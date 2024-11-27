Не треба любити Україну, щоб і далі їй допомагати, - Туск
Прем'єр Польщі Дональд Туск вважає, що у допомозі Україні достатньо холодного інтересу.
Про це він заявив перед зустрічами в балтійсько-скандинавському форматі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Туск наголосив, що всі хочуть миру, але це має бути справедливий мир з дотриманням територіальної цілісності України.
"Не треба любити Україну, не треба великих слів про солідарність і примирення, достатньо прорахований, холодний інтерес Польщі та Європи, щоб і далі допомагати Україні. Не можна вважати, що якщо, можливо, Америка відмовиться від тієї масованої допомоги для України, то Європа теж так має вчинити. Зовсім навпаки, бо в наших інтересах, щоб Україна вистояла і вийшла переможно з цієї конфронтації з Росією", - зазначив глава польського уряду.
За словами прем'єра, Польща і Європа будуть набагато безпечнішими, якщо Україна буде незалежна, сильна і готова далі протидіяти російській агресії: "Тут не мають жодного значення сентименти чи ресентименти, так нам підказує холодний розрахунок".
Заява Туска про війну в Україні
Нагадаємо, 17 листопада 2024 року Дональд Туск заявив, що наступні тижні будуть вирішальними не лише для війни, а й для майбутнього.
Польский прем'єр також зазначав, що Україна перебуває в центрі уваги НАТО і Польщі, і нічого про Україну не повинно вирішуватися без України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://defence24.pl/polityka-obronna/f-35-w-silach-powietrznych-juz-wkrotce-mon-potwierdza
Може ти по старій пам'яті розрулиш?
ми й сами себе можемо не любити - в нас це непогано виходить, тільки допомагайте, заради Бога !