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Пункты пропуска - критическая инфраструктура, они не должны блокироваться, - Сикорский

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський

Пункты пропуска на польско-украинской границе являются критической инфраструктурой и не должны блокироваться.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Он сказал, что за вопрос границ отвечает МВД Польши, согласившись при этом, что пункты пропуска и доезды к ним "являются критической инфраструктурой и не должны быть местами протестов".

"Мы должны детально присмотреться к масштабам протестов, разрешения на которые выдают наши суды", - добавил Сикорский.

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Что предшествовало?

Как сообщалось, польские фермеры 23 ноября заблокировали пункт пропуска "Медика-Шегини". С обеих сторон скопились фуры. На следующий день вечером блокирование остановили.

Также фермеры анонсировали возобновление протеста на границах, если до 10 декабря их условия не выполнит власть. На этот раз бастующие обещают блокировать всю восточную границу с Украиной.

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При этом на этот раз блокирование границы с Украиной никак не было связано с украинским аграрным экспортом в ЕС.

Польские фермеры протестовали по двум причинам: невыполнение требования о сохранении уровня сельскохозяйственного налога в 2024 году на уровне 2023 года и беспокойство, связанное с подписанием ЕС соглашения о свободной торговле с южноамериканскими странами экономического союза МЕРКОСУР. Польские аграрии также заявили, что если договоренности не будут достигнуты, они намерены протестовать до конца года круглосуточно.

Автор: 

граница (5262) Польша (8405) Сикорский Радослав (402) блокирование (462)


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Топ комментарии
+9
Ми маємо детально придивитися до масштабів протестів, дозволи на які видають наші суди", Джерело:
Тобто їх суди заповнені агентами раши А спецслужби сплять .
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27.11.2024 01:50
+5
Це він кому розказує ???? Він мабуть ідіот. Це їх кабінету мінистрів ***** ( сорри Админе)
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27.11.2024 01:49
+5
взагалі то будь-які шантажисти є впливовою силою у певний момент. Але у даному випадку це просто збіговисько дебілів, якими периодично маніпулює польська влада у своїх виборчих інтересах. Тому іх розумовий рівень заважає їм зрозуміти - якщо іх уряд ЄС уклав угоду з Меркосур, яка їх не влаштовує, то вони збираються і ******** на своїх тракторах у Брюсель на Гран-Плас, і там влаштовують свої протести, а не блокують кордон країни, яка не має ніякого віднощення до їх євросоюзівської проблеми, та ще яка в даний момент захищає іх сраку, щоб вони зараз не ********* у Сувалківському коридорі з кацапами.
А щодо України, то її приклад полякам треба наслідувати, бо коли наша влада творить якусь *****, то ми виходимо на майдан перед урядовим кварталом, а не перекриваєм кордон з Польщею чи там з Румунією.
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27.11.2024 04:39
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Це він кому розказує ???? Він мабуть ідіот. Це їх кабінету мінистрів ***** ( сорри Админе)
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27.11.2024 01:49 Ответить
Ми маємо детально придивитися до масштабів протестів, дозволи на які видають наші суди", Джерело:
Тобто їх суди заповнені агентами раши А спецслужби сплять .
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27.11.2024 01:50 Ответить
Єдина скотина, що пасеться на асфальті- це польський фермер...
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27.11.2024 11:37 Ответить
Польскі фермери звісно куплені моцквою. Але те що вони не дають вивозити харчі з України - означає що ці харчі в Україні продаватимуть дешевше.
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27.11.2024 01:51 Ответить
Фермери - то у нас. У пшеків - рольники. Ім'я матюгательне.
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27.11.2024 02:09 Ответить
У нас також не фермери - я до того шо рольники то є польське слово а фермер то є англійське слово ( до речі в нас в мові також присутнє слово рільник - такшо в нас також нехай будуть рільники ).
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27.11.2024 03:59 Ответить
Ми про різне. рольники пшеків - це вже ганьба.
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27.11.2024 04:34 Ответить
не несіть пургу, вони блокуть кордон не тому що з України щось ввозять до Польщі, тому що ЄС підписав угоду з країнами Меркосур (Аргентина, Бразилія, Парагвай, Уругвай та Венесуела), і вони тепер хвилюються через наплив дешевих яблук і трускавки, тому перекривають будь=який рух з країною, яка захищає їхню товсту дупу від кацапської навали, щоб їх діти мали змогу йти вчитись в університети, а не воювати у армію.
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27.11.2024 03:56 Ответить
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27.11.2024 04:35 Ответить
Це означає, що ті харчі здохнуть.
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27.11.2024 06:37 Ответить
Україна не заперечує щодо проведення ексгумації жертв Волинської трагедії на своїй території, - Сікорський

Пункти пропуску - критична інфраструктура, вони не повинні блокуватись, - Сікорський

Тільки я бачу, що ці події пов'язані?

Питання у тому, якого лисого не можна було дати згоду на ексгумацію раніше?
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27.11.2024 02:05 Ответить
Ніт. Не тільки Ви.

Але, сліпошарі боягузи пшеківські взагалі небачать авіатрощу з Лєхом Качинським та причини, чому вся польська еліта летіла на парасію під смоленськ.
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27.11.2024 02:11 Ответить
Це не основна причина, можливо цього разу фермерам щось пообіцяли, але це не скінчиься ніколи. Люди -дегенерати шукають вирішення своїх проблем за рахунок того, що роблять проблеми іншим.
Це то ж саме , що і дегенерати в Україні, що перекривають дороги, коли вимикається світло після прильотів ракет..
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27.11.2024 03:41 Ответить
А не пора ли "активистам" перекрыть импорт сельхозпродукции из Польши? В эту игру можно играть вдвоем.
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27.11.2024 02:06 Ответить
Ну, якщо нема більш негайних справ та ворогів, то можна грати хоч до всрачки, наносячи один одному збитки.

А можна було виконати вимоги уряду Польші, щоб уряд Польщі поклав край "іграм" фермерів.
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27.11.2024 02:10 Ответить
Спочатку уряд Польщі має провести кампанію з пояснень пересічному поляку шо вони не тіко були жертвами ай були злочинцями в своїй історії . Після того багато проблем між нами зникнуть - Волинська трагедія вже не зможе так розбурхувати польське суспільство ( до цієї трагедії поляки призвели своєю політикою на окупованій території УНР ).
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27.11.2024 04:12 Ответить
То есть, правительство Польши, пользуясь тем, что Украина истекает кровью в войне, прикрывая в том числе и Польшу, разрешает своим фермерам протестовать против чего угодно, не имеющего никакого отношения к Украине, перекрывая наш экспорт? И шантажирует тем, чтобы Украина разрешила эксгумацию? А может быть правительству Польши немного закатать губу и начать с того, чтобы ответить на жесты доброй воли Украины, разрешившей эксгумацию одного кладбища? Ну, хотя бы вернуть пару памятников погибшим героям Украины на своей территории? А еще лучше перестать высказывать свои исторические обиды хотя бы, пока идет война?
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27.11.2024 06:35 Ответить
Походу ні. І з цим треба жити.
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27.11.2024 08:48 Ответить
Можна не перекривати..нехай їздять.

Можна НЕ купувати..якщо ігнор на пшекопродукцію - то рітейли не будуть завозити.

Але це свідомість..ну я, мама, син - не купуємо..а жадібні сусіди - купують дешеве..

Пропаганда та реклама воасного повинна бути.
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27.11.2024 04:40 Ответить
рік пройшов до польської владі тільки дійшло !
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27.11.2024 02:08 Ответить
Дійшло, тільки не до польскої, а української.
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27.11.2024 03:42 Ответить
Сікорський наївний. А де тоді ролникі будуть взимку заробляти? Це поперше. А подруге - складається враження, що ролникі у Польщі це такий ядерний електорат, що ніяка політична сила не хоче з ними конфліктувати. Ось це і є справжня аграрна країна, коли фермери можуть ставити всю державу раком.
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27.11.2024 02:46 Ответить
У Польщі, на відміну від України, де знищили людей на селі, передавши користування землею за копійки мільярдерам латифундістам, збереглися фермери. І їх дісно дуже багато і держава таким чином вирішила проблему зайнятості на селі. І дійсно фермери в Польщі дуже впливова пооітична сила..
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27.11.2024 03:46 Ответить
я у своєму дописі не намагався протиставити Україну Польщі. До чого тут якісь паралелі і порівняння? Краще порівняйте Польщу з Аргентиною, яку польські ролники так бояться, що з якогось дива перекривають наш кордон під час війни.
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27.11.2024 04:03 Ответить
Тут тільки наведено пояснення, чому у Польщі незалежних фермерів дуже багатоті вони впливова сила.
А щодо України- то якраз приклад Польщі потрібно було б наслідувати, щоб зберегти сотні тисяч робочої сили у сільскій місцевості і не викидувати цей ресурс закордон.
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27.11.2024 04:13 Ответить
взагалі то будь-які шантажисти є впливовою силою у певний момент. Але у даному випадку це просто збіговисько дебілів, якими периодично маніпулює польська влада у своїх виборчих інтересах. Тому іх розумовий рівень заважає їм зрозуміти - якщо іх уряд ЄС уклав угоду з Меркосур, яка їх не влаштовує, то вони збираються і ******** на своїх тракторах у Брюсель на Гран-Плас, і там влаштовують свої протести, а не блокують кордон країни, яка не має ніякого віднощення до їх євросоюзівської проблеми, та ще яка в даний момент захищає іх сраку, щоб вони зараз не ********* у Сувалківському коридорі з кацапами.
А щодо України, то її приклад полякам треба наслідувати, бо коли наша влада творить якусь *****, то ми виходимо на майдан перед урядовим кварталом, а не перекриваєм кордон з Польщею чи там з Румунією.
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27.11.2024 04:39 Ответить
Можеш тот саме пояснити українцям, що б вони не блокували дороги і ремотні бригади ДТЄК , наприклад в Одесі після обстрілів і вимкнення подачі енергії?
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27.11.2024 04:43 Ответить
Шо шо шо??
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27.11.2024 04:45 Ответить
довбойоби є у кожній країні, але не у кожній країні вони впливають на міжнародні відносини. Це вже інший рівень ***********. От коли ті одесити через вимкнення енергії будуть блокувати румунський кордон, от тоді я прийму вашу маніпуляцію як аргумент.
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27.11.2024 04:50 Ответить
Долбоєізьмь він і в Африці долбоєїзьмь. Десь впливають на міжнародні відносини і опосередковано на роботу бізнесу, десь впливають на роботу сотень підприємств напряму, не дозволяючи провести регламентні роботи, або потрапити працівникам на на роботу,
А так да, вітчизняні долбо..роблять це душевніше, по домашньому..
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27.11.2024 06:00 Ответить
Я за кожний абзац лайк ставлю.

Браво, Ви, як завжди пояснили ситуацію лояльно.

Бо я тільки матюками можу)
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27.11.2024 04:44 Ответить
намагайтесь стримувати себе. Ви ж бачите, що я себе достатньо стримував у своєму поясненні.
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27.11.2024 04:52 Ответить
Та я тихенько, про себе матюгаюсь..бо якще й цей акк до бану - нового не буду створювати..
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27.11.2024 05:54 Ответить
до мене модерація якось поблажливо ставиться, за що щиро вдячний.
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27.11.2024 06:05 Ответить
До мене не дуже..з 14 року..хз за що перманенти..останній раз - цей акк, скаргу вже Бутусову писала..бо нізащо бани..
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27.11.2024 06:16 Ответить
мене колись давно банили на три дні за обсцену лексику, але акаунт у мене незмінний з 14-го року. Якщо забанять ак, то навряд чи буду повертатись на форум, бо і так не вистачає часу.
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27.11.2024 06:40 Ответить
Я знаю)) я ж теж з 14 року тут)))

Але банять за лексику на 3 доби, а боти за наїзди на сонцесяйного перманентно..
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27.11.2024 12:48 Ответить
ну не знаю, мене чомусь за лексику не банять. У надцятих роках я звідси пішов, бо тоді прихільником Порошенка тут взагалі було не місце, відвертих кацапів з ольгіно на форумі була більшість, модерація на це дивилась схвально. Коли політика тут помінялась, то я повернувся. Заради справедливості треба сказати що банів за критику інфільтрованого в українське суспільне життя, а потім і у політикум, купленого у свій час медведчуками-коломойськими кавеенівського стендапера, я не отримував.
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28.11.2024 00:57 Ответить
Бо чоловічі аки не так банять, як жіночі)) чоловік жодного бану тут не отримав.
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28.11.2024 01:47 Ответить
мабуть це залежить від особистості модератора. Люди з комплексами чи з хворобливим відношенням до гендеру є скрізь.
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28.11.2024 02:15 Ответить
Проблему зайнятості вирішили гроші німців французів і британців - в ********* світі фермер з наділом 10 гектарів не в змозі заробити достатнью грошей .
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27.11.2024 04:19 Ответить
Це вже інша крайність. В Європейських країнах якраз і збереглися багаточисельні фермерські господарства. Всісйдуть на вірогідне зниження прямої ефективності,за рахунок підтримання зайнятості людей, яких потрібно було б утримувати із бюджета і шукати їм роботу.
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27.11.2024 04:26 Ответить
А я вас пняв - субсидії фермерам платять меценати і відповідно гроші з бюджети країн не беруться (це був сарказм якшо шо ). А робочі місця знаходяться просто - береться і повертається виробництво цвяхів з КНР і пошиття одягу ( просто дехто не хотів інвестувати в розробку автоматизованого пошиття одягу до прикладу - а розробили би і одяг по собівартості був би на рівні китайського але, але маємо шо маємо ).
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27.11.2024 04:35 Ответить
Перше питання- занятості. То й же малий бізнес , майже не сплачуючи податки виконує соціальну функцію, дає роботу людям. Так у кожній країні.
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27.11.2024 06:03 Ответить
Клепають бабло з обох сторін.
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27.11.2024 04:55 Ответить
Я думаю що Україна має звернутись в міжнародні суди і стягнути всі збитки нанесені протестами з Польщі. Якщо недолугий уряд, то це має відчути кожен платник податків.
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27.11.2024 06:45 Ответить
Сікорський все вірно, ми з тобою згодні. Далі, що?
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27.11.2024 07:56 Ответить
Якось ця заява дивно співпала після спільноі з Сибігою про ексгумацію польских вояків
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27.11.2024 10:18 Ответить
Сікорський програв праймеріз і зараз вже йому ті фермери до дупи. Вже можна і правду говорити не боячись за електорат.
Влада насправді заборонила протести на кордоні, але ці прокацапскі рольніки конфедерети виграли суд тільки в одному регіоні. І регіон цей самий не провладний..
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27.11.2024 10:45 Ответить
 
 