Не надо любить Украину, чтобы и дальше ей помогать, - Туск

Премьер Польши Дональд Туск считает, что в помощи Украине достаточно холодного интереса.

Об этом он заявил перед встречами в балтийско-скандинавском формате, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Туск подчеркнул, что все хотят мира, но это должен быть справедливый мир с соблюдением территориальной целостности Украины.

"Не надо любить Украину, не надо больших слов о солидарности и примирении, достаточно просчитанного, холодного интереса Польши и Европы, чтобы и дальше помогать Украине. Нельзя считать, что если, возможно, Америка откажется от той массированной помощи для Украины, то Европа тоже так должна поступить. Совсем наоборот, потому что в наших интересах, чтобы Украина выстояла и вышла победно из этой конфронтации с Россией", - отметил глава польского правительства.

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По словам премьера, Польша и Европа будут гораздо безопаснее, если Украина будет независима, сильна и готова дальше противодействовать российской агрессии: "Здесь не имеют никакого значения сентименты или ресентименты, так нам подсказывает холодный расчет".

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Заявление Туска о войне в Украине

Напомним, 17 ноября 2024 года Дональд Туск заявил, что следующие недели будут решающими не только для войны, но и для будущего.

Польский премьер также отмечал, что Украина находится в центре внимания НАТО и Польши, и ничего об Украине не должно решаться без Украины.

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