024 навчальному році у польських університетах навчалося загалом 102,7 тисячі іноземних студентів, ці дані неповні. Загальна кількість громадян України, які на кінець минулого навчального року навчалися в польських університетах, становила 45,5 тисячі, що становить майже 45% від загальної кількості іноземних студентів у РП.
У міністерстві зауважили, що з українців, на яких поширюється дія спецзакону про допомогу громадянам України у звʼязку зі збройним конфліктом на території країни і які є студентами державних університетів, не стягується плата за денне навчання польською мовою. Крім того, вони можуть претендувати на соціальну стипендію та кредит на навчання на підставі декларації про сімейне та матеріальне становище, що додається до заяви.
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що поганого у тому, що наші діти будуть освіченими та вчитимуться у нормальних умовах
під кабами у Харкові, Чернігові, Сумаха та Запоріжжі, під ракетами у Дніпрі сильно не навчися
а як то буде по завершенню навчання - чи вони потрібні там?
знаю дітей, які завершили навчання вузькопрофільними технарями у галузі радіофізики, не були затребувані, повернулися, працюють в оборонці
Ти знаєш таких дітей? я також знаю таких, що виїхали в 18-20 років і забили на вивчення іноземної мови - тому і повернулися... ха-ха-ха... немає потреби у радіофізиках.... капець, ти гуморних чувак.... мабуть від ОП )))
Может быть в Польше обучение на английском платное?
Також знаю деяких молодих (17-21), які приїхали сюди (я про Німеччину), однак вивчати мову (як німецьку, так і англійську) залінилися і дійсно вимушені були повернутися в Україну. і таке буває.
є такі, що залишаться. до чого тут гумор? се ля ві
Выучить язык? Украинцу учиться на польском языке не радиофизика? Вы серьёзно?
Ну зачем? Польша не космическая держава. Смысл вижу один - бесплатное обучение.
"Ядерной физике обучаться? Это, батенька в Харьков. А на зубного техника - в Киев" Ландау.
Не обижайтесь. Но так повернулся прогресс. Есть 3-4 языка которыми общается фундаментальная наука. К сожалению украинский и польский к ним не относятся.
Вы будете осваивать программирование на татарском?
то твій рідний дім, і то мантра ця совоком викохана саме в твоїй голові.
це ти про мозок?
"констотація"?
писати навчися спочатку
то у разі як не кривий та не косий, містянине обдовбаний
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
А тепер про те, як це зробити.
Те, що я презентую, - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити.
Ржемо зебіли, ви зробили це разом, прикро, що насолоджуватися вашим дебілізмом змушені всі.
вимагає, не надавати безкоштовну общагу та стягувати оплату за навчання.
А що зробила влада України, щоб розділити Україну від раші та ввести розділення того ж Ютуб? Ввели податок на Гугл, все. Зараз заходите в тренди Ютуб і дивитеся. А центральний офіс Ютуб був в москві і там нормально підкручували за бабло і там алгоритми на просування потрібного контенту.
Багато хто хотіли, але проти величезної махіни не вистояти без допомоги держави. А податок на Гугл ввели швидко.
Українські блогери багато разів просили ввести закони на локалізацію україномовного і відділення від раші, що зробила влада? заходите зараз в тренди України Ютуб і дивитеся результат.
Тут поїхав в Європу на два тижні і все англійська прилипає, а що говорити коли російська була ну скрізь.
Дитині гру на ПК шукав, то багато ігор не мають української, хто винний, прості люди напевно, чи відсутність законів, які б казали, що хочеш продавати ігри в Україні, то локалізація українською обов"язкова, А НЕМА !!!!
Дехто розказує, що це ж нормально - отримати якісну освіту за кодоном, та повернутись в Україну. Але.... реальний приклад, один небідний українець, ще до 22р. відправив сина на навчання в Польщу, а після повернення намагався втиснути на солодку посаду в держслужбу. І втиснув. От тільки освіта в хлопця цікава - точно не сформулюю, але щось типу "польська філологія". І зараз знаю приклад, коли втікаючи від військового обліку син поступив на викладача історії та польської мови. Так це хоч трохи важливо для України? На користь країні такі випускники з Заходу?
А ті хто закінчить такі і подібні спеціальності, вони легко знайдуть роботу по фаху в Польщі? Чи приїдуть колись в Україну і будуть тут розвивати польську культуру та працювати агентами впливу?
Нам мало таких агентів впливу від росії? Колись це буде суттєвою проблемою, бо зараз усім на це плювати.