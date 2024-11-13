Киев ведет переговоры с Лондоном относительно обучения 5-7 тыс. студентов в год для возможной госслужбы в будущем, - Залужный

Украина хотела бы договориться с Великобританией о возможности ежегодного обучения не менее 5-7 тыс. студентов для возможной будущей госслужбы.

Об этом заявил посол Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нам почти удалось заверить британский истеблишмент в том, что наиболее, скажем так, гарантированное их капиталовложение, гарантированное сохранение их инвестиций - это наше образование, это подготовка наших будущих министров, премьер-министров, губернаторов, даже будущего и президента", - сказал он.

По словам дипломата, этот проект будет иметь достаточно хорошую перспективу.

Также Залужный отметил, что и британцы, и украинцы надеются на 100-летнее соглашение, которое должно стать очень большой опорой для развития бизнеса, однако пока это сдерживается беспокойством относительно гарантий безопасности Украины.

Вопрос гарантий безопасности будет предшествовать всем дальнейшим действиям, особенно тем, что касаются инвестиций, добавил он.

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