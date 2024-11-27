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Новости Помощь Украине
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Семь стран Европы пообещали увеличить поставки боеприпасов в Украину

Боєприпаси

Семь стран Европы планируют увеличить помощь Украине уже в ближайшие месяцы. В частности, речь идет о поставках боеприпасов.

Об этом говорится в совместном заявлении глав правительств Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, Норвегии, Польши и Швеции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Премьер-министры отметили, что Украина должна быть в состоянии противостоять российской агрессии, чтобы обеспечить всеобъемлющий, справедливый и прочный мир.

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"В ближайшие месяцы мы усилим нашу поддержку, в том числе украинской оборонной промышленности, и будем инвестировать в обеспечение большего количества боеприпасов для Украины", - сказано в заявлении.

Также страны заверили, что привержены укреплению сдерживания и обороны против обычных и гибридных атак, а также расширению санкций против России и против тех, кто поддерживает российскую агрессию.

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Автор: 

боеприпасы (2333) Дания (581) Латвия (1331) Норвегия (697) Польша (8405) помощь (7788) Финляндия (958) Швеция (999) Эстония (1420)


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Шо ж нас все завтраками годують - а хлопцям на Донбасі зброя потрібна ще на вчора
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27.11.2024 19:02 Ответить
Вони ,,обіцяють" поки кндр рашці без оголошень постачає!
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27.11.2024 19:03 Ответить
Обіцяного що?....Три роки чекають. Якраз для України.
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27.11.2024 19:06 Ответить
"Сім країн Європи"
--------
А що так мало? Одинадцять років тому мудрий нарід вважав, що весь світ з ними.
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27.11.2024 19:16 Ответить
кацап,тут водкі нема
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27.11.2024 19:21 Ответить
Рано радієш, антимайданівська вата.
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27.11.2024 19:23 Ответить
Поки сонце зiйде, роса очi виiсть
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27.11.2024 19:22 Ответить
чех Павел,як пообіцяв 800.000 тисяч ,плюс ЄС -1 млн, до березня,то захисники України ще до сьогодні не знють коли і з якого боку будуть підвозити їм ********** ,,,
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27.11.2024 19:27 Ответить
Той випадок коли не варто коментувати заголовок. Немає у заяві прямої обіцянки збільшення постачання ***********:
"Україна має здолати агресію Росії, забезпечити всеосяжний, справедливий і міцний мир. Найближчими місяцями ми посилимо нашу підтримку, в тому числі українській оборонній промисловості, і будемо інвестувати в те, щоб Україна отримала більше ***********. Мужність і стійкість України буде підкріплено сильною та непохитною підтримкою наших країн, невід'ємною частиною якої є військова допомога. Ми заохочуємо інших робити те саме."
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27.11.2024 19:28 Ответить
 
 