Польські фермери припинили блокування пункту пропуску "Шегині - Медика", - Держмитслужба

Ввечері 24 листопад польскі фермери відновили рух вантажівок через пункт пропуску "Шегині - Медика".

Про це пише Державна митна служба, передає Цензор.НЕТ.

"Так, сьогодні ввечері польські страйкарі завершили блокування пункту пропуску "Шегині - Медика", що на українсько-польській ділянці кордону. Просимо перевізників враховувати інформацію при плануванні маршруту", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 23 листопада польські мітингувальники почали блокування пункту пропуску "Медика-Шегині". За даними Мінагрополітики, польські фермери не висувають жодних вимог щодо українських товарів.

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