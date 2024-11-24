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Польські фермери припинили блокування пункту пропуску "Шегині - Медика", - Держмитслужба

Польські фермери припинили блокування кордону

Ввечері 24 листопад польскі фермери відновили рух вантажівок через пункт пропуску "Шегині - Медика".

Про це пише Державна митна служба, передає Цензор.НЕТ.

"Так, сьогодні ввечері польські страйкарі завершили блокування пункту пропуску "Шегині - Медика", що на українсько-польській ділянці кордону. Просимо перевізників враховувати інформацію при плануванні маршруту", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 23 листопада польські мітингувальники почали блокування пункту пропуску "Медика-Шегині". За даними Мінагрополітики, польські фермери не висувають жодних вимог щодо українських товарів.

Також читайте: Міністр сільського господарства Польщі Секерський зустрінеться з фермерами, які блокують КПП на кордоні з Україною

Автор: 

кордон (4765) Польща (8496) фермер (386) блокування (649) Державна митна служба (640)


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Топ коментарі
+16
***** наїбав. Видно кур'єр з валізою зник. Пошили в дурня дурних рольніків.
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24.11.2024 20:47
+9
Кур'єр просто переплутав валізи.
Фермери виявили у валізі послід куйла
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24.11.2024 21:11
+8
Мені сусід по сходовому майданчику не заплатив за замовлену ним ремонтну роботу у його квартирі, яку я виконав. Піду, курва, заблокую ліфта у іншому під'їзді.
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24.11.2024 22:24
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Знаишли місце бикувати
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24.11.2024 20:46 Відповісти
***** наїбав. Видно кур'єр з валізою зник. Пошили в дурня дурних рольніків.
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24.11.2024 20:47 Відповісти
А тепер куйло, я сказав куйло! А куйло не виліз.
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24.11.2024 20:50 Відповісти
Кур'єр просто переплутав валізи.
Фермери виявили у валізі послід куйла
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24.11.2024 21:11 Відповісти
А що хотіли? Чи товариші просто місце зустрічі змінити не можна?
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24.11.2024 20:48 Відповісти
а шо таке?
********* кинув на вУдку і кЄвбаску ?
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24.11.2024 20:51 Відповісти
До них приїжджав польський міністр сільского господарства. Мабуть, йому щось сказали в НАТО і Брюсселі. Їм те бикування польських жлобів за кацапські гроші також непотрібне.
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24.11.2024 20:54 Відповісти
Коли розпочалося чергове блокування українського кордону з анекдотичними вимогами, подумалося: а чи є взагалі у Польщі державна влада і спецслужби??? Чи це вони самі цю дурню організували??? Минулося. Може був виховний дзвінок з Вашингтону??
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24.11.2024 20:56 Відповісти
Я офігіваю з наших людей - подумалося йому, чи є взагалі у Польщі державна влада і спецслужби, виховний дзвінок з Вашингтону.

Почитаєш коменти, то навколо нас одні недоумки і боягузи, а ми тут такі круті, розумні, безстрашні і успішні. Запитай себе, чи є в нас державна влада і спецслужби, і чи взагалі є держава?

Це нам щодня треба виховний дзвінок з Вашингтону, хоча краще владу з Вашингтону, бо у нас один непотріб як у владі, так і в претендентах на майбутню владу.
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24.11.2024 21:57 Відповісти
Для польської влади на першому місці Польща і поляки, а не Україна. Навколо нас світ не обертається. Пора визнати всі свої помилки, бо інакше знову все повториться.
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24.11.2024 22:54 Відповісти
Не зрозумів. Ви виправдовуєте протиправні дії купки польських українофобів і нацистів??? Блокування державного кордону є важким злочином в усіх країнах. Чому польський фермер (а насправді проплачений шовініст) має вирішувати свої галузеві проблеми за рахунок безпеки як України, так і Польщі, яку у разі падіння України кацапи вчетверте розріжуть на частини як святковий торт??? І які помилки Україна, яка в усі часи підступно піддавалася нападу, має визнати?? Нині світ якраз і обертається навколо України, де вирішуються багато геополітичних питань, у тому числі - бути чи не бути 3-й світовій війні.
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24.11.2024 23:29 Відповісти
Пффффф... Оце каша в голові.

Про "польських фермерів шовіністів, українофобів і нацистів, третю світову війну і поділ Польщі" розказуйте комусь іншому, мене ця вигадана маячня не цікавить.

Але оце: "І які помилки Україна, яка в усі часи підступно піддавалася нападу, має визнати??"
Тобто те, що Україна як незалежна держава існує тільки 33 роки винні всі навколо, але тільки не українці? І що в нас за 33 роки нема жодної помилки? То чому ми в такому жалюгідному стані зараз, з простягнутою рукою?

Насправді це страшно, народ не визнає своїх помилок, а значить знову їх повторить. То яке у нас майбутнє?
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25.11.2024 00:15 Відповісти
Зголодніли пшеки.. давайте з ранку пшеки замість оранкою зайнятись.. ганяйте трактори по автобанах. І потім пиз..діть.. шо продукція дешева з України. Бо ми працюємо, воюємо, і вспіваем вам .. дати. Неблагодарні.
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24.11.2024 20:59 Відповісти
Там у них в коаліції селянська партія, і окремо є гівнюки з т.зв. Конфедерації, які пасуться на кацапах. А селянська партія має чимось відмазуватись перед виборцями, типу ...
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24.11.2024 21:01 Відповісти
Шо, бабла від ***** не підвезли?
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24.11.2024 21:04 Відповісти
Европейский банк реконструкции и развития (****) отказался финансово помогать украинским энергетическим компаниям, а именно, оператору электроэнергии ДТЭК, который входит в холдинг олигарха Рината Ахметова System Capital Management (SCM). Причиной отказа стала именно аффилированность с ним, https://www.corriere.it/esteri/24_novembre_24/fondi-ricostruzione-ucraina-oligarca-achmetov-d8ea3f46-a1ac-4795-ab1d-19dac4848xlk.shtml?refresh_ce пишет Corriere della Sera. По данным издания, **** - один из крупнейших кредиторов Украины, выделивший порядка €5 млрд за время полномасштабной войны с Россией, включая €1 млрд в энергетическом секторе.Издание пишет, что **** ставит условие: он не будет помогать украинским структурам, находящимся в руках олигархов, даже в нынешней чрезвычайной ситуации. Глава **** Одиль Рено-Бассо сообщила Corriere della Sera, что экономика страны должна быть избавлена от влияния крупных бизнесменов.
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24.11.2024 21:08 Відповісти
"****... не будет помогать украинским структурам, находящимся в руках олигархов"

В України для **** інших структур нема...
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24.11.2024 21:56 Відповісти
І хтось ще вірить, що чарівне запрошення тільки США до НАТО нас врятує, це фермери це так би мовити пробнік... Карасики в ставочку з щуками.
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24.11.2024 21:21 Відповісти
Припинили, бо рубль впав.
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24.11.2024 21:21 Відповісти
Сезон уборки всего окончен, все сельхоз работы свернуты и понеслась старая песня подработать у политиков и прочих нечистоплотных фраеров и в том числе кацапов или местных прокацапленных! И в Греции вот проснулись комуняки картонные, зима, лайнеры не заходят, туфту продавать не кому, давай грязьпромовские деньги подрабатывать---за руном бы сганяли в сочи на байдарках, эллины чесночные!
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24.11.2024 21:47 Відповісти
Кеш не найдішов,гроші від мордору перехопили посередники.Причмелені,типу фермери,так і нічого не зрозуміли.Зараз відкривають аплікацію свого банку з надією отримати переказ.
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24.11.2024 21:57 Відповісти
Це кацапські запроданці,а не польські фермери.
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24.11.2024 21:57 Відповісти
як тільки всі починають призабувати тут же ж прибігають рьольніци і нагадують всім нам які поляки кончені
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24.11.2024 22:11 Відповісти
Мені сусід по сходовому майданчику не заплатив за замовлену ним ремонтну роботу у його квартирі, яку я виконав. Піду, курва, заблокую ліфта у іншому під'їзді.
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24.11.2024 22:24 Відповісти
Феєрична аналогія. Дякую.
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24.11.2024 22:40 Відповісти
А що хотіли польські фермери? Чому не було вимог щодо звільнення України від загарбників, пропозицій щодо шефської допомоги українським фермерам в прифронтових районах посіяти зернові культури весною або передачу техніки задля глобальної продовольчої безпеки... А як же африканці?
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24.11.2024 23:08 Відповісти
Мабуть затримали оплату!!! Африка понад усе!!!
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25.11.2024 03:40 Відповісти
Бидлячих кацапістів загнали у стійло. Чи надовго?
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25.11.2024 05:17 Відповісти
Та давайте про рольніків ані слова - ними там і не пахне.
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25.11.2024 06:18 Відповісти
сельодки дали?
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25.11.2024 08:41 Відповісти
 
 