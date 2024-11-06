45% іноземних студентів у вишах Польщі - громадяни України

До вишів Польщі у 2023-2024 навчальному році були зараховані 19,9 тисячі студентів з України. На кінець минулого навчального року в університетах Польщі навчалися 45 тисяч громадян України, або майже 45% від загальної кількості іноземних студентів.

Про це повідомили у Міністерстві науки і вищої освіти Польщі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Кількість громадян України, прийнятих на навчання у 2023/2024 навчальному році, становила 19,9 тисячі. У тому числі 11,9 тисячі навчалися у приватних вишах, 7,8 тисячі - у державних та 0,2 тисячі - у церковних університетах", - повідомили у міністерстві.

Зазначається, що в 2023-2024 навчальному році у польських університетах навчалося загалом 102,7 тисячі іноземних студентів, ці дані неповні. Загальна кількість громадян України, які на кінець минулого навчального року навчалися в польських університетах, становила 45,5 тисячі, що становить майже 45% від загальної кількості іноземних студентів у РП.

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У міністерстві зауважили, що з українців, на яких поширюється дія спецзакону про допомогу громадянам України у звʼязку зі збройним конфліктом на території країни і які є студентами державних університетів, не стягується плата за денне навчання польською мовою. Крім того, вони можуть претендувати на соціальну стипендію та кредит на навчання на підставі декларації про сімейне та матеріальне становище, що додається до заяви.