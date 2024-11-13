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Киев ведет переговоры с Лондоном относительно обучения 5-7 тыс. студентов в год для возможной госслужбы в будущем, - Залужный

Україна хотіла б навчати у Британії 5-7 тисяч студентів на рік

Украина хотела бы договориться с Великобританией о возможности ежегодного обучения не менее 5-7 тыс. студентов для возможной будущей госслужбы.

Об этом заявил посол Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нам почти удалось заверить британский истеблишмент в том, что наиболее, скажем так, гарантированное их капиталовложение, гарантированное сохранение их инвестиций - это наше образование, это подготовка наших будущих министров, премьер-министров, губернаторов, даже будущего и президента", - сказал он.

По словам дипломата, этот проект будет иметь достаточно хорошую перспективу.

Также Залужный отметил, что и британцы, и украинцы надеются на 100-летнее соглашение, которое должно стать очень большой опорой для развития бизнеса, однако пока это сдерживается беспокойством относительно гарантий безопасности Украины.

Вопрос гарантий безопасности будет предшествовать всем дальнейшим действиям, особенно тем, что касаются инвестиций, добавил он.

Читайте также: Залужный обратился к британскому парламенту: "Для Украины сейчас решающий момент"

Автор: 

Великобритания (4950) обучение (527) студенты (666) Залужный Валерий (657)


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Топ комментарии
+22
діти прокурорів інвалідів ))
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13.11.2024 15:37
+19
Уже здогадуюсь, хто саме туди поїде. "Найрозумніші та найталановитіші", ага.
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13.11.2024 15:35
+16
Залужний як Петр 1 . Той тєж посилав вчитися у Европу синков бояр . Синки пішли і гуляли , а вчились їх СЛУГІ .
треба вчити дітей, в яких грошей нема. А богаті нехай сами сплачують освіту
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13.11.2024 15:36
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І якій державі навчать служити майбутніх держслужбовців у Лондоні?
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13.11.2024 15:35 Ответить
вони будуть служити в Україні, але зрозуміло для чиїх інтересів.
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13.11.2024 15:55 Ответить




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Реєстрація: 13.11.2024
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13.11.2024 16:06 Ответить


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13.11.2024 16:07 Ответить
Твоя справа ідіотські картинки постити

Іди за кораблем
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13.11.2024 16:15 Ответить
кацапе

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13.11.2024 16:24 Ответить
Щазззз, розбіжаться вони з Лондона після закінчення місцевого ВУЗу повертатися на держслужбу в Україні.
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13.11.2024 16:07 Ответить
А де їм харчуватися ?

там сім'ї, тут робота
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13.11.2024 16:16 Ответить
Ну хібащо повернуться ті, хто планує "харчєваться". От тільки такі ніколи не будуть працювати на благо України і навіть просто працювати чесно не будуть, такі є раковою пухлиною України.
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13.11.2024 16:38 Ответить
Для цього і плани на 5-7 тисяч на рік, звичайно не всі займуть хороші місця.
Однак Закордонна освіта відкриє дорогу в різні міністерства.

Це вже пройдено і відпрацьовано
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13.11.2024 16:57 Ответить


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Реєстрація: 12.11.2024
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13.11.2024 16:03 Ответить
в британії немає шкіл чи закладів для навчання держслужбовців. це чистої води якась схема. якщо вони так хочуть навчати чому б спочатку не призначити зарплату гос чиновникам відповідно до британських чиновників. наприклад середня зарплата брит гос чиновника десь 40-50 тис на рік це до податків, це доволі середній заробіток по країні і десь в 2-2.5 рази більше мінімального прожиткового рівня. візьміть прожитковий рівень умножте на 2.5 і призначте цю зарплату чиновнику, а потім подивимся хто захоче їхати навчатися в ЮК
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13.11.2024 18:43 Ответить
Уже здогадуюсь, хто саме туди поїде. "Найрозумніші та найталановитіші", ага.
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13.11.2024 15:35 Ответить
діти прокурорів інвалідів ))
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13.11.2024 15:37 Ответить
шта ? ))) ..5-7 тисяч ухилянтів мажорів ))
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13.11.2024 15:36 Ответить
Та вони вже в Лондоні з лютого 2022 р. чекають коли Зеля для них курси відкриє.
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13.11.2024 20:30 Ответить
Залужний як Петр 1 . Той тєж посилав вчитися у Европу синков бояр . Синки пішли і гуляли , а вчились їх СЛУГІ .
треба вчити дітей, в яких грошей нема. А богаті нехай сами сплачують освіту
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13.11.2024 15:36 Ответить
Вони вже не вернуться
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13.11.2024 15:37 Ответить
На посади "міністрів, прем'єр-міністрів, губернаторів, навіть майбутнього і президента" ще й як повернуться.
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13.11.2024 15:39 Ответить
Так це ж було вже
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13.11.2024 16:00 Ответить
Це про якого? Шмигаль чи попередник? Не памятаю прізвище
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13.11.2024 16:18 Ответить
Гончарук
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13.11.2024 16:26 Ответить
На посади міністрів і губернаторів ніхто не візьме учорашніх студентів, а на менші посади ці студенти не повернуться - хіба до хлібних посад батьків.
Залужний займається дурнею, відволікаючи ресурси Великобританії на те, що не на часі зараз.
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13.11.2024 16:09 Ответить
залужний почав відробляти відрядження в Британію послом ..його обнімашки з вованом - це епік фейл
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13.11.2024 15:38 Ответить
ідея можливо гарна, але її реалізація буде лайно
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13.11.2024 15:39 Ответить
хрін вони вже з того Лондона повернуться
а може й добре, хоча б ті діти поживуть по людськи
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13.11.2024 15:41 Ответить
Невже ви вірите, що туди попадуть звичайні діти? Ні, туди попадуть тільки дітки прокурворів, міністрів, нардепів і інших заможних службовців.
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13.11.2024 16:10 Ответить
ото ж і кажу, що хрін повернуться
а згадані вами точно там поживуууть
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13.11.2024 16:13 Ответить
Ви не зрозуміли. Вони повернуться на посади прокурорів-інвалідів, міністрів, губернаторів та президента. Й великих палкаводців на кшталт Залужного. А що їм Англія? Там працювати треба.
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13.11.2024 16:20 Ответить
а в цілому гарно сказано )) --- "для МОЖЛИВОЇ держслужби В МАЙБУТНЬОМУ"
а ухилянти мажори вже зараз.
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13.11.2024 15:42 Ответить
Чудова ініциатива та інвестиція і наше майбутнє. Результатом може бути якісні зміни в держслужбі.
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13.11.2024 15:42 Ответить
😂😂😂😂
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13.11.2024 15:47 Ответить
"Нам майже вдалося запевнити британський істеблішмент у тому, що найбільш, скажімо так, гарантоване їхнє капіталовкладення, гарантоване збереження їхніх інвестицій - це наша освіта, це підготовка наших майбутніх міністрів, прем'єр-міністрів, губернаторів, навіть майбутнього і президента", - сказав він.Має бути заборона для навчаннядля тих ,хто голосував руками і ногами за "зе".
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13.11.2024 15:47 Ответить
Вся молодь голосувала за зе.
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13.11.2024 17:36 Ответить
кажеш, що 73% -вся молодь України???
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13.11.2024 18:25 Ответить
Не вся, багато військових чомусь голосувало за зе, 30% голосів це вічні виборці партії регіонів,але з молоді ,хто голосував майже всі за зе. Хто з молодих мав сміливість висловити протилежну думку того висміювали .ФСБешна пропаганда за допомогою українських смі і серіалу "Слуга народу"
спрацювала на 100%.
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13.11.2024 19:12 Ответить
щонайменше 5-7 тис. студентів? МИ раді.
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13.11.2024 15:51 Ответить
Ну гаразд, допустимо туди дійсно поїдуть найкращі, а не ті хто має батьків з грошима, або на солідних посадах. Після повернення вони потраплять на держслужбу? Зараз розумні потрапляють туди? Конкурси чесні? Конкурси взагалі проводяться?
От і відповідь. І це не згадуючи факту, що навчання в Великобританії навряд дасть знання необхідні українському держчиновнику. Там точно не навчать ні знанню наших законів, ні роз'яснлять порядок функціонування наших держорганів. Навіть відповідні знання роботи євроструктур не дадуть, адже вони вийшли зі складу ЄС. І приїдуть назад спеціалісти зі знанням, як організувати роботу земельного кадастру графства Йоркшир. Це нам дуже допоможе.
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13.11.2024 15:54 Ответить
Якщо б реально відібрали кращих то б допомогло зараз багато на керівних посадах далекі від ІQ і якихось навиків управління. Їх завдання просте згати табличку ділення. І це не тільки зараз а й 20 років назад. Більше половини, точно не знає законів якщо їм провести тестування.

А в закордонних вузах більше вчать не місцевих законів а системи управління та логічне мислення. Щодо законів то вже спеціалізація і студент може вибрати інші курси щоб набрати необхідні кредити.
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13.11.2024 16:31 Ответить
Системі управління та логічному мисленню непогано вчать і в Україні. А потім ці люди ідуть на конкурс на держпосаду і врешті решт, дізнаються що вони в "кадровому резерві", а на посаду пройшла дівчина без досвіду, випадково донька зам начальника поліції. Або ще щось подібне.
Я не бачу в цьому сенсу, поки в Україні панує "блат". А якщо навести порядок з прийняттям на роботу, то відразу виявиться, що і українська освітня система випускає достойних та уміючих людей.
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13.11.2024 16:37 Ответить
В нашій вищій освіті все як в совку, туповаті чиновники постійно видумують, нову якусь писанину та плани, щоб показати їх необхідність, низька зарплата, немає через розкрадання ніяких коштів у викладачів на наукову діяльність, кажуть роби патенти, дослідження але все за свій рахунок.

Тому ніякої свободи у викладачів немає, так як закордоном по вибору навчання і часу на якись семінар поїхати послухати нові методики і т.д..

А фінансування навіть смішно порівнювати, ті тратять на макдональс умовно більше чим зарплата доцента в виші, а в асистента взагалі менше чим у продавця в магазині навіть в Україні.
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13.11.2024 16:52 Ответить
туди поїдуть найкращі в розумінні боневтіка, у нас вже є 5-6 потужних менеджерів
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13.11.2024 16:55 Ответить
Ідіотам нема чим зайнятись
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13.11.2024 16:02 Ответить
Тобто - нам готують вже зовнішнє управління? Як якимсь мавпам з Берега Слонової кістки? Самі собі нормальну державу побудувати не можемо ніяк? Офігєнна "незалежність".
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13.11.2024 16:03 Ответить
Враховуючи як цього року провели відбір аспірантів по 6-15к або родичі, то в Лондон або діти чиновників або ті ж самі 6-15к.
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13.11.2024 16:27 Ответить
абітурієнтів аспірантур 2022-202.... (не знаю, коли війна закінчиться) на роботу не брати і за вчене звання доплат не робити, а навпаки відрахування.
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13.11.2024 17:20 Ответить
Без конкурсу виключно серед дітей загиблих військовослужбовців, це буде черговий корупційний камінг-аут міжнародного рівня.
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13.11.2024 16:30 Ответить
При чому за кошти простих українчиків. які в 19-му вибирали щоб поржать
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13.11.2024 16:54 Ответить
А шо,в Трускавецькому університеті більш не викладають?
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13.11.2024 16:31 Ответить
насправді це думка здорової людини, про навчання фахівців за кодоном, може там їх навчать всього досягати розумом, і наполегливістю, а не шахраюванням і хабарями, бо останнє, це таки в Трускавецький універ.
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13.11.2024 17:17 Ответить
Багато ж слуги діток наплодили - 5-6 тис
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13.11.2024 16:53 Ответить
а Залужний вкурсі, що в Україні немає губернаторів? чи це труднощі переккладу писакою статті? бо закрадаються певні підозри, губернатори це на болотах.
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13.11.2024 17:12 Ответить
Так,так-дітки "інвалідів" ,вони ж самі найрозумніші-з 19 років заробляють мільйони,купують елітні апартаменти в Дубаях )))
От Клоун.
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13.11.2024 17:14 Ответить
Візьміть до прикладу пупса Мілованова.Той також закінчив якусь бурсу за бугром. Пішов працювати в мінюст все там прос...в та признався,що він дебіл,як і говорив бородатая бабушка Бєня.)
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13.11.2024 17:16 Ответить
А Насіров коли вчився на курсах у Кахі Бендукидзе, то не мог сказати процент ПДВ в країні. Це могли бачити усі телеглядачи. І після всього його призначили головним податківцем країни !
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13.11.2024 20:25 Ответить
Хто з нормальною освітою захоче працювати на держслужбі?
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13.11.2024 17:17 Ответить
Якщо вони залишаться у Великой Британії то будуть отримувати по 4-5 тис євро, а якщо повернуться в Україну ту будуть отримувати по 10-20 тис.євро. Бо ми маємо уже друге покоління корупціонерів в країні, які отримали освіту на Заході але повернулися бо Їх дохід та прибутки на порядок выше в Україні.
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13.11.2024 20:42 Ответить
він пропонує створити касту номеклатури офіційно? Ввести класове суспільство?
Так воно правда і зараз є, хлопці з села на війні, а генерал - інвалід без знання англійської мови послицею працює в Ландані.
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13.11.2024 17:32 Ответить
І ції ж це дітки поїдут до Лондона навчатися? Чи за рахунок України, чи за рахунок Королества Великої Британії... Вгадайте з трьох раз!
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13.11.2024 17:50 Ответить
Навіщо якийсь там Лондон?
Є ж ТРУСКАВЕЦЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дешевше в рази!
Такі с..а гарні "мєнєджєри" що аж повна ВР....
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13.11.2024 18:32 Ответить
Я думав він війських студентів, наприклад моряків, пілотів а він про держ службовців, печеться, дно пробиває.
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13.11.2024 19:00 Ответить
Хтось ще досі вважає цього бюрократа рятівником Вітчизни та наступним президентом? Людиною яка обізнана на потребах держави? Приклад зелі нічому не навчив. Той президентський університет створював, щоб доці було де на міністра вчитися, а цей діточок хоче відразу в Англії навчати. Всі, хто працював в цій владі - невиліковні! Усіх в топку!
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13.11.2024 20:04 Ответить
Треба вже зараз думати о молоді слуг народа !
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13.11.2024 20:18 Ответить
 
 