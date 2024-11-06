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45% іноземних студентів у вишах Польщі - громадяни України

україна,польща

До вишів Польщі у 2023-2024 навчальному році були зараховані 19,9 тисячі студентів з України. На кінець минулого навчального року в університетах Польщі навчалися 45 тисяч громадян України, або майже 45% від загальної кількості іноземних студентів.

Про це повідомили у Міністерстві науки і вищої освіти Польщі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Кількість громадян України, прийнятих на навчання у 2023/2024 навчальному році, становила 19,9 тисячі. У тому числі 11,9 тисячі навчалися у приватних вишах, 7,8 тисячі - у державних та 0,2 тисячі - у церковних університетах", - повідомили у міністерстві.

Зазначається, що в 2023-2024 навчальному році у польських університетах навчалося загалом 102,7 тисячі іноземних студентів, ці дані неповні. Загальна кількість громадян України, які на кінець минулого навчального року навчалися в польських університетах, становила 45,5 тисячі, що становить майже 45% від загальної кількості іноземних студентів у РП.

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У міністерстві зауважили, що з українців, на яких поширюється дія спецзакону про допомогу громадянам України у звʼязку зі збройним конфліктом на території країни і які є студентами державних університетів, не стягується плата за денне навчання польською мовою. Крім того, вони можуть претендувати на соціальну стипендію та кредит на навчання на підставі декларації про сімейне та матеріальне становище, що додається до заяви.

Автор: 

біженці (1911) Польща (8662) студенти (448)


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Топ коментарі
+15
Вони взагалі нікому не належать, а самі оберуть, де їм жити та навчатися. Вам правильно написали: є міста де навчатися неможливо в принципі. Це совітські генерали вважають, що люди (точніше - ресурс) належать їм. Але це не так
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06.11.2024 17:30 Відповісти
+9
Потужнот і незламно клоун ЗЕ розвалив країну.
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06.11.2024 17:38 Відповісти
+6
Більше всього ******* принижувати українців, як не дивно, самі ж українці. Як оце зараз - коли хтось має шанс на краще життя- їм розказують як там буде погано жити.
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06.11.2024 17:48 Відповісти
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Хай побільшає.
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06.11.2024 17:03 Відповісти
а шо мають бути афрополяки?
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06.11.2024 17:05 Відповісти
де найбільше приймали дітей-біженців, там і навчаються
що поганого у тому, що наші діти будуть освіченими та вчитимуться у нормальних умовах
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06.11.2024 17:15 Відповісти
Вони вже не ваші а польскі
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06.11.2024 17:19 Відповісти
багато дітей повернеться до України
під кабами у Харкові, Чернігові, Сумаха та Запоріжжі, під ракетами у Дніпрі сильно не навчися
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06.11.2024 17:24 Відповісти
Навіщо їм повертатися ?
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06.11.2024 17:34 Відповісти
в Україні їхній рідний дім
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06.11.2024 17:47 Відповісти
Ну в багатьох дому вже немає.
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06.11.2024 17:57 Відповісти
у них і за кордоном дому немає, вони там в приймах
а як то буде по завершенню навчання - чи вони потрібні там?
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06.11.2024 18:00 Відповісти
Потрібні, робота там знайдеться всім хто хоче працювати
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06.11.2024 18:03 Відповісти
якби ж то так
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06.11.2024 18:04 Відповісти
А шо не так,, роботи нема, чи кордони закриті ?
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06.11.2024 18:10 Відповісти
є такі, що повертаються - роботи за спеціальним фахом немає, тіко некваліфікована
знаю дітей, які завершили навчання вузькопрофільними технарями у галузі радіофізики, не були затребувані, повернулися, працюють в оборонці
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06.11.2024 18:13 Відповісти
капець, ти взагалі думаєш, що пишеш? діти після навчання у польських вузах (!!!) повернуться в Україну, бо за кордоном, тобто не тільки в Польщі їх чекає некваліфікована робота...

Ти знаєш таких дітей? я також знаю таких, що виїхали в 18-20 років і забили на вивчення іноземної мови - тому і повернулися... ха-ха-ха... немає потреби у радіофізиках.... капець, ти гуморних чувак.... мабуть від ОП )))
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06.11.2024 18:19 Відповісти
Скажите. Если начинать с ноля. Зачем учить польский язык и обучаться радиофизика? Почему сразу не получать образование на английском с перспективой?
Может быть в Польше обучение на английском платное?
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06.11.2024 19:22 Відповісти
я розумію проблему специфічного фаху, однак якщо ти навчаєшся в Польщі, то ринок праці не тільки ця країна. В Польщі потужно навчають англійської мови - це обов'язково і що важливо реально вчать (знаю, бо племінник вчиться в ліцеї в Польщі, а мої діти вчаться в Німеччині і я про освіту тут багато знаю - працюю в цій сфері тут), а там німецька, французька чи іспанська, то вже на вибір. Тому реально можна найти роботу за межами Польщі, але з польським дипломом.

Також знаю деяких молодих (17-21), які приїхали сюди (я про Німеччину), однак вивчати мову (як німецьку, так і англійську) залінилися і дійсно вимушені були повернутися в Україну. і таке буває.
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06.11.2024 23:20 Відповісти
після війни частина повернеться, під час - ні
є такі, що залишаться. до чого тут гумор? се ля ві
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07.11.2024 10:13 Відповісти
Можно переспросить?
Выучить язык? Украинцу учиться на польском языке не радиофизика? Вы серьёзно?
Ну зачем? Польша не космическая держава. Смысл вижу один - бесплатное обучение.
"Ядерной физике обучаться? Это, батенька в Харьков. А на зубного техника - в Киев" Ландау.
Не обижайтесь. Но так повернулся прогресс. Есть 3-4 языка которыми общается фундаментальная наука. К сожалению украинский и польский к ним не относятся.
Вы будете осваивать программирование на татарском?
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06.11.2024 19:17 Відповісти
згадані діти вчилися у Бундесі (хто казав за Польщу?), після закінчення бакалаврату у політесі в Україні - мова навчання та спілкування німецька (переважно) та англійська. По закінченню - за фахом конкретні пропозиції відсутні, тому вибір йти до компаній в Україні, яка надає роботу за фахом. У чому проблема?
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07.11.2024 10:12 Відповісти
їхний дім - де комфортно. а з українськи забобонними і малорозвинутими не комфортно.
то твій рідний дім, і то мантра ця совоком викохана саме в твоїй голові.
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09.11.2024 08:20 Відповісти
хер вони повернуться у вашу 73%номозглу країну, де замість того, щоб думать, їм скажуть "а чого ти сюди командувать приперся, жив у Європі - живи ідалі".
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09.11.2024 08:18 Відповісти
нема вже 73% - хто сам звалив, кого забили, у кого у голові таргани порозбігалися
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13.11.2024 17:20 Відповісти
ти не допер, що 73% вони мають і без вибору Зе. вони вибрали Зе, бо вони мають 73% в черепушкі.
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14.11.2024 08:34 Відповісти
Вони взагалі нікому не належать, а самі оберуть, де їм жити та навчатися. Вам правильно написали: є міста де навчатися неможливо в принципі. Це совітські генерали вважають, що люди (точніше - ресурс) належать їм. Але це не так
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06.11.2024 17:30 Відповісти
а де там про то, що це пагано? констотація факту. а що це погата, малює тоб твій хворий мозок..
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09.11.2024 08:16 Відповісти
"погата"?
це ти про мозок?
"констотація"?
писати навчися спочатку
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13.11.2024 17:21 Відповісти
дятлику, це хибодрук. чув про таке в своєму сєлі?
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14.11.2024 08:31 Відповісти
хибодупе, навчися писати та перевіряти шо пишеш
то у разі як не кривий та не косий, містянине обдовбаний
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14.11.2024 09:57 Відповісти
ой, хибодупе, то тебе так мамка ніжно кличе? рідко хто признається - ти сила!
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14.11.2024 18:55 Відповісти
Потужнот і незламно клоун ЗЕ розвалив країну.
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06.11.2024 17:38 Відповісти
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.

А тепер про те, як це зробити.
Те, що я презентую, - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити.

Ржемо зебіли, ви зробили це разом, прикро, що насолоджуватися вашим дебілізмом змушені всі.
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06.11.2024 18:23 Відповісти
нам міністр освіти категорично проти!
вимагає, не надавати безкоштовну общагу та стягувати оплату за навчання.
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06.11.2024 17:43 Відповісти
Більше всього ******* принижувати українців, як не дивно, самі ж українці. Як оце зараз - коли хтось має шанс на краще життя- їм розказують як там буде погано жити.
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06.11.2024 17:48 Відповісти
Життя вже показало хто й куди їде
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06.11.2024 18:11 Відповісти
Зараз мова просувається виключно через інтернет і контент. Це прекрасно розуміла раша і вбухувала мільйони в блогерів, музику, шоу, фільми, ігри і т.д. Це називається ПАСИВНЕ ВИВЧЕННЯ МОВИ, якщо вона скрізь.

А що зробила влада України, щоб розділити Україну від раші та ввести розділення того ж Ютуб? Ввели податок на Гугл, все. Зараз заходите в тренди Ютуб і дивитеся. А центральний офіс Ютуб був в москві і там нормально підкручували за бабло і там алгоритми на просування потрібного контенту.

Багато хто хотіли, але проти величезної махіни не вистояти без допомоги держави. А податок на Гугл ввели швидко.

Українські блогери багато разів просили ввести закони на локалізацію україномовного і відділення від раші, що зробила влада? заходите зараз в тренди України Ютуб і дивитеся результат.

Тут поїхав в Європу на два тижні і все англійська прилипає, а що говорити коли російська була ну скрізь.

Дитині гру на ПК шукав, то багато ігор не мають української, хто винний, прості люди напевно, чи відсутність законів, які б казали, що хочеш продавати ігри в Україні, то локалізація українською обов"язкова, А НЕМА !!!!
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06.11.2024 18:32 Відповісти
всі мої знайомі, хто виїхав, живуть дуже достойно. тобі на твоїй ботофермі стільки не заплатять навіть якщо 24\7 будеш писати.
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06.11.2024 18:34 Відповісти
добровільне ополячення
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06.11.2024 17:46 Відповісти
І русськоязичні щелепи дивним чином швидко пристосувалися
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06.11.2024 18:21 Відповісти
якщо мають можливість та мізки - то нехай вчаться..
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06.11.2024 18:25 Відповісти
Дело такое. Украинских студентов и до войны там хватало. Есть знакомые, родственники кто учился. Это небыло проблемой и 10 лет назад. Тем боле по деньгам было почти аналогично с киевскими вышами. Другое дело что как правило возвращались. В мирное время конечно. Обычно думают что уж с высшим то образованием работу точно можно найти и точно квалифицированную и с нормальной зп. Вот только на такие вакансии и среди местных огромный спрос. Пробиться сложно. А на стройку идти вроде как гордость не позволяет. А вот те кто уехал сразу с целью заработать, на стройку, водителем, на завод, большинство как раз прижилось и в итоге еще и не плохо зарабатывают. У кого-то бизнес небольшой, кто-то и на стройке неплохую квалификацию сварщика имеет. Жизнь она такая.
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06.11.2024 18:29 Відповісти
Варто ще підняти тему - на кого ж саме навчаються українці за кордоном?
Дехто розказує, що це ж нормально - отримати якісну освіту за кодоном, та повернутись в Україну. Але.... реальний приклад, один небідний українець, ще до 22р. відправив сина на навчання в Польщу, а після повернення намагався втиснути на солодку посаду в держслужбу. І втиснув. От тільки освіта в хлопця цікава - точно не сформулюю, але щось типу "польська філологія". І зараз знаю приклад, коли втікаючи від військового обліку син поступив на викладача історії та польської мови. Так це хоч трохи важливо для України? На користь країні такі випускники з Заходу?
А ті хто закінчить такі і подібні спеціальності, вони легко знайдуть роботу по фаху в Польщі? Чи приїдуть колись в Україну і будуть тут розвивати польську культуру та працювати агентами впливу?
Нам мало таких агентів впливу від росії? Колись це буде суттєвою проблемою, бо зараз усім на це плювати.
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06.11.2024 20:38 Відповісти
 
 