Семь стран Европы пообещали увеличить поставки боеприпасов в Украину
Семь стран Европы планируют увеличить помощь Украине уже в ближайшие месяцы. В частности, речь идет о поставках боеприпасов.
Об этом говорится в совместном заявлении глав правительств Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, Норвегии, Польши и Швеции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Премьер-министры отметили, что Украина должна быть в состоянии противостоять российской агрессии, чтобы обеспечить всеобъемлющий, справедливый и прочный мир.
"В ближайшие месяцы мы усилим нашу поддержку, в том числе украинской оборонной промышленности, и будем инвестировать в обеспечение большего количества боеприпасов для Украины", - сказано в заявлении.
Также страны заверили, что привержены укреплению сдерживания и обороны против обычных и гибридных атак, а также расширению санкций против России и против тех, кто поддерживает российскую агрессию.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
--------
А що так мало? Одинадцять років тому мудрий нарід вважав, що весь світ з ними.
"Україна має здолати агресію Росії, забезпечити всеосяжний, справедливий і міцний мир. Найближчими місяцями ми посилимо нашу підтримку, в тому числі українській оборонній промисловості, і будемо інвестувати в те, щоб Україна отримала більше ***********. Мужність і стійкість України буде підкріплено сильною та непохитною підтримкою наших країн, невід'ємною частиною якої є військова допомога. Ми заохочуємо інших робити те саме."