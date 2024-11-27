Не надо любить Украину, чтобы и дальше ей помогать, - Туск
Премьер Польши Дональд Туск считает, что в помощи Украине достаточно холодного интереса.
Об этом он заявил перед встречами в балтийско-скандинавском формате, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Туск подчеркнул, что все хотят мира, но это должен быть справедливый мир с соблюдением территориальной целостности Украины.
"Не надо любить Украину, не надо больших слов о солидарности и примирении, достаточно просчитанного, холодного интереса Польши и Европы, чтобы и дальше помогать Украине. Нельзя считать, что если, возможно, Америка откажется от той массированной помощи для Украины, то Европа тоже так должна поступить. Совсем наоборот, потому что в наших интересах, чтобы Украина выстояла и вышла победно из этой конфронтации с Россией", - отметил глава польского правительства.
По словам премьера, Польша и Европа будут гораздо безопаснее, если Украина будет независима, сильна и готова дальше противодействовать российской агрессии: "Здесь не имеют никакого значения сентименты или ресентименты, так нам подсказывает холодный расчет".
Заявление Туска о войне в Украине
Напомним, 17 ноября 2024 года Дональд Туск заявил, что следующие недели будут решающими не только для войны, но и для будущего.
Польский премьер также отмечал, что Украина находится в центре внимания НАТО и Польши, и ничего об Украине не должно решаться без Украины.
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Може ти по старій пам'яті розрулиш?
ми й сами себе можемо не любити - в нас це непогано виходить, тільки допомагайте, заради Бога !