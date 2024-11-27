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Новости Помощь Украине
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Не надо любить Украину, чтобы и дальше ей помогать, - Туск

Туск заявив про холодний інтерес у допомозі Україні

Премьер Польши Дональд Туск считает, что в помощи Украине достаточно холодного интереса.

Об этом он заявил перед встречами в балтийско-скандинавском формате, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Туск подчеркнул, что все хотят мира, но это должен быть справедливый мир с соблюдением территориальной целостности Украины.

"Не надо любить Украину, не надо больших слов о солидарности и примирении, достаточно просчитанного, холодного интереса Польши и Европы, чтобы и дальше помогать Украине. Нельзя считать, что если, возможно, Америка откажется от той массированной помощи для Украины, то Европа тоже так должна поступить. Совсем наоборот, потому что в наших интересах, чтобы Украина выстояла и вышла победно из этой конфронтации с Россией", - отметил глава польского правительства.

Читайте: Шольц после разговора с Путиным позвонил Туску: подтвердил позицию "ничего об Украине без Украины"

По словам премьера, Польша и Европа будут гораздо безопаснее, если Украина будет независима, сильна и готова дальше противодействовать российской агрессии: "Здесь не имеют никакого значения сентименты или ресентименты, так нам подсказывает холодный расчет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Война на востоке входит в решающую фазу. Угроза глобального конфликта реальна, - Туск

Заявление Туска о войне в Украине

Напомним, 17 ноября 2024 года Дональд Туск заявил, что следующие недели будут решающими не только для войны, но и для будущего.

Польский премьер также отмечал, что Украина находится в центре внимания НАТО и Польши, и ничего об Украине не должно решаться без Украины.

Читайте: Эксгумация жертв Волынской трагедии станет ключом к полному примирению наших народов, - Туск

Автор: 

Польша (8405) Туск Дональд (733)


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Топ комментарии
+9
Десь у Польщі є 28 МІГів - може нададуть - без любові
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27.11.2024 12:29
+5
Не треба любити Україну щоб блокувати кордон з нею-пшецькі рольники.
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27.11.2024 12:45
+4
мудра думка, але польський безпідставний гонор та зверхність до всіх навколо, будуть проблемою.
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27.11.2024 12:33
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Десь у Польщі є 28 МІГів - може нададуть - без любові
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27.11.2024 12:29 Ответить
А валинская рєзня? Чув нє отото.
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27.11.2024 12:34 Ответить
Так вже вроді пАрЄшалі...
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27.11.2024 14:35 Ответить
Наш незламний лідор відмовивсі від великої кількостті літаків JAS 39 GRIPPEN. Просто не пустив шведів в Україну.
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27.11.2024 12:52 Ответить
Залишилося кілька МіГ-29, щоб підтримувати навички всього авіаційного полку. В авіації так, що навіть кількамісячна бездіяльність полку, пілотів і обслуговуючого персоналу прирівнюється до ліквідації всієї частини. Створення авіаційного полку з нуля займає роки і буде багаторазово дорожчим. Крайнім безглуздям було б передати зараз останні польські МіГ-29. Ви отримаєте ці МіГ-29 наступного року, коли авіаційний полк почне переозброюватися на F-35.

https://defence24.pl/polityka-obronna/f-35-w-silach-powietrznych-juz-wkrotce-mon-potwierdza
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27.11.2024 14:08 Ответить
без любові не дадуть , а її нема...
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27.11.2024 15:10 Ответить
мудра думка, але польський безпідставний гонор та зверхність до всіх навколо, будуть проблемою.
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27.11.2024 12:33 Ответить
Не треба любити Україну щоб блокувати кордон з нею-пшецькі рольники.
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27.11.2024 12:45 Ответить
Туск не працює рольніком.
Може ти по старій пам'яті розрулиш?
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27.11.2024 12:53 Ответить
Слова правильні, але на ділі не підтверджуються.
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27.11.2024 12:46 Ответить
ну й добре !

ми й сами себе можемо не любити - в нас це непогано виходить, тільки допомагайте, заради Бога !
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27.11.2024 13:34 Ответить
Можливо, він хотів сказати: ми нелюбимо України, як і кацапи, але будемо допомагати, бо сцимо кацапів?
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27.11.2024 15:23 Ответить
 
 