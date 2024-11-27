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Новини Допомога Україні
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Не треба любити Україну, щоб і далі їй допомагати, - Туск

Туск заявив про холодний інтерес у допомозі Україні

Прем'єр Польщі Дональд Туск вважає, що у допомозі Україні достатньо холодного інтересу.

Про це він заявив перед зустрічами в балтійсько-скандинавському форматі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Туск наголосив, що всі хочуть миру, але це має бути справедливий мир з дотриманням територіальної цілісності України.

"Не треба любити Україну, не треба великих слів про солідарність і примирення, достатньо прорахований, холодний інтерес Польщі та Європи, щоб і далі допомагати Україні. Не можна вважати, що якщо, можливо, Америка відмовиться від тієї масованої допомоги для України, то Європа теж так має вчинити. Зовсім навпаки, бо в наших інтересах, щоб Україна вистояла і вийшла переможно з цієї конфронтації з Росією", - зазначив глава польського уряду.

Читайте: Шольц після розмови з Путіним зателефонував Туску: підтвердив позицію "нічого про Україну без України"

За словами прем'єра, Польща і Європа будуть набагато безпечнішими, якщо Україна буде незалежна, сильна і готова далі протидіяти російській агресії: "Тут не мають жодного значення сентименти чи ресентименти, так нам підказує холодний розрахунок".

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Заява Туска про війну в Україні

Нагадаємо, 17 листопада 2024 року Дональд Туск заявив, що наступні тижні будуть вирішальними не лише для війни, а й для майбутнього.

Польский прем'єр також зазначав, що Україна перебуває в центрі уваги НАТО і Польщі, і нічого про Україну не повинно вирішуватися без України.

Читайте: Ексгумація жертв Волинської трагедії стане ключем до повного примирення наших народів, - Туск

Автор: 

Польща (8471) Туск (512)


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Топ коментарі
+9
Десь у Польщі є 28 МІГів - може нададуть - без любові
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27.11.2024 12:29
+5
Не треба любити Україну щоб блокувати кордон з нею-пшецькі рольники.
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27.11.2024 12:45
+4
мудра думка, але польський безпідставний гонор та зверхність до всіх навколо, будуть проблемою.
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27.11.2024 12:33
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Десь у Польщі є 28 МІГів - може нададуть - без любові
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27.11.2024 12:29 Відповісти
А валинская рєзня? Чув нє отото.
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27.11.2024 12:34 Відповісти
Так вже вроді пАрЄшалі...
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27.11.2024 14:35 Відповісти
Наш незламний лідор відмовивсі від великої кількостті літаків JAS 39 GRIPPEN. Просто не пустив шведів в Україну.
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27.11.2024 12:52 Відповісти
Залишилося кілька МіГ-29, щоб підтримувати навички всього авіаційного полку. В авіації так, що навіть кількамісячна бездіяльність полку, пілотів і обслуговуючого персоналу прирівнюється до ліквідації всієї частини. Створення авіаційного полку з нуля займає роки і буде багаторазово дорожчим. Крайнім безглуздям було б передати зараз останні польські МіГ-29. Ви отримаєте ці МіГ-29 наступного року, коли авіаційний полк почне переозброюватися на F-35.

https://defence24.pl/polityka-obronna/f-35-w-silach-powietrznych-juz-wkrotce-mon-potwierdza
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27.11.2024 14:08 Відповісти
без любові не дадуть , а її нема...
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27.11.2024 15:10 Відповісти
мудра думка, але польський безпідставний гонор та зверхність до всіх навколо, будуть проблемою.
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27.11.2024 12:33 Відповісти
Не треба любити Україну щоб блокувати кордон з нею-пшецькі рольники.
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27.11.2024 12:45 Відповісти
Туск не працює рольніком.
Може ти по старій пам'яті розрулиш?
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27.11.2024 12:53 Відповісти
Слова правильні, але на ділі не підтверджуються.
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27.11.2024 12:46 Відповісти
ну й добре !

ми й сами себе можемо не любити - в нас це непогано виходить, тільки допомагайте, заради Бога !
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27.11.2024 13:34 Відповісти
Можливо, він хотів сказати: ми нелюбимо України, як і кацапи, але будемо допомагати, бо сцимо кацапів?
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27.11.2024 15:23 Відповісти
 
 