45% иностранных студентов в вузах Польши – граждане Украины

В вузы Польши в 2023-2024 учебном году были зачислены 19,9 тысячи студентов из Украины. На конец прошлого учебного года в университетах Польши учились 45 тысяч граждан Украины, или почти 45% от общего количества иностранных студентов.

Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования Польши, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Количество граждан Украины, принятых на обучение в 2023/2024 учебном году, составило 19,9 тысячи. В том числе 11,9 тысячи учились в частных вузах, 7,8 тысячи - в государственных и 0,2 тысячи - в церковных университетах", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что в 2023-2024 учебном году в польских университетах училось всего 102,7 тысячи иностранных студентов, эти данные неполные. Общее количество граждан Украины, которые на конец прошлого учебного года учились в польских университетах, составило 45,5 тысячи, что составляет почти 45% от общего количества иностранных студентов в РП.

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В министерстве отметили, что с украинцев, на которых распространяется действие спецзакона о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории страны и которые являются студентами государственных университетов, не взимается плата за дневное обучение на польском языке. Кроме того, они могут претендовать на социальную стипендию и кредит на обучение на основании декларации о семейном и материальном положении, которая прилагается к заявлению.