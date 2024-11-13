Киев ведет переговоры с Лондоном относительно обучения 5-7 тыс. студентов в год для возможной госслужбы в будущем, - Залужный
Украина хотела бы договориться с Великобританией о возможности ежегодного обучения не менее 5-7 тыс. студентов для возможной будущей госслужбы.
Об этом заявил посол Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Нам почти удалось заверить британский истеблишмент в том, что наиболее, скажем так, гарантированное их капиталовложение, гарантированное сохранение их инвестиций - это наше образование, это подготовка наших будущих министров, премьер-министров, губернаторов, даже будущего и президента", - сказал он.
По словам дипломата, этот проект будет иметь достаточно хорошую перспективу.
Также Залужный отметил, что и британцы, и украинцы надеются на 100-летнее соглашение, которое должно стать очень большой опорой для развития бизнеса, однако пока это сдерживается беспокойством относительно гарантий безопасности Украины.
Вопрос гарантий безопасности будет предшествовать всем дальнейшим действиям, особенно тем, что касаются инвестиций, добавил он.
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Реєстрація: 13.11.2024
Іди за кораблем
там сім'ї, тут робота
Однак Закордонна освіта відкриє дорогу в різні міністерства.
Це вже пройдено і відпрацьовано
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Реєстрація: 12.11.2024
треба вчити дітей, в яких грошей нема. А богаті нехай сами сплачують освіту
Залужний займається дурнею, відволікаючи ресурси Великобританії на те, що не на часі зараз.
а може й добре, хоча б ті діти поживуть по людськи
а згадані вами точно там поживуууть
а ухилянти мажори вже зараз.
спрацювала на 100%.
От і відповідь. І це не згадуючи факту, що навчання в Великобританії навряд дасть знання необхідні українському держчиновнику. Там точно не навчать ні знанню наших законів, ні роз'яснлять порядок функціонування наших держорганів. Навіть відповідні знання роботи євроструктур не дадуть, адже вони вийшли зі складу ЄС. І приїдуть назад спеціалісти зі знанням, як організувати роботу земельного кадастру графства Йоркшир. Це нам дуже допоможе.
А в закордонних вузах більше вчать не місцевих законів а системи управління та логічне мислення. Щодо законів то вже спеціалізація і студент може вибрати інші курси щоб набрати необхідні кредити.
Я не бачу в цьому сенсу, поки в Україні панує "блат". А якщо навести порядок з прийняттям на роботу, то відразу виявиться, що і українська освітня система випускає достойних та уміючих людей.
Тому ніякої свободи у викладачів немає, так як закордоном по вибору навчання і часу на якись семінар поїхати послухати нові методики і т.д..
А фінансування навіть смішно порівнювати, ті тратять на макдональс умовно більше чим зарплата доцента в виші, а в асистента взагалі менше чим у продавця в магазині навіть в Україні.
От Клоун.
Так воно правда і зараз є, хлопці з села на війні, а генерал - інвалід без знання англійської мови послицею працює в Ландані.
Є ж ТРУСКАВЕЦЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дешевше в рази!
Такі с..а гарні "мєнєджєри" що аж повна ВР....