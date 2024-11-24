Польские фермеры прекратили блокировку пункта пропуска "Шегини - Медыка", - Гостаможслужба

Вечером 24 ноября польские фермеры возобновили движение грузовиков через пункт пропуска "Шегини - Медыка".

Об этом пишет Государственная таможенная служба, передает Цензор.НЕТ.

"Так, сегодня вечером польские забастовщики завершили блокирование пункта пропуска "Шегини - Медыка", что на украинско-польском участке границы. Просим перевозчиков учитывать информацию при планировании маршрута", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 23 ноября польские митингующие начали блокирование пункта пропуска "Медыка-Шегини". По данным Минагрополитики, польские фермеры не выдвигают никаких требований относительно украинских товаров.

Также читайте: Министр сельского хозяйства Польши Секерский встретится с фермерами, которые блокируют КПП на границе с Украиной