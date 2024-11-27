Пункты пропуска - критическая инфраструктура, они не должны блокироваться, - Сикорский
Пункты пропуска на польско-украинской границе являются критической инфраструктурой и не должны блокироваться.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Он сказал, что за вопрос границ отвечает МВД Польши, согласившись при этом, что пункты пропуска и доезды к ним "являются критической инфраструктурой и не должны быть местами протестов".
"Мы должны детально присмотреться к масштабам протестов, разрешения на которые выдают наши суды", - добавил Сикорский.
Что предшествовало?
Как сообщалось, польские фермеры 23 ноября заблокировали пункт пропуска "Медика-Шегини". С обеих сторон скопились фуры. На следующий день вечером блокирование остановили.
Также фермеры анонсировали возобновление протеста на границах, если до 10 декабря их условия не выполнит власть. На этот раз бастующие обещают блокировать всю восточную границу с Украиной.
При этом на этот раз блокирование границы с Украиной никак не было связано с украинским аграрным экспортом в ЕС.
Польские фермеры протестовали по двум причинам: невыполнение требования о сохранении уровня сельскохозяйственного налога в 2024 году на уровне 2023 года и беспокойство, связанное с подписанием ЕС соглашения о свободной торговле с южноамериканскими странами экономического союза МЕРКОСУР. Польские аграрии также заявили, что если договоренности не будут достигнуты, они намерены протестовать до конца года круглосуточно.
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Тобто їх суди заповнені агентами раши А спецслужби сплять .
Пункти пропуску - критична інфраструктура, вони не повинні блокуватись, - Сікорський
Тільки я бачу, що ці події пов'язані?
Питання у тому, якого лисого не можна було дати згоду на ексгумацію раніше?
Але, сліпошарі боягузи пшеківські взагалі небачать авіатрощу з Лєхом Качинським та причини, чому вся польська еліта летіла на парасію під смоленськ.
Це то ж саме , що і дегенерати в Україні, що перекривають дороги, коли вимикається світло після прильотів ракет..
А можна було виконати вимоги уряду Польші, щоб уряд Польщі поклав край "іграм" фермерів.
Можна НЕ купувати..якщо ігнор на пшекопродукцію - то рітейли не будуть завозити.
Але це свідомість..ну я, мама, син - не купуємо..а жадібні сусіди - купують дешеве..
Пропаганда та реклама воасного повинна бути.
А щодо України- то якраз приклад Польщі потрібно було б наслідувати, щоб зберегти сотні тисяч робочої сили у сільскій місцевості і не викидувати цей ресурс закордон.
А щодо України, то її приклад полякам треба наслідувати, бо коли наша влада творить якусь *****, то ми виходимо на майдан перед урядовим кварталом, а не перекриваєм кордон з Польщею чи там з Румунією.
А так да, вітчизняні долбо..роблять це душевніше, по домашньому..
Браво, Ви, як завжди пояснили ситуацію лояльно.
Бо я тільки матюками можу)
Але банять за лексику на 3 доби, а боти за наїзди на сонцесяйного перманентно..
Влада насправді заборонила протести на кордоні, але ці прокацапскі рольніки конфедерети виграли суд тільки в одному регіоні. І регіон цей самий не провладний..