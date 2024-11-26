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Блокировка границы фермерами лежит в плоскости внутренней политики Польши, - Стефанишина

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанішина

Возобновление блокирования пунктов пропуска на польско-украинской границе связано с приближением выборов.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я хочу четко артикулировать, что этот вопрос (блокирование границы польскими фермерами - Ред.) лежит в плоскости внутренней политики Польской Республики. Мы понимаем, что начались праймериз, начинается подготовка к президентским выборам в Польше, и не надо быть гением, чтобы, проанализировав календарь, понять: если есть блокирование границы с Украиной, значит, ожидаются выборы в Польше", - пояснила вице-премьер.

Она добавила, что Украина была готова к такому развитию событий.

Также она напомнила, что даже в условиях полного блокирования украинско-польской границы мы достигли соглашения о продлении либерализации транзита.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы концентрируемся на реализации обещаний президента Трампа наилучшим для себя способом, - Стефанишина

"В ближайшие недели будет утверждена новая Европейская комиссия, и я уверена, что это решение (о недопущении новых блокировок границы - ред.) будет принято так же", - рассказала Стефанишина.

Что предшествовало?

Как сообщалось, польские фермеры 23 ноября заблокировали пункт пропуска "Медыка-Шегини". С обеих сторон скопились грузовики. На следующий день вечером блокирование прекратили.

Также фермеры анонсировали возобновление протеста на границах, если до 10 декабря их условия не выполнит власть. На этот раз бастующие обещают блокировать всю восточную границу с Украиной.

При этом на этот раз блокирование границы с Украиной никак не было связано с украинским аграрным экспортом в ЕС.

Польские фермеры протестовали по двум причинам: невыполнение требования о сохранении уровня сельскохозяйственного налога в 2024 году на уровне 2023 года и беспокойство, связанное с подписанием ЕС соглашения о свободной торговле с южноамериканскими странами экономического союза МЕРКОСУР. Польские аграрии также заявили, если договоренности не будут достигнуты, они намерены протестовать до конца года круглосуточно.

Читайте: Польские фермеры прекратили блокирование пункта пропуска "Шегини - Медыка", - Гостаможслужба

Автор: 

граница (5262) Польша (8405) блокирование (462) Стефанишина Ольга вице-премьер (244)


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Топ комментарии
+4
Блокування кордону фермерами лежить у площині дебілізму окремої верстви населення Польщі.
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25.11.2024 22:25
+2
Вибори кожен десь ідуть - вчора в Румуніі - але це ж не привід румунам блокувати кордони
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25.11.2024 22:26
+2
Так спробуйте заблокувати кордон з Німеччиною, дармоїди куєві ...
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25.11.2024 23:03
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Правила форума Совет форумчан
Блокування кордону фермерами лежить у площині дебілізму окремої верстви населення Польщі.
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25.11.2024 22:25 Ответить
В Польщі є дураки, навіть польські совки є (хочуть повернення PRL), але таких тупих, як виборці зєлєнскава немає
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25.11.2024 22:37 Ответить
В Польщі часів ПНР хвермери мали навіть власні трактори - хвермери з власними тракторами і заводиками , ну і мяса їли в два рази більше ніж в совку на душу населення - а теперка надрукуйте мені про фермерів з тракторами в
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25.11.2024 22:44 Ответить
Ой, леле! Це якісь не ті поляки до нас за продуктами у Львів в 80х іздили коли у них голод був? Почитай історію, троль дурнуватий! Поляки в кінці 80х по всій східній Європі в тури їздили, що грошенят на їжу заробити! Як вони по домам військову форму шили, щоб їм держава якусь копійчину підкинула. Це було при Ярузельскому коли військовий стан ввели. Звідки ви, ублюдки тупорилі лізете?
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25.11.2024 23:18 Ответить
Ой леле - а шо було до введення війскового стану то ніц ? А те шо в ПНР хвермери були і мали трактори і заводики то ніц ? Голод був - який такий голод ви шо з дуба навернулися чи шо ?
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25.11.2024 23:22 Ответить
Та да! З дуба!хахаха. Ти зовсім ідіот? Ярузельский ціни на мʼясо підняв такі, що поляки аж страйкувати почали! Солідарність із чого взялась? Із доброго життя? Звідки ти постиш? Скільки тобі років, дебіл? Це не ото тут писав, що в совку Volvo можна було купити?))
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25.11.2024 23:28 Ответить
Це твоє «хвермери» видає в тобі маланского ублюдка. Ця манера говорити була в Плюща. Колись було смішно. Тепер цим користуються українофоби, щоб висміяти українське. Пиши вже «рольніки», патц тупий.
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25.11.2024 23:30 Ответить
Рольники то є рольники - а ті хто блокує кордон то є хфермери ( бо яким тре бути кхм шоб блокувати кордон країни шо бореться за своє виживання через те до чого вона відношення немає - Україна шеж не в ЄС то якого хріна хфермери блокують нам кордон - нехай блокують зі сторони Дойчланду ( і так Дойчланд це самоназва країни а не шось шо вам може почудиьтися чи привидитися )).
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25.11.2024 23:39 Ответить
В совку мож було купити і Ферарі якшо би бонза якийсь захтів - а трабли з економікою ПНР почалися бо почалися трабли в совку . Ше раз - в країнах соцтабору жили люди краще ніж в совку самому ( поцікавтесь коли паспорти на селі людям почали видавати і про пенсії на селі - мою родичка отримувала сім гребаних гублів , мені ціково в ПНР хтось подібну пенсію мав ?).
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25.11.2024 23:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Sbx0KoE-27I
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25.11.2024 23:25 Ответить
Питання спырне. У кожні країні є свої довбойоби, але навіть у нас зараз ніхто не чіпляє на свої трактори транспаранти "putin zrob porzadek z Ukraina i Bruksela".
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25.11.2024 22:53 Ответить
Вибори кожен десь ідуть - вчора в Румуніі - але це ж не привід румунам блокувати кордони
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25.11.2024 22:26 Ответить
сама брудна справа, це політика...
а наша політика, взагалі....
бидло-бандитсько-воровська.
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25.11.2024 22:27 Ответить
Так спробуйте заблокувати кордон з Німеччиною, дармоїди куєві ...
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25.11.2024 23:03 Ответить
Стефанишина бреше.Блокування кордону відбувалось і минулого і поза минулого року і ніяких виборів не було.
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26.11.2024 07:43 Ответить
Фермери страйкують по всій Європі, але дурна влада робить з людей ідіотів

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Протести_французьких_фермерів_(2024)
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26.11.2024 11:16 Ответить
Пані міністерка! Європейська інтеграція це відстоювання інтересів своєї держави, а не підлизування полякам.
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26.11.2024 08:18 Ответить
 
 