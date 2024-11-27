Не треба любити Україну, щоб і далі їй допомагати, - Туск

Прем'єр Польщі Дональд Туск вважає, що у допомозі Україні достатньо холодного інтересу.

Про це він заявив перед зустрічами в балтійсько-скандинавському форматі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Туск наголосив, що всі хочуть миру, але це має бути справедливий мир з дотриманням територіальної цілісності України.

"Не треба любити Україну, не треба великих слів про солідарність і примирення, достатньо прорахований, холодний інтерес Польщі та Європи, щоб і далі допомагати Україні. Не можна вважати, що якщо, можливо, Америка відмовиться від тієї масованої допомоги для України, то Європа теж так має вчинити. Зовсім навпаки, бо в наших інтересах, щоб Україна вистояла і вийшла переможно з цієї конфронтації з Росією", - зазначив глава польського уряду.

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За словами прем'єра, Польща і Європа будуть набагато безпечнішими, якщо Україна буде незалежна, сильна і готова далі протидіяти російській агресії: "Тут не мають жодного значення сентименти чи ресентименти, так нам підказує холодний розрахунок".

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Заява Туска про війну в Україні

Нагадаємо, 17 листопада 2024 року Дональд Туск заявив, що наступні тижні будуть вирішальними не лише для війни, а й для майбутнього.

Польский прем'єр також зазначав, що Україна перебуває в центрі уваги НАТО і Польщі, і нічого про Україну не повинно вирішуватися без України.

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