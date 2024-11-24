Польские фермеры прекратили блокировку пункта пропуска "Шегини - Медыка", - Гостаможслужба
Вечером 24 ноября польские фермеры возобновили движение грузовиков через пункт пропуска "Шегини - Медыка".
Об этом пишет Государственная таможенная служба, передает Цензор.НЕТ.
"Так, сегодня вечером польские забастовщики завершили блокирование пункта пропуска "Шегини - Медыка", что на украинско-польском участке границы. Просим перевозчиков учитывать информацию при планировании маршрута", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 23 ноября польские митингующие начали блокирование пункта пропуска "Медыка-Шегини". По данным Минагрополитики, польские фермеры не выдвигают никаких требований относительно украинских товаров.
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Фермери виявили у валізі послід куйла
********* кинув на вУдку і кЄвбаску ?
Почитаєш коменти, то навколо нас одні недоумки і боягузи, а ми тут такі круті, розумні, безстрашні і успішні. Запитай себе, чи є в нас державна влада і спецслужби, і чи взагалі є держава?
Це нам щодня треба виховний дзвінок з Вашингтону, хоча краще владу з Вашингтону, бо у нас один непотріб як у владі, так і в претендентах на майбутню владу.
Про "польських фермерів шовіністів, українофобів і нацистів, третю світову війну і поділ Польщі" розказуйте комусь іншому, мене ця вигадана маячня не цікавить.
Але оце: "І які помилки Україна, яка в усі часи підступно піддавалася нападу, має визнати??"
Тобто те, що Україна як незалежна держава існує тільки 33 роки винні всі навколо, але тільки не українці? І що в нас за 33 роки нема жодної помилки? То чому ми в такому жалюгідному стані зараз, з простягнутою рукою?
Насправді це страшно, народ не визнає своїх помилок, а значить знову їх повторить. То яке у нас майбутнє?
В України для **** інших структур нема...