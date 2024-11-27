Пункты пропуска - критическая инфраструктура, они не должны блокироваться, - Сикорский

Пункты пропуска на польско-украинской границе являются критической инфраструктурой и не должны блокироваться.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Он сказал, что за вопрос границ отвечает МВД Польши, согласившись при этом, что пункты пропуска и доезды к ним "являются критической инфраструктурой и не должны быть местами протестов".

"Мы должны детально присмотреться к масштабам протестов, разрешения на которые выдают наши суды", - добавил Сикорский.

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Что предшествовало?

Как сообщалось, польские фермеры 23 ноября заблокировали пункт пропуска "Медика-Шегини". С обеих сторон скопились фуры. На следующий день вечером блокирование остановили.

Также фермеры анонсировали возобновление протеста на границах, если до 10 декабря их условия не выполнит власть. На этот раз бастующие обещают блокировать всю восточную границу с Украиной.

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При этом на этот раз блокирование границы с Украиной никак не было связано с украинским аграрным экспортом в ЕС.

Польские фермеры протестовали по двум причинам: невыполнение требования о сохранении уровня сельскохозяйственного налога в 2024 году на уровне 2023 года и беспокойство, связанное с подписанием ЕС соглашения о свободной торговле с южноамериканскими странами экономического союза МЕРКОСУР. Польские аграрии также заявили, что если договоренности не будут достигнуты, они намерены протестовать до конца года круглосуточно.