Блокировка границы фермерами лежит в плоскости внутренней политики Польши, - Стефанишина

Возобновление блокирования пунктов пропуска на польско-украинской границе связано с приближением выборов.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я хочу четко артикулировать, что этот вопрос (блокирование границы польскими фермерами - Ред.) лежит в плоскости внутренней политики Польской Республики. Мы понимаем, что начались праймериз, начинается подготовка к президентским выборам в Польше, и не надо быть гением, чтобы, проанализировав календарь, понять: если есть блокирование границы с Украиной, значит, ожидаются выборы в Польше", - пояснила вице-премьер.

Она добавила, что Украина была готова к такому развитию событий.

Также она напомнила, что даже в условиях полного блокирования украинско-польской границы мы достигли соглашения о продлении либерализации транзита.

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"В ближайшие недели будет утверждена новая Европейская комиссия, и я уверена, что это решение (о недопущении новых блокировок границы - ред.) будет принято так же", - рассказала Стефанишина.

Что предшествовало?

Как сообщалось, польские фермеры 23 ноября заблокировали пункт пропуска "Медыка-Шегини". С обеих сторон скопились грузовики. На следующий день вечером блокирование прекратили.

Также фермеры анонсировали возобновление протеста на границах, если до 10 декабря их условия не выполнит власть. На этот раз бастующие обещают блокировать всю восточную границу с Украиной.

При этом на этот раз блокирование границы с Украиной никак не было связано с украинским аграрным экспортом в ЕС.

Польские фермеры протестовали по двум причинам: невыполнение требования о сохранении уровня сельскохозяйственного налога в 2024 году на уровне 2023 года и беспокойство, связанное с подписанием ЕС соглашения о свободной торговле с южноамериканскими странами экономического союза МЕРКОСУР. Польские аграрии также заявили, если договоренности не будут достигнуты, они намерены протестовать до конца года круглосуточно.

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